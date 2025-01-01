Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1954

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1954 году

Место проведения Франция
Дата проведения 25 марта 1954 - 9 апреля 1954
Главный приз фестиваля
Врата ада 7.1
Врата ада Jigokumon
Тейносукее Кинугаса
Победитель
Все номинанты
Рыцари круглого стола 6.3
Рыцари круглого стола Knights of the Round Table
Ричард Торп
Little Boy Lost Little Boy Lost
Джордж Ситон
Любовные письма 7.1
Любовные письма Koibumi
Киньо Танака
Knave of Hearts Monsieur Ripois
Рене Клеман
Beauty and the Bullfighter Sang et lumières
Ricardo Muñoz Suay, Жорж Рукье
An Inlet of Muddy Water Nigorie
Tadashi Imai
The Adventurer of Seville Aventuras del barbero de Sevilla
Ladislao Vajda
Отныне и во веки веков 7.6
Отныне и во веки веков From Here to Eternity
Фред Циннеман
Man of Africa Man of Africa
Сирил Франкель
Five from Barska Street Piatka z ulicy Barskiej
Александр Форд
El niño y la niebla El niño y la niebla
Роберто Гальвадон
The Living Desert The Living Desert
Уолт Дисней, Джеймс Элгар
Mayurpankh Mayurpankh
Kishore Sahu
Before the Deluge Avant le déluge
Андре Кайатт
The Living Desert The Living Desert
Уолт Дисней, Джеймс Элгар
Cirkus Fandango Cirkus Fandango
Arne Skouen
Si mis campos hablaran Si mis campos hablaran
José Bohr
The Blazing Sun Siraa Fil-Wadi
Юссеф Шахин
The Little Kidnappers The Kidnappers
Филип Ликок
Maddalena Maddalena
Августо Дженина
Memorias de un mexicano Memorias de un mexicano
Carmen Toscano
The Last Bridge Die letzte Brücke
Хельмут Койтнер
Beauty and the Bullfighter Sang et lumières
Ricardo Muñoz Suay, Жорж Рукье
Neapolitan Carousel Carosello napoletano
Этторе Джаннини
Kärlekens bröd Kärlekens bröd
Арне Маттсон
Pamposh Pamposh
Ezra Mir
Skanderbeg Velikiy voin Albanii Skanderbeg
Сергей Юткевич
Stars of the Russian Ballet Mastera russkogo baleta
Герберт Раппапорт
Windfall in Athens Kyriakatiko xypnima
Михалис Какояннис
Song of the Sea O Canto do Mar
Альберто Кавальканти
El mártir del Calvario El mártir del Calvario
Miguel Morayta
Пока ты со мной 7.1
Пока ты со мной Solange Du da bist
Харальд Браун
The Great Adventure Det stora äventyret
Arne Sucksdorff
Flesh and the Woman Le grand jeu
Роберт Сиодмак
Do Bigha Zamin Do Bigha Zamin
Bimal Roy
The Monster El wahsh
Salah Abouseif
Повесть о бедных влюбленных 7.3
Повесть о бедных влюбленных Cronache di poveri amanti
Карло Лиццани
Cómicos Cómicos
Хуан Антонио Бардем
Kiskrajcár Kiskrajcár
Мартон Келети
Komedianti Komedianti
Vladimír Vlcek
Naked Amazon Feitiço do Amazonas
Zygmunt Sulistrowski
Судьба Марины 6.3
Судьба Марины Sudba Mariny
Виктор Ивченко, Исаак Шмарук
¡¡Todo es posible en Granada!! ¡¡Todo es posible en Granada!!
Carlos Blanco, José Luis Sáenz de Heredia
Коралловый риф 5.8
Коралловый риф Beneath the 12-Mile Reef
Robert D. Webb
Особое упоминание
The Great Adventure Det stora äventyret
Arne Sucksdorff For the direction.
Победитель
Skanderbeg Velikiy voin Albanii Skanderbeg
Сергей Юткевич For the direction.
Победитель
Before the Deluge Avant le déluge
Андре Кайатт, Charles Spaak
Победитель
The Last Bridge Die letzte Brücke
Мария Шелл For her acting performance.
Победитель
The Living Desert The Living Desert
For the camera crew.
Победитель
Five from Barska Street Piatka z ulicy Barskiej
Александр Форд For the direction.
Победитель
Специальный приз жюри
Knave of Hearts Monsieur Ripois
Рене Клеман
Победитель
Международная премия
Before the Deluge Avant le déluge
Андре Кайатт
Победитель
Neapolitan Carousel Carosello napoletano
Этторе Джаннини
Победитель
The Great Adventure Det stora äventyret
Arne Sucksdorff
Победитель
Five from Barska Street Piatka z ulicy Barskiej
Александр Форд
Победитель
The Living Desert The Living Desert
Джеймс Элгар
Победитель
Skanderbeg Velikiy voin Albanii Skanderbeg
Сергей Юткевич
Победитель
Do Bigha Zamin Do Bigha Zamin
Bimal Roy
Победитель
The Last Bridge Die letzte Brücke
Хельмут Койтнер
Победитель
Повесть о бедных влюбленных 7.3
Повесть о бедных влюбленных Cronache di poveri amanti
Карло Лиццани
Победитель
Награда / Лучший фантастическо-поэтический фильм
The Pleasure Garden The Pleasure Garden
James Broughton
Победитель
Награда / Лучший кукольный фильм — короткометражный фильм
A Drop Too Much O sklenicku víc
Bretislav Pojar
Победитель
Специальная награда
Отныне и во веки веков 7.6
Отныне и во веки веков From Here to Eternity
Фред Циннеман
Победитель
Премия OCIC
The Last Bridge Die letzte Brücke
Хельмут Койтнер
Победитель
