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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Марко Беллоккьо
Marco Bellocchio
Киноафиша
Персоны
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
Marco Bellocchio
Дата рождения
9 ноября 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Марко Беллоккьо
Родился 9 ноября 1939 года. Италия.
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Популярные фильмы
7.6
Кулаки в кармане
(1965)
7.4
Маркс может подождать
(2021)
7.1
Похищенный
(2023)
Фильмография Марко Беллоккьо
Портобелло
драма, криминал
2026, Италия
5.8
Подрезка кустов роз
Rosebushpruning
драма, триллер
2026, Германия / Италия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Бернардо Бертолуччи и его поколение
La nostra magnifica ossessione - Bernardo Bertolucci e la sua generazione
биография, документальный, исторический
2025,
6.4
Далекие близкие
La vita accanto
драма
2024, Италия
7.1
Похищенный
Rapito
драма, исторический
2023, Франция / Германия / Италия
Смотреть трейлер
7.4
Маркс может подождать
Marx può aspettare
документальный
2021, Италия
6.9
Предатель
Il traditore / Traitor
драма, криминал, детектив
2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Приятных снов
Fai bei sogni
мелодрама, драма
2016, Италия / Франция
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Новости о Марко Беллоккьо
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