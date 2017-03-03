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Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
Marco Bellocchio
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Марко Беллоккьо
Marco Bellocchio
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Дата рождения
9 ноября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Марко Беллоккьо
Родился 9 ноября 1939 года. Италия.
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Фильмография Марко Беллоккьо
Предатель
драма, криминал, детектив
2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
6.0
Приятных снов
2016, Италия / Франция
6.0
Кровь моей крови
исторический, драма
2015, Италия / Франция / Швейцария
5.0
Побеждать
исторический, биография, драма
2009, Франция / Италия
6.0
Здравствуй, ночь
драма
2003, Италия
7.0
Кулаки в кармане
ужасы, драма
1965, Италия
7.0
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3 марта 2017 15:18
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