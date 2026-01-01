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Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо Marco Bellocchio
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Марко Беллоккьо

Marco Bellocchio

Дата рождения
9 ноября 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер

Биография Марко Беллоккьо

Родился 9 ноября 1939 года. Италия.

Популярные фильмы

Кулаки в кармане 7.6
Кулаки в кармане (1965)
Маркс может подождать 7.4
Маркс может подождать (2021)
Похищенный 7.1
Похищенный (2023)

Фильмография Марко Беллоккьо

Портобелло
Портобелло
драма, криминал 2026, Италия
Подрезка кустов роз 5.8
Подрезка кустов роз Rosebushpruning
драма, триллер 2026, Германия / Италия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Бернардо Бертолуччи и его поколение 7.1
Бернардо Бертолуччи и его поколение La nostra magnifica ossessione - Bernardo Bertolucci e la sua generazione
биография, документальный, исторический 2025,
Далекие близкие 6.4
Далекие близкие La vita accanto
драма 2024, Италия
Похищенный 7.1
Похищенный Rapito
драма, исторический 2023, Франция / Германия / Италия
Смотреть трейлер
Маркс может подождать 7.4
Маркс может подождать Marx può aspettare
документальный 2021, Италия
Предатель 6.9
Предатель Il traditore / Traitor
драма, криминал, детектив 2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Приятных снов 6.5
Приятных снов Fai bei sogni
мелодрама, драма 2016, Италия / Франция
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