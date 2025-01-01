Меню
Название мероприятия Год Дата проведения
Каннский кинофестиваль 2025 2025 13 мая 2025 - 24 мая 2025
Каннский кинофестиваль 2024 2024 14 мая 2024 - 25 мая 2024
Каннский кинофестиваль 2023 2023 16 мая 2023 - 27 мая 2023
Каннский кинофестиваль 2022 2022 17 мая 2022 - 28 мая 2022
Каннский кинофестиваль 2021 2021 6 июля 2021 - 17 июля 2021
Каннский кинофестиваль 2020 2020 12 мая 2020 - 23 мая 2020
Каннский кинофестиваль 2019 2019 14 мая 2019 - 25 мая 2019
Каннский кинофестиваль 2018 2018 9 мая 2018 - 20 мая 2018
Каннский кинофестиваль 2017 2017 17 мая 2017 - 28 мая 2017
Каннский кинофестиваль 2016 2016 11 мая 2016 - 22 мая 2016
Каннский кинофестиваль 2015 2015 13 мая 2015 - 24 мая 2015
Каннский кинофестиваль 2014 2014 14 мая 2014 - 25 мая 2014
Каннский кинофестиваль 2013 2013 15 мая 2013 - 26 мая 2013
Каннский кинофестиваль 2012 2012 16 мая 2012 - 27 мая 2012
Каннский кинофестиваль 2011 2011 11 мая 2011 - 22 мая 2011
Каннский кинофестиваль 2010 2010 12 мая 2010 - 23 мая 2010
Каннский кинофестиваль 2009 2009 13 мая 2009 - 24 мая 2009
Каннский кинофестиваль 2008 2008 14 мая 2008 - 25 мая 2008
Каннский кинофестиваль 2007 2007 16 мая 2007 - 27 мая 2007
Каннский кинофестиваль 2006 2006 17 мая 2006 - 28 мая 2006
Каннский кинофестиваль 2005 2005 11 мая 2005 - 22 мая 2005
Каннский кинофестиваль 2004 2004 12 мая 2004 - 23 мая 2004
Каннский кинофестиваль 2003 2003 14 мая 2003 - 25 мая 2003
Каннский кинофестиваль 2002 2002 15 мая 2002 - 26 мая 2002
Каннский кинофестиваль 2001 2001 9 мая 2001 - 20 мая 2001
Каннский кинофестиваль 2000 2000 10 мая 2000 - 21 мая 2000
Каннский кинофестиваль 1999 1999 12 мая 1999 - 23 мая 1999
Каннский кинофестиваль 1998 1998 13 мая 1998 - 24 мая 1998
Каннский кинофестиваль 1997 1997 7 мая 1997 - 18 мая 1997
Каннский кинофестиваль 1996 1996 9 мая 1996 - 20 мая 1996
Каннский кинофестиваль 1995 1995 17 мая 1995 - 28 мая 1995
Каннский кинофестиваль 1994 1994 12 мая 1994 - 23 мая 1994
Каннский кинофестиваль 1993 1993 13 мая 1993 - 24 мая 1993
Каннский кинофестиваль 1992 1992 7 мая 1992 - 18 мая 1992
Каннский кинофестиваль 1991 1991 9 мая 1991 - 20 мая 1991
Каннский кинофестиваль 1990 1990 10 мая 1990 - 21 мая 1990
Каннский кинофестиваль 1989 1989 11 мая 1989 - 23 мая 1989
Каннский кинофестиваль 1988 1988 11 мая 1988 - 23 мая 1988
Каннский кинофестиваль 1987 1987 7 мая 1987 - 19 мая 1987
Каннский кинофестиваль 1986 1986 8 мая 1986 - 19 мая 1986
Каннский кинофестиваль 1985 1985 8 мая 1985 - 20 мая 1985
Каннский кинофестиваль 1984 1984 11 мая 1984 - 23 мая 1984
Каннский кинофестиваль 1983 1983 7 мая 1983 - 19 мая 1983
Каннский кинофестиваль 1982 1982 14 мая 1982 - 26 мая 1982
Каннский кинофестиваль 1981 1981 13 мая 1981 - 27 мая 1981
Каннский кинофестиваль 1980 1980 9 мая 1980 - 23 мая 1980
Каннский кинофестиваль 1979 1979 10 мая 1979 - 24 мая 1979
Каннский кинофестиваль 1978 1978 16 мая 1978 - 30 мая 1978
Каннский кинофестиваль 1977 1977 13 мая 1977 - 27 мая 1977
Каннский кинофестиваль 1976 1976 13 мая 1976 - 28 мая 1976
Каннский кинофестиваль 1975 1975 9 мая 1975 - 23 мая 1975
Каннский кинофестиваль 1974 1974 9 мая 1974 - 24 мая 1974
Каннский кинофестиваль 1973 1973 10 мая 1973 - 25 мая 1973
Каннский кинофестиваль 1972 1972 4 мая 1972 - 19 мая 1972
Каннский кинофестиваль 1971 1971 12 мая 1971 - 27 мая 1971
Каннский кинофестиваль 1970 1970 2 мая 1970 - 16 мая 1970
Каннский кинофестиваль 1969 1969 8 мая 1969 - 23 мая 1969
Каннский кинофестиваль 1967 1967 27 апреля 1967 - 12 мая 1967
Каннский кинофестиваль 1966 1966 5 мая 1966 - 20 мая 1966
Каннский кинофестиваль 1965 1965 12 мая 1965 - 28 мая 1965
Каннский кинофестиваль 1964 1964 29 апреля 1964 - 14 мая 1964
Каннский кинофестиваль 1963 1963 9 мая 1963 - 23 мая 1963
Каннский кинофестиваль 1962 1962 7 мая 1962 - 23 мая 1962
Каннский кинофестиваль 1961 1961 3 мая 1961 - 18 мая 1961
Каннский кинофестиваль 1960 1960 4 мая 1960 - 20 мая 1960
Каннский кинофестиваль 1959 1959 30 апреля 1959 - 15 мая 1959
Каннский кинофестиваль 1958 1958 2 мая 1958 - 18 мая 1958
Каннский кинофестиваль 1957 1957 2 мая 1957 - 17 мая 1957
Каннский кинофестиваль 1956 1956 23 апреля 1956 - 10 мая 1956
Каннский кинофестиваль 1955 1955 26 апреля 1955 - 10 мая 1955
Каннский кинофестиваль 1954 1954 25 марта 1954 - 9 апреля 1954
Каннский кинофестиваль 1953 1953 15 апреля 1953 - 29 апреля 1953
Каннский кинофестиваль 1952 1952 23 апреля 1952 - 10 мая 1952
Каннский кинофестиваль 1951 1951 3 апреля 1951 - 20 апреля 1951
Каннский кинофестиваль 1949 1949 20 сентября 1949 - 5 октября 1949
Каннский кинофестиваль 1947 1947 12 сентября 1947
Каннский кинофестиваль 1946 1946 20 сентября 1946 - 5 октября 1946
Каннский кинофестиваль 1939 1939 15 мая 2002 - 26 мая 2002
