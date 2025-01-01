Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1949

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1949 году

Место проведения Франция
Дата проведения 20 сентября 1949 - 5 октября 1949
Главный приз фестиваля / Полнометражный фильм
Все номинанты
Sertão Sertão
João G. Martin
Главный приз фестиваля
Третий человек 7.7
Третий человек The Third Man
Кэрол Рид
Победитель
Все номинанты
Der Ruf Der Ruf
Josef von Báky
Främmande hamn Främmande hamn
Hampe Faustman
Occupe-toi d'Amélie..! Occupe-toi d'Amélie..!
Клод Отан-Лара
Act of Violence Act of Violence
Фред Циннеман
Almafuerte Almafuerte
Луис Сесар Амадори
An Act of Murder An Act of Murder
Майкл Гордон
Rendezvous in July Rendez-vous de juillet
Жак Беккер
The Big House El bait el kabir
Ibrahim Lama
The Hidden Room Obsession
Эдвард Дмитрик
Die Buntkarierten Die Buntkarierten
Курт Метциг
Eine große Liebe Eine große Liebe
Hans Bertram
Without Honor Without Honor
Ирвинг Пичел
The Original Sin Der Apfel ist ab
Хельмут Койтнер
Eroica Eroica
Уолтер Колм-Велтэ
Горький рис 7.6
Горький рис Riso amaro
Джузеппе Де Сантис
Lost Boundaries Lost Boundaries
Альфред Л. Веркер
У стен Малапаги 6.8
У стен Малапаги Mura di Malapaga, Le
Рене Клеман
Retour à la vie Retour à la vie
Андре Кайатт, Анри-Жорж Клузо, Жан Древий, Georges Lampin
Mughamarat Antar wa Abla Mughamarat Antar wa Abla
Salah Abouseif
Images d'Ethiopie Images d'Ethiopie
Jean Pichonnier
The Passionate Friends The Passionate Friends
Дэвид Лин
The Set-Up The Set-Up
Роберт Уайз
Au grand balcon Au grand balcon
Анри Декуан
Дом посторонних 7.3
Дом посторонних House of Strangers
Джозеф Лео Манкевич
On Our Own Land Na svoji zemlji
France Stiglic
Pueblerina Pueblerina
Эмилио Фернандес
The Queen of Spades The Queen of Spades
Thorold Dickinson
Премия ФИПРЕССИ
The Set-Up The Set-Up
Роберт Уайз
Победитель
Лучший актер
Дом посторонних 7.3
Дом посторонних House of Strangers
Эдвард Дж. Робинсон
Победитель
Лучшая актриса
У стен Малапаги 6.8
У стен Малапаги Mura di Malapaga, Le
Иза Миранда
Победитель
Лучший режиссер
У стен Малапаги 6.8
У стен Малапаги Mura di Malapaga, Le
Рене Клеман
Победитель
Лучший сценарий
Lost Boundaries Lost Boundaries
Eugene Ling, Virginia Shaler
Победитель
Lost Boundaries Lost Boundaries
Eugene Ling, Virginia Shaler
Победитель
Лучшая операторская работа
The Set-Up The Set-Up
Milton R. Krasner
Победитель
Награда / Лучший сюжет – короткометражный фильм
Palle Alone in the World Palle alene i verden
Астрид Хеннинг-Енсен
Победитель
Seal Island Seal Island
Джеймс Элгар
Победитель
Пасифик 231 6.8
Пасифик 231 Pacific 231
Jean Mitry
Победитель
