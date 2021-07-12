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Остров Бергмана Остров Бергмана
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Bergman Island

Остров Бергмана, 2021

2021 / Франция
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Европейская драма о вдохновении, пропитанная духом знаменитого шведского режиссера
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Остров Бергмана»

Действие картины фокусируется на двух женщинах-кинематографистах, которые отправляются на далекий скандинавский остров Форё, чтобы вместе поработать над скриптами своих будущих фильмов. По ходу развития событий главные герои полностью теряют связь с реальностью и окончательно утопают в пейзажах загадочного места, которое когда-то вдохновило Ингмара Бергмана на его величайшие шедевры. Фильм «Остров Бергмана» идеально подойдет для тех, кто считает себя настоящим любителем арт-хауса и авторского кинематографа.

Режиссером и сценаристом «Острова Бергмана» выступила Миа Хансен-Лёв, лауреатка Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля, снявшая такие ленты, как «Эдем», «Первая любовь», «Отец моих детей», «Будущее» и многие другие. Свою награду кинематографистка получила за работу над драмой «Будущее».

Главную женскую роль в картине «Остров Бергмана» исполнила польская актриса Миа Васиковска, широко известная в Голливуде и за его пределами. Многие помнят Мию, в частности, по бертоновской «Алисе в Стране чудес», а также драме «Джейн Эйр» и ленте Джима Джармуша «Выживут только любовники».

Главную мужскую роль в фильме исполнил британец Тим Рот, легендарный актер, получивший широкое признание после выхода «Бешеных псов» Квентина Тарантино, а также «Четырех комнат». Многие помнят и любят Рота по роли мистера Лайтмана в криминальном сериале «Обмани меня». Последние годы актер редко снимается, однако для «Острова Бергмана» сделал исключение.

Премьера «Острова Бергмана» прошла на смотре Каннского кинофестиваля летом 2021 года. Международная пресса приняла фильм очень хорошо, похвалив актеров за высококлассное мастерство, а режиссера — за большой талант и дань уважения творчеству Бергмана.

В данный момент рейтинг «Острова Бергмана» на крупнейшем киноагрегаторе Rotten Tomatoes составил 85%, что в целом считается положительной оценкой. Эти цифры основаны на семидесяти пяти рецензиях, опубликованных в крупнейших авторитетных изданиях мира. Многие журналисты похвалили постановщицу Мию Хансен-Лёв за потрясающую подачу материала.

Одну из главных ролей в картине исполнила люксембургская актриса Вики Крипс, не очень известная в России, но уже прославившаяся в Голливуде. Крипс, в частности, можно увидеть в таких фильмах, как «Призрачная нить», «Дом мальчиков», «Колония Дигнидад» и многих других.

Съемки «Острова Бергмана» прошли еще до начала пандемии — летом 2018 года. Происходили они на шведском острове Форё, на котором по сюжету и сосредоточено все действие. Производство было остановлено в сентябре того же года, а в начале лета 2019-го  команда вновь вернулась к своей работе.

Изначально одну из главных женских ролей в ленте должна была исполнить американская актриса Грета Гервиг, но, увы, она выбыла из проекта из-за конфликта в своем расписании. В итоге Гервиг заменила Вики Крипс, у которой на тот момент не было никаких незавершенных съемочных процессов.

Парочка американских кинематографистов приезжают на шведский остров Форё, где жил и умер режиссер Ингмар Бергман. Они намерены писать сценарии собственных фильмов, но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться.

5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 12 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Миа Хансен-Лёв
Миа Хансен-Лёв
В ролях
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Вики Крипс
Вики Крипс
Андерс Даниелсен Лье
Андерс Даниелсен Лье
Тим Рот
Тим Рот
Стиг Бьеркман
Стиг Бьеркман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Остров Бергмана 4 постера
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Остров Бергмана смотреть онлайн

Остров Бергмана
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Взятая в аренду машина аккуратно заезжает на паром, идущий на шведский остров Форе. Для людей, влюбленных в кино, это место имеет особое значение. На Форе много лет жил и работал великий шведский режиссер Ингмар Бергман. Здесь он в 2007 году и скончался, оставив после себя дом, ныне превращенный в резиденцию для творческих личностей. Именно сюда на целое лето приезжают Крис (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот). Они тоже режиссеры. Они любят Бергмана. На Форе они собираются поработать над новыми…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Супруги Тим Рот и Вики Крипс ищут вдохновение в трейлере фильма «Остров Бергмана» Действие разворачивается на шведском острове Форе, где в свое время жил и трудился культовый режиссер Ингмар Бергман.  
Написать
8 сентября 2021 16:36
Вышел первый трейлер драмы «Остров Бергмана» с Тимом Ротом, Вики Крипс и Мией Васиковской Картина поборется за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Написать
7 июня 2021 11:42
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