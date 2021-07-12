Остров Бергмана, 2021

5 причин посмотреть фильм «Остров Бергмана»

Действие картины фокусируется на двух женщинах-кинематографистах, которые отправляются на далекий скандинавский остров Форё, чтобы вместе поработать над скриптами своих будущих фильмов. По ходу развития событий главные герои полностью теряют связь с реальностью и окончательно утопают в пейзажах загадочного места, которое когда-то вдохновило Ингмара Бергмана на его величайшие шедевры. Фильм «Остров Бергмана» идеально подойдет для тех, кто считает себя настоящим любителем арт-хауса и авторского кинематографа.

Режиссером и сценаристом «Острова Бергмана» выступила Миа Хансен-Лёв, лауреатка Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля, снявшая такие ленты, как «Эдем», «Первая любовь», «Отец моих детей», «Будущее» и многие другие. Свою награду кинематографистка получила за работу над драмой «Будущее».

Главную женскую роль в картине «Остров Бергмана» исполнила польская актриса Миа Васиковска, широко известная в Голливуде и за его пределами. Многие помнят Мию, в частности, по бертоновской «Алисе в Стране чудес», а также драме «Джейн Эйр» и ленте Джима Джармуша «Выживут только любовники».

Главную мужскую роль в фильме исполнил британец Тим Рот, легендарный актер, получивший широкое признание после выхода «Бешеных псов» Квентина Тарантино, а также «Четырех комнат». Многие помнят и любят Рота по роли мистера Лайтмана в криминальном сериале «Обмани меня». Последние годы актер редко снимается, однако для «Острова Бергмана» сделал исключение.

Премьера «Острова Бергмана» прошла на смотре Каннского кинофестиваля летом 2021 года. Международная пресса приняла фильм очень хорошо, похвалив актеров за высококлассное мастерство, а режиссера — за большой талант и дань уважения творчеству Бергмана.