Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1956

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1956 году

Место проведения Франция
Дата проведения 23 апреля 1956 - 10 мая 1956
Золотая пальмовая ветвь
Одиссея Жака Кусто: Мир тишины 6.9
Одиссея Жака Кусто: Мир тишины Le monde du silence
Луи Маль, Жак Ив Кусто
Победитель
Все номинанты
Walk Into Hell Walk Into Paradise
Lee Robinson
Christ in Bronze Seido no Kirisuto
Minoru Shibuya
El último perro El último perro
Lucas Demare
Viva Revolution La escondida
Роберто Гальвадон
The Leech Shabab emraa
Salah Abouseif
Seven Years in Tibet Seven Years in Tibet
Hans Nieter
Sob o Céu da Bahia Sob o Céu da Bahia
Ernesto Remani
Wild Love Gli innamorati
Мауро Болоньини
A Girl in Black To koritsi me ta mavra
Михалис Какояннис
Hanka Hanka
Slavko Vorkapich
Shadow of the Guillotine Marie-Antoinette reine de France
Жан Деланнуа
Shevgyachya Shenga Shevgyachya Shenga
Shantaram Athavale
Dalibor Dalibor
Václav Krska
I'll Cry Tomorrow I'll Cry Tomorrow
Дэниэл Манн
Maboroshi no uma Maboroshi no uma
Кодзи Сима
Merry-Go-Round Körhinta
Золтан Фабри
Talpa Talpa
Альфредо Б. Кревенна
The Man Who Never Was The Man Who Never Was
Роналд Ним
I Live in Fear Ikimono no kiroku
Акира Куросава
Мать 6.7
Мать Mat
Марк Донской
Tochka parva Tochka parva
Boyan Danovski
Seagulls Die in the Harbour Meeuwen sterven in de haven
Rik Kuypers, Ivo Michiels, Roland Verhavert
The Unwilling Doctor Toubib el affia
Henry Jacques
Песнь дороги 8.4
Песнь дороги Pather Panchali
Сатьяджит Рай
Педагогическая поэма 6.9
Педагогическая поэма Pedagogicheskaya poema
Алексей Маслюков, Мечислава Маевская
The Harder They Fall The Harder They Fall
Марк Робсон
Afacerea Protar Afacerea Protar
Haralambie Boros
Afternoon of the Bulls Tarde de toros
Ladislao Vajda
Таинство Пикассо 7.2
Таинство Пикассо Le mystère Picasso
Анри-Жорж Клузо
Улыбки летней ночи 7.8
Улыбки летней ночи Sommarnattens leende
Ингмар Бергман
The Railroad Man Il ferroviere
Пьетро Джерми
Крыша 7.4
Крыша Tetto, Il
Витторио Де Сика
Yield to the Night Yield to the Night
Дж. Ли Томпсон
Дай руку, жизнь моя (Моцарт) 7.1
Дай руку, жизнь моя (Моцарт) Mozart
Карл Хартл
Человек, который слишком много знал 7.4
Человек, который слишком много знал The Man Who Knew Too Much
Альфред Хичкок
The Man in the Gray Flannel Suit The Man in the Gray Flannel Suit
Nunnally Johnson
Cien Cien
Ежи Кавалерович
Отелло 7.1
Отелло Otello
Сергей Юткевич
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Красный шар 8.4
Красный шар Le ballon rouge
Альбер Ламорис
Победитель
Особое упоминание / Документальный фильм-расследование — короткометражный фильм
Together Together
Lorenza Mazzetti
Победитель
Лучшая актриса
I'll Cry Tomorrow I'll Cry Tomorrow
Сьюзэн Хэйвард
Победитель
Лучший режиссер
Отелло 7.1
Отелло Otello
Сергей Юткевич
Победитель
Специальный приз жюри
Таинство Пикассо 7.2
Таинство Пикассо Le mystère Picasso
Анри-Жорж Клузо
Победитель
Награда / Лучший художественный короткометражный фильм
Лурджа Магданы 7.6
Лурджа Магданы Magdanas lurja
Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе
Победитель
Награда / Лучший документальный фильм о людях
Песнь дороги 8.4
Песнь дороги Pather Panchali
Сатьяджит Рай
Победитель
Награда / Лучший поэтический юмор
Улыбки летней ночи 7.8
Улыбки летней ночи Sommarnattens leende
Ингмар Бергман
Победитель
Премия OCIC
Крыша 7.4
Крыша Tetto, Il
Витторио Де Сика
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
The Railroad Man Il ferroviere
Пьетро Джерми
Победитель
The Man in the Gray Flannel Suit The Man in the Gray Flannel Suit
Nunnally Johnson
Победитель
Песнь дороги 8.4
Песнь дороги Pather Panchali
Сатьяджит Рай
Победитель
Год проведения
Номинации

