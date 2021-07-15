Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три тысячи лет желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маркс может подождать Маркс может подождать
Киноафиша Фильмы Маркс может подождать
Marx può aspettare

Маркс может подождать, 2021

2021 / Италия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

1968-й — год смерти Камилло. Спустя почти 50 лет после кончины в 29-летнем возрасте своего брата-близнеца Марко Беллоккьо собирает всю семью, чтобы воссоздать обстоятельства ухода Камилло. Через задушевные беседы членов семейства Беллоккьо и тех, кто хорошо знал Камилло, архивные материалы, семейные фильмы и свои собственные работы режиссер пытается выпустить на волю призраков прошлого, с которыми жил всю жизнь. Фильм, начинающийся с разговоров в кругу семьи, превращается в исследование горя, чувства вины и ответственности, сострадания, сочувствия и любви.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 15 июля 2021
Режиссер
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маркс может подождать 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Related video
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Приложение киноафиши