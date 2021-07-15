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Постер фильма Маркс может подождать
7.4
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7.4

Маркс может подождать

, 2021
Marx può aspettare
Италия / документальный / 18+
Постер фильма Маркс может подождать
7.4

О фильме

1968-й — год смерти Камилло. Спустя почти 50 лет после кончины в 29-летнем возрасте своего брата-близнеца Марко Беллоккьо собирает всю семью, чтобы воссоздать обстоятельства ухода Камилло. Через задушевные беседы членов семейства Беллоккьо и тех, кто хорошо знал Камилло, архивные материалы, семейные фильмы и свои собственные работы режиссер пытается выпустить на волю призраков прошлого, с которыми жил всю жизнь. Фильм, начинающийся с разговоров в кругу семьи, превращается в исследование горя, чувства вины и ответственности, сострадания, сочувствия и любви.

В ролях

Alberto Bellocchio
Self
Letizia Bellocchio
Self
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
Self
Maria Luisa Bellocchio
Self
Piergiorgio Bellocchio
Self
Pia Bareggi
Self
Elena Bellocchio
Self
Пьер Джорджо Беллоккьо
Пьер Джорджо Беллоккьо
Self
Francesco Bellocchio
Self
Gianni Schicchi
Self
Режиссер Марко Беллоккьо
Сценарист Марко Беллоккьо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 октября 2021
Премьера в мире 15 июля 2021
Дата выхода
15 июля 2021 Италия
1 ноября 2023 Франция
Сборы в мире $210 785
Производство Kavac Film, IBC Movie, Tenderstories
Другие названия
Marx può aspettare, Marx Can Wait, Marx Pode Esperar, L'urlo, Marks może zaczekać, Marx Beklesin, Marx kann warten, Marx peut attendre, Marx puede esperar, Маркс может подождать, 馬可貝洛奇歐：逝者如思

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 6 сентября 2022

Отзывы о фильме

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