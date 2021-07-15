Маркс может подождать, 2021

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1968-й — год смерти Камилло. Спустя почти 50 лет после кончины в 29-летнем возрасте своего брата-близнеца Марко Беллоккьо собирает всю семью, чтобы воссоздать обстоятельства ухода Камилло. Через задушевные беседы членов семейства Беллоккьо и тех, кто хорошо знал Камилло, архивные материалы, семейные фильмы и свои собственные работы режиссер пытается выпустить на волю призраков прошлого, с которыми жил всю жизнь. Фильм, начинающийся с разговоров в кругу семьи, превращается в исследование горя, чувства вины и ответственности, сострадания, сочувствия и любви.
|15 июля 2021
|Италия
|1 ноября 2023
|Франция