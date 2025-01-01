Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2003

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2003 году

Место проведения Франция
Дата проведения 14 мая 2003 - 25 мая 2003
Золотая пальмовая ветвь
Слон 5.9
Слон Elephant
Гас Ван Сент
Победитель
Все номинанты
Шара 7.2
Шара Sharasojyu
Наоми Кавасе
Тирезия 6.2
Тирезия Tiresia
Бертран Бонелло
The Brown Bunny The Brown Bunny
Винсент Галло
Bright Future Akarui mirai
Киёси Куросава
Догвилль 7.6
Догвилль Dogville
Ларс фон Триер
Смотреть трейлер
Бассейн 6.7
Бассейн Swimming Pool
Франсуа Озон
At Five in the Afternoon Panj é asr
Самира Махмальбаф
Нашествие варваров 5.5
Нашествие варваров The Barbarian Invasions
Дени Аркан
Пурпурная бабочка 6.1
Пурпурная бабочка Zi hudie
Лоу Е
Отбивные 4.7
Отбивные Les Cotelettes
Бертран Блие
Малышка Лили 6.3
Малышка Лили Petite Lili, La
Клод Миллер
Carandiru Carandiru
Эктор Бабенко
Тот день 6.3
Тот день Ce jour-là
Рауль Руис
Заблудшие 6.5
Заблудшие Les Égarés
Андре Тешине
Отчуждение 6.1
Отчуждение Uzak
Нури Бильге Джейлан
Сердце не с тобой 5.8
Сердце не с тобой The heart is else where / Il Cuore Altrove
Пупи Авати
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история 6.3
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story
Питер Гринуэй
Отец и сын 6.4
Отец и сын Father and Son
Александр Сокуров
Таинственная река 7.8
Таинственная река Mystic River
Клинт Иствуд
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Отец и сын 6.4
Отец и сын Father and Son
Александр Сокуров For brilliant images and the director's original way of depicting the powerful bond that unites a father and a son.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Jaime Rosales
The Hours of the Day For its subtle use of cinematographic expression in the observation of a mediocre man's behavior, whose only specificity is killing.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Американское великолепие 7.0
Американское великолепие American Splendor
Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини For their original approach to fiction and reality, combining two medias, that of cinema and graphic novels, in an innovative fashion.
Победитель
Американское великолепие 7.0
Американское великолепие American Splendor
Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини For their original approach to fiction and reality, combining two medias, that of cinema and graphic novels, in an innovative fashion.
Победитель
Главный приз жюри
Отчуждение 6.1
Отчуждение Uzak
Нури Бильге Джейлан
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Cracker Bag Cracker Bag
Глендин Айвин
Победитель
Все номинанты
Fast Film Fast Film
Вирджил Видрич
The Most Beautiful Man in the World The Most Beautiful Man in the World
Alicia Duffy
Offered Boy To tameno
Marsa Makris
My Blind Brother My Blind Brother
Sophie Goodhart
The Man Without a Head L'homme sans tête
Хуан Соланас
I Sprout Ik Ontspruit
Эстер Ротс
The Open Window A Janela Aberta
Филипп Барчински
Novembersnö Novembersnö
Karolina Jonsson
Главный технический приз / Технический главный приз
Премия молодежи / Молодежная премия
A Thousand Months Mille mois
Faouzi Bensaïdi
Победитель
Лучший актер
Отчуждение 6.1
Отчуждение Uzak
Мехмет Эмин Топрак, Музаффер Оздемир
Победитель
Лучшая актриса
Нашествие варваров 5.5
Нашествие варваров The Barbarian Invasions
Мари-Жозе Кроз
Победитель
Лучший режиссер
Слон 5.9
Слон Elephant
Гас Ван Сент
Победитель
Лучший сценарий
Нашествие варваров 5.5
Нашествие варваров The Barbarian Invasions
Дени Аркан
Победитель
Премия Канал+
Love Is the Law Love Is the Law
Eivind Tolås
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Run Rabbit Run Bezi zeko bezi
Павле Вукович
Победитель
Все номинанты
TV City TV City
Alberto Couceiro, Alejandra Tomei
At That Point... Rebecca Rebeca a esas alturas
Luciana Jauffred Gorostiza
TV City TV City
Alberto Couceiro, Alejandra Tomei
Desert Story Historia del desierto
Celia Galán
Золотая камера / Золотая камера
Реконструкция 6.4
Реконструкция Reconstruction
Кристоффер Боэ
Победитель
Все номинанты
A Thousand Months Mille mois
Faouzi Bensaïdi
Усама 7.3
Усама Osama
Сиддик Бармак
Трио из Бельвилля 7.7
Трио из Бельвилля Triplettes de Belleville, Les
Сильвэн Шомэ
Смотреть трейлер
Watermark Watermark
Georgina Willis
Two Angels Deux fereshté
Mamad Haghighat
Between Two Hurricanes Entre ciclones
Enrique Colina
Milwaukee, Minnesota Milwaukee, Minnesota
Allan Mindel
Кто убил Бэмби? 6.1
Кто убил Бэмби? Qui a tué Bambi?
Жиль Маршан
The Hours of the Day Las horas del día
Jaime Rosales
С тех пор, как уехал Отар 7.5
С тех пор, как уехал Отар Depuis qu'Otar est parti...
Джули Бертучелли
Поцелуй жизни 5.0
Поцелуй жизни Kiss of Life
Эмили Янг
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
The Man Without a Head L'homme sans tête
Хуан Соланас
Победитель
Приз жюри
At Five in the Afternoon Panj é asr
Самира Махмальбаф
Победитель
Приз Экуменического жюри
At Five in the Afternoon Panj é asr
Самира Махмальбаф
Победитель
Премия «Особый взгляд»
The Best of Youth La meglio gioventù
Марко Туллио Джордана
Победитель
Все номинанты
September September
Макс Фэрбербёк
Американское великолепие 7.0
Американское великолепие American Splendor
Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини
Японская история 5.6
Японская история Japanese Story
Сью Брукс
Playing 'In the Company of Men' En jouant 'Dans la compagnie des hommes'
Арно Деплешен
All Tomorrow's Parties Mingri tianya
Nelson Lik-wai Yu
Американское великолепие 7.0
Американское великолепие American Splendor
Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини
Where Is Madame Catherine? Les mans buides
Marc Recha
Drifters Er di
Ван Сяошуай
Crimson Gold Talaye sorkh
Джафар Панахи
Struggle Struggle
Ruth Mader
Молодой Адам 5.5
Молодой Адам Young Adam
Дэвид Маккензи
Stormy Weather Stormy Weather
Сольвейг Анспах
A Story That Begins at the End Arimpara
Murali Nair
A Thousand Months Mille mois
Faouzi Bensaïdi
The Southern Cross La cruz del sur
Pablo Reyero
Today and Tomorrow Hoy y mañana
Алехандро Чомски
Поцелуй жизни 5.0
Поцелуй жизни Kiss of Life
Эмили Янг
Robinson's Crusoe Lu bin xun piao liu ji
Cheng-sheng Lin
Soldiers of Salamina Soldados de Salamina
Давид Труэба
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Milwaukee, Minnesota Milwaukee, Minnesota
Allan Mindel
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
The Truth About the Head The Truth About the Head
Dale Heslip
Победитель
Золотая камера – особое упоминание
Усама 7.3
Усама Osama
Сиддик Бармак
Победитель
Большой Золотой Рельс
С тех пор, как уехал Отар 7.5
С тех пор, как уехал Отар Depuis qu'Otar est parti...
Джули Бертучелли
Победитель
Малый Золотой Рельс
Love Is the Law Love Is the Law
Eivind Tolås
Победитель
Премия AFCAE
Усама 7.3
Усама Osama
Сиддик Бармак
Победитель
Все номинанты
The Hours of the Day Las horas del día
Jaime Rosales
The Forest Le silence de la forêt
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare
Public Affairs La chose publique
Матье Амальрик
Bright Leaves Bright Leaves
Росс Макэлви
The Forest Le silence de la forêt
Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangare
Gozu Gokudô kyôfu dai-gekijô: Gozu
Такаси Миике
История матери 6.7
История матери The Mother
Роджер Мишелл
Смотреть трейлер
The Living World Le monde vivant
Эжен Грин
Watermark Watermark
Georgina Willis
No Rest for the Brave Pas de repos pour les braves
Ален Гироди
Каннская юниорская премия
Усама 7.3
Усама Osama
Сиддик Бармак
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Слон 5.9
Слон Elephant
Гас Ван Сент
Победитель
Премия за дизайн DVD
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
Tied with Capitaine Conan (1996).
Победитель
Смотреть трейлер
Captain Conan Capitaine Conan
Tied with The Sixth Sense (1999).
Победитель
Премия DVD «Наследие»
Flesh Flesh
Победитель
Trash Trash
Победитель
Heat Heat
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Waiting for Happiness Heremakono
Абдеррахман Сиссако
Победитель
Тайные страсти 6.3
Тайные страсти Choses secrètes / Secret Things
Жан-Клод Бриссо
Победитель
Премия Франсуа Шале
S21: The Khmer Rouge Killing Machine S21, la machine de mort khmère rouge
Рити Панх
Победитель
Золотая карета
Таинственная река 7.8
Таинственная река Mystic River
Клинт Иствуд
Победитель
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Жанна Моро
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
The Truth About the Head The Truth About the Head
Dale Heslip
Победитель
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший полнометражный фильм
Реконструкция 6.4
Реконструкция Reconstruction
Кристоффер Боэ
Победитель
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший короткометражный фильм
Love Is the Law Love Is the Law
Eivind Tolås Tied with The Truth About the Head (2003).
Победитель
The Truth About the Head The Truth About the Head
Dale Heslip Tied with Love Is the Law (2003).
Победитель
Награда за первую работу
A Thousand Months Mille mois
Faouzi Bensaïdi
Победитель
Особый приз жюри
Crimson Gold Talaye sorkh
Джафар Панахи
Победитель
Премия Гра Савойя
Why... Coz' Pourkoi... passkeu
Жиль Леллуш, Тристан Оруэт Tied with Des anges (2001).
Победитель
Des anges Des anges
Julien Leloup Tied with Pourkoi... passkeu (2002).
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Победитель
Пальмовая собака
Догвилль 7.6
Догвилль Dogville
"Moses"
Победитель
Смотреть трейлер
Пальмовая собака – особое упоминание
Трио из Бельвилля 7.7
Трио из Бельвилля Triplettes de Belleville, Les
"Bruno the Dog"
Победитель
Смотреть трейлер
Главный приз Недели критики
С тех пор, как уехал Отар 7.5
С тех пор, как уехал Отар Depuis qu'Otar est parti...
Джули Бертучелли
Победитель
Все номинанты
She's One of Us Elle est des nôtres
Siegrid Alnoy
Between Two Hurricanes Entre ciclones
Enrique Colina
Улица Дарлинг, 20:17 6.9
Улица Дарлинг, 20:17 20h17 rue Darling
Бернар Эмон
Milwaukee, Minnesota Milwaukee, Minnesota
Allan Mindel
Two Angels Deux fereshté
Mamad Haghighat
Реконструкция 6.4
Реконструкция Reconstruction
Кристоффер Боэ
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше