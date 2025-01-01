Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1964

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1964 году

Место проведения Франция
Дата проведения 29 апреля 1964 - 14 мая 1964
Золотая пальмовая ветвь
Шербурские зонтики 8.0
Шербурские зонтики Les Parapluies de Cherbourg
Жак Деми
Победитель
Все номинанты
Tetri karavani Tetri karavani
Тамаз Мелиава, Эльдар Шенгелая
Me First Primero yo
Fernando Ayala
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
Джек Клейтон
Krik Krik
Яромил Иреш
Женщина в песках 7.2
Женщина в песках Woman in the Dunes / Suna no onna
Хироси Тэсигахара
Pacsirta Pacsirta
László Ranódy
Пассажирка 7.4
Пассажирка Pasazerka
Анджей Мунк
Соблазненная и покинутая 7.9
Соблазненная и покинутая Sedotta e abbandonata
Пьетро Джерми
Женщина-обезьяна 7.3
Женщина-обезьяна Donna Scimmia, La
Марко Феррери
The Red Lanterns Ta kokkina fanaria
Vasilis Georgiadis
Tetri karavani Tetri karavani
Тамаз Мелиава, Эльдар Шенгелая
Погубленные жизни 7.8
Погубленные жизни Vidas Secas
Нельсон Перейра Дос Сантос
One Potato, Two Potato One Potato, Two Potato
Ларри Пирс
Визит 7.5
Визит The Visit
Бернхард Викки
The Girl in Mourning La niña de luto
Manuel Summers
Mujhe Jeene Do Mujhe Jeene Do
Moni Bhattacharjee
Нежная кожа 7.5
Нежная кожа La peau douce
Франсуа Трюффо
Dead Woman from Beverly Hills Die Tote von Beverly Hills
Михаэль Пфлегар
Сто тысяч долларов на солнце 7.3
Сто тысяч долларов на солнце Cent mille dollars au soleil
Анри Верней
Last Night El-Lailah el-Akhirah
Kamal El-Shaikh
Raven's End Kvarteret Korpen
Бу Видерберг
Я шагаю по Москве 8.1
Я шагаю по Москве I Step Through Moscow / Walking the Streets of Moscow
Георгий Данелия Festival title: Romance à Moscou.
Смотреть трейлер
Alone on the Pacific Taiheiyô hitoribotchi
Кон Итикава
Бог и дьявол на земле солнца 7.1
Бог и дьявол на земле солнца Deus e o Diabo na Terra do Sol
Glauber Rocha
The World of Henry Orient The World of Henry Orient
Джордж Рой Хилл
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Все номинанты
The Memory of the Rose Memoria trandafirului
Серджиу Николаеску
Особое упоминание
Пассажирка 7.4
Пассажирка Pasazerka
Анджей Мунк For his whole works.
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Шербурские зонтики 8.0
Шербурские зонтики Les Parapluies de Cherbourg
Жак Деми
Победитель
Dead Woman from Beverly Hills Die Tote von Beverly Hills
Михаэль Пфлегар
Победитель
Лучший актер
Соблазненная и покинутая 7.9
Соблазненная и покинутая Sedotta e abbandonata
Саро Урци Tied with Antal Páger for _Pacsirta (1963)_.
Победитель
Pacsirta Pacsirta
Антал Пагер Tied with Saro Urzì for Sedotta e abbandonata (1964).
Победитель
Лучшая актриса
One Potato, Two Potato One Potato, Two Potato
Барбара Барри Tied with Anne Bancroft for The Pumpkin Eater (1964).
Победитель
The Pumpkin Eater The Pumpkin Eater
Энн Бэнкрофт Tied with Barbara Barrie for One Potato, Two Potato (1964).
Победитель
Специальный приз жюри
Женщина в песках 7.2
Женщина в песках Woman in the Dunes / Suna no onna
Хироси Тэсигахара
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Все номинанты
Lacrimae rerum Lacrimae rerum
Никос Николаидис
Премия OCIC
Погубленные жизни 7.8
Погубленные жизни Vidas Secas
Нельсон Перейра Дос Сантос Tied with Les parapluies de Cherbourg (1964).
Победитель
Шербурские зонтики 8.0
Шербурские зонтики Les Parapluies de Cherbourg
Жак Деми Tied with Vidas Secas (1963).
Победитель
Год проведения
Номинации

