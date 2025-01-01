Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2013 году

Место проведения Франция
Дата проведения 15 мая 2013 - 26 мая 2013

66-й Каннский международный кинофестиваль прошёл с 15 по 26 мая 2013 года. Жюри основного конкурса возглавил американский кинорежиссёр Стивен Спилберг. Киносмотр открылся экранизацией «Великий Гэтсби» одноимённого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда с Леонардо ДиКаприо в главной роли, а фильмом закрытия стал триллер Жерома Салле «Зулу».

В официальную конкурсную программу вошли новые работы многих признанных мастеров современного кинематографа, включая Джима Джармуша, Стивена Содерберга, Романа Полански, братьев Коэн, Франсуа Озона – и состав жюри оказался не менее сильным, изобилуя множеством звездных имен.

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Стивен Спилберг, кинорежиссёр и продюсер
  • Даниэль Отёй, актёр
  • Видья Балан, актриса
  • Наоми Кавасэ, кинорежиссёр
  • Энг Ли, кинорежиссёр
  • Николь Кидман, актриса
  • Кристиан Мунджиу, кинорежиссёр и сценарист
  • Линн Рэмси, кинорежиссёр и сценарист
  • Кристоф Вальц, актёр
Золотая пальмовая ветвь
Жизнь Адель 7.5
Жизнь Адель La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color
Абделатиф Кешиш, Леа Сейду, Адель Экзаркопулос For the first time ever the prize was also officially awarded to two of the actors.
Победитель
Смотреть трейлер
Жизнь Адель 7.5
Жизнь Адель La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color
Абделатиф Кешиш, Леа Сейду, Адель Экзаркопулос For the first time ever the prize was also officially awarded to two of the actors.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Венера в мехах 7.3
Венера в мехах Venus in Fur
Роман Полански
Смотреть трейлер
Замок в Италии 5.9
Замок в Италии Un château en Italie
Валерия Бруни-Тедески
Смотреть трейлер
Соломенный щит 6.2
Соломенный щит Wara no tate
Такаси Миике
Сын в отца 7.8
Сын в отца Soshite chichi ni naru
Хирокадзу Корээда
Смотреть трейлер
Возмутитель спокойствия 6.1
Возмутитель спокойствия Borgman
Алекс ван Вармердам
Смотреть трейлер
За канделябрами 7.5
За канделябрами Behind the Candelabra
Стивен Содерберг
Смотреть трейлер
Прикосновение греха 7.1
Прикосновение греха Tian zhu ding
Цзя Чжанкэ
Смотреть трейлер
Молода и прекрасна 6.8
Молода и прекрасна Jeune et jolie
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Эли 6.8
Эли Heli
Амат Эскаланте
Смотреть трейлер
Прошлое 7.5
Прошлое Le passé
Асгар Фархади
Смотреть трейлер
Выживут только любовники 7.5
Выживут только любовники Only Lovers Left Alive
Джим Джармуш
Смотреть трейлер
Великая красота 7.2
Великая красота La grande bellezza
Паоло Соррентино
Смотреть трейлер
Небраска 6.6
Небраска Nebraska
Александр Пэйн
Смотреть трейлер
Внутри Льюина Дэвиса 7.4
Внутри Льюина Дэвиса Inside Llewyn Davis
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Смотреть трейлер
Джимми Пикар 6.1
Джимми Пикар Jimmy P.
Арно Деплешен
Смотреть трейлер
Роковая страсть 6.6
Роковая страсть The Immigrant
Джеймс Грэй
Смотреть трейлер
ГриГри 6.4
ГриГри Grigris
Махамат-Салех Харун
Внутри Льюина Дэвиса 7.4
Внутри Льюина Дэвиса Inside Llewyn Davis
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Смотреть трейлер
Михаэль Кольхаас 6.8
Михаэль Кольхаас Michael Kohlhaas
Арно де Пальер
Смотреть трейлер
Только Бог простит 6.8
Только Бог простит Only God Forgives
Николас Виндинг Рефн
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Жизнь Адель 7.5
Жизнь Адель La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color
Абделатиф Кешиш
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Джереми Солнье
Катастрофа
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Manuscripts Don't Burn Dast-neveshtehaa nemisoosand
Мохаммад Расулоф
Победитель
Главный приз жюри
Внутри Льюина Дэвиса 7.4
Внутри Льюина Дэвиса Inside Llewyn Davis
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Победитель
Смотреть трейлер
Внутри Льюина Дэвиса 7.4
Внутри Льюина Дэвиса Inside Llewyn Davis
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Safe Safe
Byoung-gon Moon
Победитель
Все номинанты
Whale Valley Hvalfjörður
Гутмундур Арнар Гудмундсон
Olena Olena
Elzbieta Benkowska
37°4 S 37°4 S
Адриано Валерио
Больше двух часов 6.9
Больше двух часов Bishtar az do saat
Али Асгари
Mont Blanc Mont Blanc
Gilles Coulier
Condom Lead Condom Lead
Arab Nasser, Tarzan Nasser
The Metorite and Impotence Inseki to inpotentsu
Omoi Sasaki
Ophelia Ophelia
Аннарита Замбрано
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Whale Valley Hvalfjörður
Гутмундур Арнар Гудмундсон Ex-aequo with 37°4 S (2013).
Победитель
37°4 S 37°4 S
Адриано Валерио Ex-aequo with Hvalfjörður (2013).
Победитель
Лучший актер
Небраска 6.6
Небраска Nebraska
Брюс Дерн
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Прошлое 7.5
Прошлое Le passé
Беренис Бежо
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
Эли 6.8
Эли Heli
Амат Эскаланте
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Прикосновение греха 7.1
Прикосновение греха Tian zhu ding
Цзя Чжанкэ
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+
Pleasure Pleasure
Нинья Тюберг
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Needle Needle
Anahita Ghazvinizadeh
Победитель
Все номинанты
The Pandas Pandy
Matus Vizar Ex-aequo with În acvariu (2013) for third place.
The Magnificent Lion Boy The Magnificent Lion Boy
Ana Caro Sabogal
Babaga Babaga
Gan De Lange
Asunción Asunción
Camila Luna Toledo
The Norm of Life Norma zhizni
Evgeniy Byalo
Duet Duet
Навид Данеш
Fable of a Blood-Drained Girl Contrafábula de una niña disecada
Alejandro Iglesias Mendizabal
O sunce O sunce
Eliska Chytková
Stepsister Stepsister
Joey Izzo
Danse macabre Danse macabre
Malgorzata Rzanek
In the Fishbowl În acvariu
Tudor Cristian Jurgiu Ex-aequo with Pandy (2013) for third place.
The Line Seon
Kim Soo-jin
Mañana todas las cosas Mañana todas las cosas
Sebastián Schjaer
After the Winter Au-delà de l'hiver
Zhi Wei Jow
Exile Exil
Vladilen Vierny
Going South Going South
Джефф Монео
Waiting for the Thaw En attendant le dégel
Sarah Hirtt
Главный приз Недели критики
Salvo Salvo
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Salvo Salvo
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Все номинанты
The Auction Le démantèlement
Sébastien Pilote
The Owners Los dueños
Agustín Toscano, Ezequiel Radusky
Ланчбокс 7.8
Ланчбокс The Lunchbox
Ритеш Батра
За тех, кто в море 6.4
За тех, кто в море For Those In Peril
Пол Райт
Our Heroes Died Tonight Nos héros sont morts ce soir
Давид Перро
Майор 7.4
Майор Mayor
Юрий Быков
Смотреть трейлер
Золотая камера / Золотая камера
Илоило 7.2
Илоило Ilo Ilo
Энтони Чен
Победитель
Все номинанты
Ланчбокс 7.8
Ланчбокс The Lunchbox
Ритеш Батра
Our Heroes Died Tonight Nos héros sont morts ce soir
Давид Перро
You and the Night Les rencontres d'après minuit
Yann Gonzalez
Я, снова я и мама 6.1
Я, снова я и мама Les garçons et Guillaume, à table!
Гийом Гальенн
Смотреть трейлер
Последние дни на Марсе 6.2
Последние дни на Марсе Last Days on Mars
Рори Робинсон
Смотреть трейлер
Мы встретились в День взятия Бастилии 6.4
Мы встретились в День взятия Бастилии aFille de 14 Juillet
Антонин Перетжатко
Смотреть трейлер
Monsoon Shootout Monsoon Shootout
Amit Kumar
Станция «Фрутвейл» 7.7
Станция «Фрутвейл» Fruitvale Station
Райан Куглер
Отдать концы 5.2
Отдать концы Otdat kontsy
Таисия Игуменцева
Смотреть трейлер
After the Night Até Ver a Luz
Apaches Les Apaches
Thierry de Peretti
Stop-Over L'escale
Kaveh Bakhtiari
Salvo Salvo
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
The Owners Los dueños
Agustín Toscano, Ezequiel Radusky
The Golden Dream La jaula de oro
Diego Quemada-Diez
Salvo Salvo
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Все будет хорошо 6.9
Все будет хорошо Tore tanzt
Катрин Геббе
За тех, кто в море 6.4
За тех, кто в море For Those In Peril
Пол Райт
Honey Miele
Валерия Голино
Sarah Prefers to Run Sarah préfère la course
Chloé Robichaud
"Дюна" Ходоровского 8.0
"Дюна" Ходоровского Jodorowsky's Dune
Frank Pavich
Bends Bends
Flora Lau
Приз жюри
Сын в отца 7.8
Сын в отца Soshite chichi ni naru
Хирокадзу Корээда
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
Прошлое 7.5
Прошлое Le passé
Асгар Фархади How do we take responsibility for our past mistakes? In a thriller style, the director shows the daily life of a stepfamily, where everyone's secrets and the complex relationships gradually disentangle. A dense, deep and engaging film that illustrates this verse: "The truth will make you free" (John, 8:32)
Победитель
Смотреть трейлер
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Honey Miele
Валерия Голино The film offers a complex and unprejudiced view on the issue of euthanasia. The filmmaker shares with discretion and mastery the doubts and the torments of a young woman who helps terminally ill people to die, leaving to the audience the freedom and the responsibility to take a stand. Tied with Soshite chichi ni naru (2013).
Победитель
Сын в отца 7.8
Сын в отца Soshite chichi ni naru
Хирокадзу Корээда At what point does a father actually become a father? Two couples from different social backgrounds discover that their sons have been exchanged at the maternity ward. The film deals in a simple and subtle way with a human dilemma: are blood ties more important than the love which bonded them for seven years? Tied with Miele (2013).
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
Исчезнувшее изображение 7.3
Исчезнувшее изображение L'image manquante
Рити Панх
Победитель
Все номинанты
Все будет хорошо 6.9
Все будет хорошо Tore tanzt
Катрин Геббе
Станция «Фрутвейл» 7.7
Станция «Фрутвейл» Fruitvale Station
Райан Куглер
Sarah Prefers to Run Sarah préfère la course
Chloé Robichaud
Славные ублюдки 5.4
Славные ублюдки Les salauds
Клер Дени
Смотреть трейлер
Ваколда 7.1
Ваколда Wakolda
Лусия Пуэнсо
Смотреть трейлер
Honey Miele
Валерия Голино
Bends Bends
Flora Lau
The Golden Dream La jaula de oro
Diego Quemada-Diez
Омар 7.5
Омар Omar
Хани Абу-Ассад
Смотреть трейлер
Norte, the End of History Norte, hangganan ng kasaysayan
Лав Диас
Manuscripts Don't Burn Dast-neveshtehaa nemisoosand
Мохаммад Расулоф
My Sweet Pepper Land My Sweet Pepper Land
Хинер Салеем
Когда я умирала 5.6
Когда я умирала As I Lay Dying
Джеймс Франко
Смотреть трейлер
Элитное общество 6.2
Элитное общество The Bling Ring
София Коппола
Смотреть трейлер
Stranger by the Lake L'inconnu du lac
Ален Гироди
Death March Death March
Adolfo Alix Jr.
Гранд Централ. Любовь на атомы 5.1
Гранд Централ. Любовь на атомы Grand Central
Ребекка Злотовски
Смотреть трейлер
Премия SACD
The Auction Le démantèlement
Sébastien Pilote
Победитель
Большой Золотой Рельс
Ланчбокс 7.8
Ланчбокс The Lunchbox
Ритеш Батра
Победитель
Малый Золотой Рельс
Vikingar Vikingar
Magali Magistry
Победитель
Премия Франсуа Шале
Гранд Централ. Любовь на атомы 5.1
Гранд Централ. Любовь на атомы Grand Central
Ребекка Злотовски
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая карета
Премия C.I.C.A.E.
Я, снова я и мама 6.1
Я, снова я и мама Les garçons et Guillaume, à table!
Гийом Гальенн
Победитель
Смотреть трейлер
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
The Selfish Giant The Selfish Giant
Клио Барнард
Победитель
Премия SACD за короткометражный фильм
Все номинанты
Mirage.net Sarab.net
Savas Alatis, Paul Hopkins, Saeed Al Zaabi, Amanda Hopkins, Mansoor Al Dhaheri
Mirage.net Sarab.net
Savas Alatis, Paul Hopkins, Saeed Al Zaabi, Amanda Hopkins, Mansoor Al Dhaheri
Шопард Трофи / Женское откровение
Бланка Суарес
Бланка Суарес
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Победитель
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Омар 7.5
Омар Omar
Хани Абу-Ассад
Победитель
Смотреть трейлер
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Я, снова я и мама 6.1
Я, снова я и мама Les garçons et Guillaume, à table!
Гийом Гальенн
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Мы встретились в День взятия Бастилии 6.4
Мы встретились в День взятия Бастилии aFille de 14 Juillet
Антонин Перетжатко
Смотреть трейлер
Тип Топ 4.7
Тип Топ Tip Top
Серж Бозон
Смотреть трейлер
After the Night Até Ver a Luz
A Strange Course of Events A Strange Course of Events
Raphaël Nadjari
Ain't Misbehavin Un voyageur
Марсель Офюльс
Последние дни на Марсе 6.2
Последние дни на Марсе Last Days on Mars
Рори Робинсон
Смотреть трейлер
The Selfish Giant The Selfish Giant
Клио Барнард
Танец реальности 7.6
Танец реальности La danza de la realidad
Алехандро Ходоровски
Смотреть трейлер
Катастрофа 7.1
Катастрофа Blue Ruin
Джереми Солнье
Смотреть трейлер
Магия, магия 5.2
Магия, магия Magic Magic
Себастьян Сильва
Смотреть трейлер
Stop-Over L'escale
Kaveh Bakhtiari
The Summer of Flying Fish El Verano de los Peces Voladores
Саид, Марсела
Конгресс 6.9
Конгресс The Congress
Ари Фольман
Смотреть трейлер
We Are What We Are We Are What We Are
Джим Микл
Apaches Les Apaches
Thierry de Peretti
Henri Henri
Иоланда Моро
Ugly Ugly
Анураг Кашьяп
За работой 6.9
За работой On the Job
Эрик Матти
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Private War Private War
Richard Gasparian, Holly Kaplan
Private War Private War
Richard Gasparian, Holly Kaplan
Неделя критиков – особое упоминание
The Owners Los dueños
Agustín Toscano, Ezequiel Radusky
Победитель
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
Salvo Salvo
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Salvo Salvo
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia
Победитель
Премия "Открытие Никон"
Иди и играй 6.4
Иди и играй Komm und spiel
Дарья Белова
Победитель
Премия Вулкаина техническому художнику
ГриГри 6.4
ГриГри Grigris
Antoine Héberlé For a result showing remarkable finesse and humility, with the sole intention of serving the film, in conditions that we imagine were very difficult.
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров) — особое упоминание / Премия SACD (Две недели режиссеров)
Тип Топ 4.7
Тип Топ Tip Top
Серж Бозон
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Илли
Wild Haggis Gambozinos
Джоао Николау
Победитель
Премия Илли – особое упоминание
About a Month Pouco Mais de um Mês
André Novais Oliveira
Победитель
Квир-пальма
Stranger by the Lake L'inconnu du lac
Ален Гироди
Победитель
Все номинанты
Жизнь Адель 7.5
Жизнь Адель La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color
Абделатиф Кешиш
Смотреть трейлер
Bombay Talkies Bombay Talkies
Зоя Ахтар, Каран Джохар, Анураг Кашьяп, Дибакар Банерджи
Я, снова я и мама 6.1
Я, снова я и мама Les garçons et Guillaume, à table!
Гийом Гальенн
Смотреть трейлер
За канделябрами 7.5
За канделябрами Behind the Candelabra
Стивен Содерберг
Смотреть трейлер
Bombay Talkies Bombay Talkies
Зоя Ахтар, Каран Джохар, Анураг Кашьяп, Дибакар Банерджи
You and the Night Les rencontres d'après minuit
Yann Gonzalez
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
The Golden Dream La jaula de oro
For the ensemble.
Победитель
Особый взгляд - Премия Авенир
Станция «Фрутвейл» 7.7
Станция «Фрутвейл» Fruitvale Station
Райан Куглер
Победитель
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Stranger by the Lake L'inconnu du lac
Ален Гироди
Победитель
Премия "Открытие"
Иди и играй 6.4
Иди и играй Komm und spiel
Дарья Белова
Победитель
Все номинанты
Océan Océan
Emmanuel Laborie
Tau Seru Tau Seru
Родд Ратжен
Vikingar Vikingar
Magali Magistry
Butter Lamp La lampe au beurre de yak
Wei Hu
Pátio Pátio
Али Муритиба
Pleasure Pleasure
Нинья Тюберг
Breathe Me Breathe Me
Eun-young Han
Agit Pop Agit Pop
Николас Пэрисер
The Opportunist The Opportunist
David Lassiter
Пальмовая собака
За канделябрами 7.5
За канделябрами Behind the Candelabra
Baby Boy
Победитель
Смотреть трейлер
Пальмовая собака – приз жюри
Элитное общество 6.2
Элитное общество The Bling Ring
A pampered pack of Hollywood hounds.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
The Golden Dream La jaula de oro
Diego Quemada-Diez For the strength of the visual aspect, the violence of truth and the emotional intensity of the tragic story of the journey of three teenagers from Guatemala to the American dream.
Победитель
Каннская премия за саундтрек
Выживут только любовники 7.5
Выживут только любовники Only Lovers Left Alive
Jozef van Wissem, Sqürl
Победитель
Смотреть трейлер
Выживут только любовники 7.5
Выживут только любовники Only Lovers Left Alive
Jozef van Wissem, Sqürl
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор
Филип Руссело
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Филип Руссело
Победитель
