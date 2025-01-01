66-й Каннский международный кинофестиваль прошёл с 15 по 26 мая 2013 года. Жюри основного конкурса возглавил американский кинорежиссёр Стивен Спилберг. Киносмотр открылся экранизацией «Великий Гэтсби» одноимённого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда с Леонардо ДиКаприо в главной роли, а фильмом закрытия стал триллер Жерома Салле «Зулу».

В официальную конкурсную программу вошли новые работы многих признанных мастеров современного кинематографа, включая Джима Джармуша, Стивена Содерберга, Романа Полански, братьев Коэн, Франсуа Озона – и состав жюри оказался не менее сильным, изобилуя множеством звездных имен.

В состав жюри основного конкурса вошли: