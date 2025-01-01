Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1946

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1946 году

Место проведения Франция
Дата проведения 20 сентября 1946 - 5 октября 1946
Главный приз фестиваля / Полнометражный фильм
Maria Candelaria María Candelaria (Xochimilco)
Эмилио Фернандес
Победитель
The Last Chance Die letzte Chance
Leopold Lindtberg
Победитель
Red Meadows De røde enge
Bodil Ipsen, Lau Lauritzen
Победитель
Потерянный уик-энд 7.7
Потерянный уик-энд The Lost Weekend
Билли Уайлдер
Победитель
Короткая встреча 8.0
Короткая встреча Brief Encounter
Дэвид Лин
Победитель
Neecha Nagar Neecha Nagar
Chetan Anand
Победитель
Рим – открытый город 7.6
Рим – открытый город Roma citta aperta
Роберто Росселлини
Победитель
Pastoral Symphony La symphonie pastorale
Жан Деланнуа
Победитель
Травля 7.3
Травля Hets
Альф Шёберг
Победитель
Men Without Wings Muzi bez krídel
Frantisek Cáp
Победитель
Великий перелом 6.1
Великий перелом Velikiy perelom
Фридрих Эрмлер
Победитель
Все номинанты
Красавица и чудовище 7.9
Красавица и чудовище La belle et la bête
Жан Кокто
Wonder Man Wonder Man
Х. Брюс Хамберстоун
Camões Camões
José Leitão de Barros
Dunia Dunia
Muhammad Karim
Гильда 7.3
Гильда Gilda
Чарльз Видор
Человек №217 7.4
Человек №217 Chelovek No. 217
Михаил Ромм
Газовый свет 8.0
Газовый свет Gaslight
Джордж Кьюкор
Анна и король Сиама 7.0
Анна и король Сиама Anna and the King of Siam
Джон Кромуэлл
Patrie Patrie
Louis Daquin
Un giorno nella vita Un giorno nella vita
Алессандро Блазетти
Make Mine Music Make Mine Music
Robert Cormack, Клайд Джероними, Джек Кинни, Хэмильтон Ласки, Joshua Meador
Floarea reginei Floarea reginei
Paul Calinescu
The Bandit Il bandito
Альберто Латтуада
Каменный цветок 7.5
Каменный цветок Kamennyy tsvetok
Александр Птушко
Дурная слава 8.1
Дурная слава Notorious
Альфред Хичкок
Le miserie del signor Travet Le miserie del signor Travet
Марио Солдати
Caesar and Cleopatra Caesar and Cleopatra
Gabriel Pascal
The Battle of the Rails La bataille du rail
Рене Клеман
Зоя 6.6
Зоя Zoya
Лев Арнштам
The Lovers Amanti in fuga
Джакомо Джентиломо
Letter from the Dead Brevet fra afdøde
Johan Jacobsen
Três Dias Sem Deus Três Dias Sem Deus
Bárbara Virgínia
Blood and Fire Blod och eld
Anders Henrikson
Un revenant Un revenant
Кристиан-Жак
Nezbedný bakalár Nezbedný bakalár
Отакар Вавра
The Captive Heart The Captive Heart
Бэзил Дирден
The Magic Bow The Magic Bow
Bernard Knowles
The Seventh Veil The Seventh Veil
Compton Bennett
Rhapsody in Blue Rhapsody in Blue
Ирвинг Раппер
Глинка 6.8
Глинка Glinka
Лев Арнштам
The Three Musketeers Los tres mosqueteros
Miguel M. Delgado
Mr. Orchid Le père tranquille
Рене Клеман
Здравствуй, Москва! 6.3
Здравствуй, Москва! Zdravstvuy, Moskva!
Сергей Юткевич
Главный приз фестиваля / Короткометражный фильм
Все номинанты
Aubusson Aubusson
Pierre Hirsch, Pierre Biro
A City Sings A City Sings
Gudrun Parker
Bambini in città Bambini in città
Луиджи Коменчини
Aubervilliers Aubervilliers
Eli Lotar
Премия ФИПРЕССИ
Farrebique Farrebique ou Les quatre saisons
Жорж Рукье
Победитель
Лучший актер
Потерянный уик-энд 7.7
Потерянный уик-энд The Lost Weekend
Рэй Милланд
Победитель
Лучшая актриса
Pastoral Symphony La symphonie pastorale
Мишель Морган
Победитель
Лучший режиссер
The Battle of the Rails La bataille du rail
Рене Клеман
Победитель
Лучшая операторская работа
Maria Candelaria María Candelaria (Xochimilco)
Gabriel Figueroa
Победитель
The Three Musketeers Los tres mosqueteros
Gabriel Figueroa
Победитель
Maria Candelaria María Candelaria (Xochimilco)
Gabriel Figueroa
Победитель
The Three Musketeers Los tres mosqueteros
Gabriel Figueroa
Победитель
Награда / Лучший анимационный дизайн
Make Mine Music Make Mine Music
Robert Cormack Original award name: 'Prix du meilleur dessin animé'.
Победитель
Награда / Лучший цвет
Каменный цветок 7.5
Каменный цветок Kamennyy tsvetok
Александр Птушко Original award name: 'Prix du meilleur couleur'.
Победитель
Награда / Лучшее музыкальное сопровождение
Pastoral Symphony La symphonie pastorale
Жорж Орик
Победитель
Награда / Короткометражный фильм
Youth of Our Country Molodost nashey strany
Сергей Юткевич
Победитель
A Christmas Dream Vánocní sen
Карел Земан
Победитель
Zvírátka a petrovstí Zvírátka a petrovstí
Иржи Трнка
Победитель
Épaves Épaves
Жак Ив Кусто
Победитель
Берлин 7.2
Берлин Berlin
Юлий Райзман
Победитель
Все номинанты
Wet Paint Wet Paint
Уолт Дисней
Приз международного жюри
The Battle of the Rails La bataille du rail
Рене Клеман
Победитель
Международная премия мира
The Last Chance Die letzte Chance
Leopold Lindtberg
Победитель
Международный Гран-при Ассоциации киноавторов
Человек №217 7.4
Человек №217 Chelovek No. 217
Михаил Ромм
Победитель
Главный приз SACD
Великий перелом 6.1
Великий перелом Velikiy perelom
Борис Чирков
Победитель
Главный приз Международного научного фильма – короткометражный фильм / Короткометражные фильмы
Solnechnoe plemya Solnechnoe plemya
Andrey Vinnitskiy
Победитель
Год проведения
Номинации

