В поисках снежного барса
– Снежный барс — один из самых неуловимых обитателей нашей планеты. Двое путешественников отправляются в Тибет в надежде запечатлеть грациозную горную кошку. Наблюдая за величественной природой и уникальными животными, они задумываются, какое место в этом удивительном мире занимает человек?
Секрет фильма прост – природой создан храм красоты и гармонии, для открытия двери в который нам нужно осознанно использовать свои органы чувств и направить сердца навстречу. Кроме ошеломляющего красотой видеоряда фильм дополнен поражающими своей простотой и истинной философией диалогами, удивительным образом затрагивающими самые глубинные мысли о месте и роли человека на Земле.
Работа операторов Мари Амиге, Лео-Поля Жако, Венсена Мюнье передаёт спокойствие гор, монументальность законов природы и необходимость осмысленности окружающего мира. Крупные планы выражений лиц героев киноленты и всех попавших в кадр животных подталкивают к разгадке тайны единственно возможного существования людей на этой планете: природные многообразие и уникальность нуждаются в сострадании и бережном отношении каждого представителя человечества, поскольку мы являемся частью окружающего нас мира, а не просто пользователями.
Рассуждение одного из героев о споре между передающими природную красоту и освещающими экологические бедствия режиссерами приводит к мысли, что для показа необходимы фильмы разных направленностей, поскольку они сеют зёрна сознательности у зрителей. Сохранение экологического баланса биосферы должно стать приоритетной моделью жизнедеятельности и только от каждого из нас зависит наше здоровое во всех отношениях будущее.
Рекомендую посмотреть этот фильм, сопровождённый саундтреками Ника Кейва и Уоррена Эллисса, премьера которого в России назначена на 6 июля 2023.
