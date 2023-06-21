Меню
В поисках снежного барса - трейлер
В поисках снежного барса. Трейлер

В поисках снежного барса. Трейлер

Дата публикации: 16 июня 2023
В поисках снежного барса – Снежный барс — один из самых неуловимых обитателей нашей планеты. Двое путешественников отправляются в Тибет в надежде запечатлеть грациозную горную кошку. Наблюдая за величественной природой и уникальными животными, они задумываются, какое место в этом удивительном мире занимает человек?
Евгения Епифанова 21 июня 2023, 15:14
Вчера, 20.06.2023, в рамках фестиваля «Французские премьеры» посмотрели фильм «В поисках снежного барса» с Венсеном Мюнье и Сильвеном Тессоном в главных ролях. При просмотре этого натуралистического шедевра благодатное чувство созерцания прекрасного Тибета, нетронутого человеком «разумным», вызывает восторг, подкатывающий к горлу и выливающийся в слёзы. Фильм-участник 74-го Каннского международного кинофестиваля является обладателем наград «Сезар» и «Люмьер» в категории «Лучший документальный фильм».

Секрет фильма прост – природой создан храм красоты и гармонии, для открытия двери в который нам нужно осознанно использовать свои органы чувств и направить сердца навстречу. Кроме ошеломляющего красотой видеоряда фильм дополнен поражающими своей простотой и истинной философией диалогами, удивительным образом затрагивающими самые глубинные мысли о месте и роли человека на Земле.

Работа операторов Мари Амиге, Лео-Поля Жако, Венсена Мюнье передаёт спокойствие гор, монументальность законов природы и необходимость осмысленности окружающего мира. Крупные планы выражений лиц героев киноленты и всех попавших в кадр животных подталкивают к разгадке тайны единственно возможного существования людей на этой планете: природные многообразие и уникальность нуждаются в сострадании и бережном отношении каждого представителя человечества, поскольку мы являемся частью окружающего нас мира, а не просто пользователями.

Рассуждение одного из героев о споре между передающими природную красоту и освещающими экологические бедствия режиссерами приводит к мысли, что для показа необходимы фильмы разных направленностей, поскольку они сеют зёрна сознательности у зрителей. Сохранение экологического баланса биосферы должно стать приоритетной моделью жизнедеятельности и только от каждого из нас зависит наше здоровое во всех отношениях будущее.

Рекомендую посмотреть этот фильм, сопровождённый саундтреками Ника Кейва и Уоррена Эллисса, премьера которого в России назначена на 6 июля 2023.
7.8 В поисках снежного барса
В поисках снежного барса приключения, документальный, 2021, Франция
