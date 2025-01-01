Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1989

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1989 году

Место проведения Франция
Дата проведения 11 мая 1989 - 23 мая 1989
Золотая пальмовая ветвь
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео Sex, Lies, and Videotape
Стивен Содерберг
Победитель
Все номинанты
Время цыган 8.1
Время цыган Dom za vesanje
Эмир Кустурица
Torrents of Spring Torrents of Spring
Ежи Сколимовский
Новый кинотеатр «Парадизо» 8.3
Новый кинотеатр «Парадизо» Nuovo cinema Paradiso
Джузеппе Торнаторе
Смотреть трейлер
Moon Child El niño de la luna
Агусти Вильяронга
The Women on the Roof Kvinnorna på taket
Carl-Gustav Nykvist
Kuarup Kuarup
Руй Гуерра
Делай как надо 8.0
Делай как надо Do the Right Thing
Спайк Ли
Chimère Chimère
Claire Devers
Black Rain Kuroi ame
Сёхэй Имамура
Слишком красивая для тебя 6.9
Слишком красивая для тебя Trop belle pour toi
Бертран Блие
Сплендор 7.1
Сплендор Splendor
Этторе Скола
Spider's Web Das Spinnennetz
Бернхард Викки
Sweetie Sweetie
Джейн Кэмпион
Иисус из Монреаля 7.4
Иисус из Монреаля Jesus de montreal
Дени Аркан
Rosalie Goes Shopping Rosalie Goes Shopping
Перси Адлон
Reunion Reunion
Джерри Шатцберг
Таинственный поезд 7.2
Таинственный поезд Mystery Train
Джим Джармуш
Смотреть трейлер
Lost Angels Lost Angels
Хью Хадсон
Франциск 6.6
Франциск Francesco
Лилиана Кавани
Месье Ир 7.6
Месье Ир Monsieur Hire
Патрис Леконт
Крик во тьме 6.9
Крик во тьме A Cry in the Dark
Фред Скеписи
Премия ФИПРЕССИ
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео Sex, Lies, and Videotape
Стивен Содерберг Tied with Yaaba (1989).
Победитель
Yaaba Yaaba
Идрисса Уэдраого Tied with Sex, Lies, and Videotape (1989).
Победитель
Главный приз жюри
Новый кинотеатр «Парадизо» 8.3
Новый кинотеатр «Парадизо» Nuovo cinema Paradiso
Джузеппе Торнаторе Tied with Trop belle pour toi (1989).
Победитель
Смотреть трейлер
Слишком красивая для тебя 6.9
Слишком красивая для тебя Trop belle pour toi
Бертран Блие Tied with Nuovo Cinema Paradiso (1988).
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
50 ans 50 ans
Gilles Carle The film was shown out of competition.
Победитель
Все номинанты
Blind Alley Blind Alley
Эммануэль Салинжер
Beau fixe sur Cormeilles Beau fixe sur Cormeilles
Gilles Lacombe
The Persistent Peddler The Persistent Peddler
Claude Cloutier
Kitchen Sink Kitchen Sink
Элисон Маклин
Manly Games Muzné hry
Ян Шванкмайер
Yes We Can Yes We Can
Faith Hubley
Papa Carlo teater Papa Carlo teater
Rao Heidmets
Performance Pieces Performance Pieces
Tom Abrams
Full Metal Racket Full Metal Racket
William Nunez
Segu janjo Segu janjo
Mambaye Coulibaly
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Performance Pieces Performance Pieces
Tom Abrams
Победитель
Yes We Can Yes We Can
Faith Hubley
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Black Rain Kuroi ame
Сёхэй Имамура
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Caracas Caracas
Michael Schottenberg
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Erreur de jeunesse Erreur de jeunesse
Radovan Tadic
Победитель
Лучший актер
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео Sex, Lies, and Videotape
Джеймс Спэйдер
Победитель
Лучшая актриса
Крик во тьме 6.9
Крик во тьме A Cry in the Dark
Мэрил Стрип
Победитель
Лучший режиссер
Время цыган 8.1
Время цыган Dom za vesanje
Эмир Кустурица
Победитель
Главный приз Недели критики / Короткометражный фильм
Все номинанты
Blind Curve Blind Curve
Gary Markowitz
Золотая камера / Золотая камера
Мой ХХ век 7.0
Мой ХХ век Az én XX. századom
Ильдико Эньеди
Победитель
Приз жюри
Иисус из Монреаля 7.4
Иисус из Монреаля Jesus de montreal
Дени Аркан
Победитель
Приз Экуменического жюри
Иисус из Монреаля 7.4
Иисус из Монреаля Jesus de montreal
Дени Аркан
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Yaaba Yaaba
Идрисса Уэдраого
Победитель
Black Rain Kuroi ame
Сёхэй Имамура
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Все номинанты
Святая кровь 6.8
Святая кровь Santa Sangre
Алехандро Ходоровски
Золотая камера – особое упоминание
Waller's Last Trip Wallers letzter Gang
Кристиан Вагнер
Победитель
Piravi Piravi
Shaji N. Karun
Победитель
Приз зрительских симпатий
Manika, une vie plus tard Manika, une vie plus tard
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Премия «Перспективы кино» / Лучший короткометражный фильм
Les Petites Soeurs Les Petites Soeurs
Lorraine Darrow
Победитель
Премия «Перспективы кино»
Erreur de jeunesse Erreur de jeunesse
Radovan Tadic
Победитель
Специальная награда
Лучший художественный вклад
Таинственный поезд 7.2
Таинственный поезд Mystery Train
Джим Джармуш
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше