Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1998

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1998 году

Место проведения Франция
Дата проведения 13 мая 1998 - 24 мая 1998
Золотая пальмовая ветвь
Вечность и один день 7.9
Вечность и один день Mia aioniotita kai mia mera
Тео Ангелопулос Unanimously.
Победитель
Все номинанты
Class Trip La classe de neige
Клод Миллер
The School of Flesh L'école de la chair
Бенуа Жако
Апрель 7.0
Апрель Aprile
Нанни Моретти
The Rose Seller La vendedora de rosas
Виктор Гавириа
Меня зовут Джо 7.5
Меня зовут Джо My Name Is Joe
Кен Лоуч
Торжество 8.0
Торжество Festen / The Celebration
Томас Винтерберг
The Hole Dong
Цай Минлян
Those Who Love Me Can Take the Train Ceux qui m'aiment prendront le train
Патрис Шеро
Страх и ненависть в Лас-Вегасе 7.4
Страх и ненависть в Лас-Вегасе Fear and Loathing in Las Vegas
Терри Гиллиам
Смотреть трейлер
Foolish Heart Corazón iluminado
Эктор Бабенко
Хрусталев, машину! 6.5
Хрусталев, машину! Khrustalyov, mashinu!
Алексей Герман
Dance Me to My Song Dance Me to My Song
Рольф Де Хир
Бархатная золотая жила 7.5
Бархатная золотая жила Velvet Goldmine
Тодд Хейнс
Воображаемая жизнь ангелов 7.4
Воображаемая жизнь ангелов La Vie rêvée des anges
Эрик Зонка
Генри Фул 7.1
Генри Фул Henry Fool
Хэл Хартли
Идиоты 6.3
Идиоты Idioterne
Ларс фон Триер
The General The General
Джон Бурмен
Claire Dolan Claire Dolan
Lodge Kerrigan
Flowers of Shanghai Hai shang hua
Хоу Сяосянь
Illuminata Illuminata
Джон Туртурро
Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
The Hole Dong
Цай Минлян For its daring combination of realism and apocalyptic vision, desperation and joy, austerity and glamour.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Счастье 7.3
Счастье Happiness
Тодд Солондз For its bold tracking of controversial contemporary themes, richly-layered subtext, and remarkable fluidity of visual style.
Победитель
Главный приз жюри
Жизнь прекрасна 9.0
Жизнь прекрасна La Vita è bella / Life is Beautiful
Роберто Бениньи
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
L'interview L'interview
Ксавье Джанноли
Победитель
Все номинанты
Fetch Fetch
Lynn-Maree Danzey
9'8m/s² 9'8m/s²
Alfonso Amador, Nicolas Mendez
Horseshoe Horseshoe
David Lodge
Gasman Gasman
Линн Рэмси
Skate Skate
Eun-Ryung Cho
Happy Birthday to Me Happy Birthday to Me
Martin Mahon
9'8m/s² 9'8m/s²
Alfonso Amador, Nicolas Mendez
Kiyida Kiyida
Эбру Джейлан
Hsiao hai, tu ya, jia ting sheng huo chao Hsiao hai, tu ya, jia ting sheng huo chao
Jun-hong Lin
Balkanska ruleta Balkanska ruleta
Zdravko Barisic
El vento El vento
Vincent Bierrewaerts
Sin sostén Sin sostén
Antonio Urrutia
I Want You I Want You
Greg Quail
Jonas Jonas
Liviusz Gyulai
Hai zi wang Hai zi wang
Главный технический приз / Технический главный приз
Танго 7.0
Танго Tango
Vittorio Storaro
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Last Night Last Night
Дон МакКеллар
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
Hinterland L'arrière pays
Жак Ноло
Победитель
Лучший актер
Меня зовут Джо 7.5
Меня зовут Джо My Name Is Joe
Питер Муллан
Победитель
Лучшая актриса
Воображаемая жизнь ангелов 7.4
Воображаемая жизнь ангелов La Vie rêvée des anges
Элоди Буше, Наташа Ренье
Победитель
Воображаемая жизнь ангелов 7.4
Воображаемая жизнь ангелов La Vie rêvée des anges
Элоди Буше, Наташа Ренье
Победитель
Лучший режиссер
The General The General
Джон Бурмен
Победитель
Лучший сценарий
Генри Фул 7.1
Генри Фул Henry Fool
Хэл Хартли
Победитель
Премия Канал+
Por un infante difunto Por un infante difunto
Tinieblas González
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Jakub Jakub
Adam Guzinski
Победитель
Все номинанты
The Sheep Thief The Sheep Thief
Азиф Кападиа
Tomorrow Mangwana
Manu Kurewa
Золотая камера / Золотая камера
Слэм 7.1
Слэм Slam
Марк Левин
Победитель
Все номинанты
Трущобы Беверли Хиллз 6.7
Трущобы Беверли Хиллз Slums of Beverly Hills
Тамара Дженкинс
Все маленькие животные 7.0
Все маленькие животные All the Little Animals
Джереми Томас
Babyface Babyface
Jack Blum
Memory & Desire Memory & Desire
Ники Каро
Island, Alicia Island, Alicia
Ken Yunome
Высокое искусство 6.6
Высокое искусство High Art
Лиза Холоденко
Last Night Last Night
Дон МакКеллар
Один против всех 7.3
Один против всех Seul Contre Tous
Гаспар Ноэ
The Apple Sib
Самира Махмальбаф
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Horseshoe Horseshoe
David Lodge
Победитель
Gasman Gasman
Линн Рэмси
Победитель
Приз жюри
Class Trip La classe de neige
Клод Миллер Tied with Festen (1998).
Победитель
Торжество 8.0
Торжество Festen / The Celebration
Томас Винтерберг Tied with La classe de neige (1998).
Победитель
Приз Экуменического жюри
Вечность и один день 7.9
Вечность и один день Mia aioniotita kai mia mera
Тео Ангелопулос
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Киллер 6.6
Киллер Жендет
Дарежан Омирбаев
Победитель
Все номинанты
August 32nd on Earth Un 32 août sur terre
Дени Вильнев
Dis-moi que je rêve Dis-moi que je rêve
Claude Mouriéras
Rehearsals for War Teatro di guerra
Марио Мартоне
The Apple Sib
Самира Махмальбаф
The Impostors The Impostors
Стэнли Туччи
For Sale À vendre
Летиция Массон
В присутствии клоуна 6.9
В присутствии клоуна Larmar och gör sig till
Ингмар Бергман
Малыш Тони 6.4
Малыш Тони Kleine Teun
Алекс ван Вармердам
Tokyo Eyes Tokyo Eyes
Жан-Пьер Лимозен
Leaf on a Pillow Daun di Atas Bantal
Garin Nugroho
Louise (Take 2) Louise (Take 2)
Зигфрид
Все маленькие животные 7.0
Все маленькие животные All the Little Animals
Джереми Томас
Passion Szenvedély
György Fehér
The Shoe Kurpe
Laila Pakalnina
Апостол 7.2
Апостол The Apostle
Роберт Дювалл
Divine El evangelio de las maravillas
Артуро Рипстейн
The Power of Kangwon Province Kangwon-do ui him
Хон Сан-су
The Mutants Os Mutantes
Teresa Villaverde
One Evening After the War Un soir après la guerre
Рити Панх
Любовь - это дьявол 7.1
Любовь - это дьявол Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon
Джон Мэйбери
Смотреть трейлер
Нулевой эффект 6.9
Нулевой эффект Zero Effect
Джейк Кэздан
Lulu on the Bridge Lulu on the Bridge
Paul Auster
Island, Alicia Island, Alicia
Ken Yunome
The Man Who Couldn't Open Doors The Man Who Couldn't Open Doors
Paul Arden
Places in Cities Plätze in Städten
Ангела Шанелек
River of Gold O Rio do Ouro
Paulo Rocha
Премия Мерседес-Бенц
Один против всех 7.3
Один против всех Seul Contre Tous
Гаспар Ноэ
Победитель
Большой Золотой Рельс
The Polish Bride De Poolse bruid
Karim Traïdia
Победитель
Малый Золотой Рельс
Down, Across Loddrett, vannrett
Erland Øverby
Победитель
Премия Франсуа Шале
West Beirut West Beyrouth (À l'abri les enfants)
Зиад Дуэри
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Open Bodies Les corps ouverts
Sébastien Lifshitz Tied with Rue Bleue (1999).
Победитель
Rue Bleue Rue Bleue
Чад Ченуга Tied with Les corps ouverts (1998).
Победитель
Премия Гра Савойя
Rue Bleue Rue Bleue
Чад Ченуга
Победитель
Лучший художественный вклад
Бархатная золотая жила 7.5
Бархатная золотая жила Velvet Goldmine
Тодд Хейнс
Победитель
