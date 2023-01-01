Хрупкость, 2021

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о выходе в прокат О фильме 10-летний Джонни по многим аспектам обходит своих сверстников. Когда новый учитель замечает потенциал мальчика и помогает ему раскрыться, перед Джонни открывается новый мир. Развернуть 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2021 Режиссер Самуэль Тайс В ролях Алиоха Рейнерт Мелисса Олекса Антуан Райнарц Изиа Ижлен Все актеры и съемочная группа 2 постера

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