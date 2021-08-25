Хрупкость, 2021

В ролях
Алиоха Рейнерт
Johnny Jung
Romane Esch
Copine de Dylan
Thierry Luddecke
Déménageur 1
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Сэмюэл Тейс
Сценарист
Гаэль Мейс, Сэмюэл Тейс
Композитор
Улисс Клотц
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
25 сентября 2021
Премьера в мире
25 августа 2021
Сборы в мире
$489 094
Производство
Avenue B Productions, France 3 Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Petite nature, Softie, Sensible, Çıtkırıldım, Johnny, Τρυφερούδι, Хрупкость, 소년, 조니, 揺れるとき