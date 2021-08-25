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Постер фильма Хрупкость
7.1
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7.1

Хрупкость

, 2021
Petite nature
Франция / драма / 18+
Постер фильма Хрупкость
7.1

О фильме

10-летний Джонни по многим аспектам обходит своих сверстников. Когда новый учитель замечает потенциал мальчика и помогает ему раскрыться, перед Джонни открывается новый мир.

В ролях

Алиоха Рейнерт
Johnny Jung
Мелисса Олекса
Sonia
Антуан Райнарц
Антуан Райнарц
Jean Adamski
Изиа Ижлен
Изиа Ижлен
Nora
Jade Schwartz
Mélissa
Ilario Gallo
Dylan
Abdel Benchendikh
Yliès
Romane Esch
Copine de Dylan
Jonathan Zito
Rodrigue
Thierry Luddecke
Déménageur 1
Режиссер Сэмюэл Тейс
Сценарист Гаэль Мейс, Сэмюэл Тейс
Композитор Улисс Клотц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 сентября 2021
Премьера в мире 25 августа 2021
Дата выхода
9 марта 2022 Франция U
Сборы в мире $489 094
Производство Avenue B Productions, France 3 Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Petite nature, Softie, Sensible, Çıtkırıldım, Johnny, Τρυφερούδι, Хрупкость, 소년, 조니, 揺れるとき

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 18 декабря 2023

Отзывы о фильме

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