Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1981

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1981 году

Место проведения Франция
Дата проведения 13 мая 1981 - 27 мая 1981
Золотая пальмовая ветвь
Человек из железа 7.4
Человек из железа Człowiek z żelaza
Анджей Вайда
Победитель
Все номинанты
Quartet Quartet
Джеймс Айвори
На расстоянии световых лет 7.2
На расстоянии световых лет Les années lumière
Ален Таннер
Огненные колесницы 7.1
Огненные колесницы Chariots of Fire
Хью Хадсон
Черепки 6.1
Черепки Cserepek
Иштван Гаал
Любовная страсть 6.6
Любовная страсть Passione d'amore
Этторе Скола
Экскалибур 7.4
Экскалибур Excalibur
Джон Бурмен
Мефисто 7.3
Мефисто Mephisto
Иштван Сабо
Fact Faktas
Альмантас Грикявичюс
National Heritage Patrimonio nacional
Луис Гарсия Берланга
Одни и другие 7.7
Одни и другие Les uns et les autres
Клод Лелуш
Looks and Smiles Looks and Smiles
Кен Лоуч
Angels of Iron Engel aus Eisen
Thomas Brasch
Thief Thief
Майкл Манн Festival title: Violent Streets.
Neige Neige
Жюльет Берто
Flame Top Tulipää
Пирьо Хонкасало, Пекка Лехто
Tragedy of a Ridiculous Man La tragedia di un uomo ridicolo
Бернардо Бертолуччи
Heaven's Gate Heaven's Gate
Майкл Чимино
Шкура 6.7
Шкура La pelle
Лилиана Кавани
Flame Top Tulipää
Пирьо Хонкасало, Пекка Лехто
Montenegro Montenegro
Душан Макавеев
Одержимая 7.3
Одержимая Possession
Анджей Жулавски
Beau-père Beau-père
Бертран Блие
Премия ФИПРЕССИ
Мефисто 7.3
Мефисто Mephisto
Иштван Сабо
Победитель
Malou Malou
Jeanine Meerapfel
Победитель
Главный приз жюри
На расстоянии световых лет 7.2
На расстоянии световых лет Les années lumière
Ален Таннер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Moto perpetuo Moto perpetuo
Béla Vajda
Победитель
Все номинанты
The King and the Goblin Král a skritek
Lubomir Benes
Trcanje Trcanje
Dusko Sevo
Ravnovesie Ravnovesie
Boiko Kanev
Zea Zea
André Leduc
Alephah Alephah
Gérald Frydman
Maskirani razbojnik Maskirani razbojnik
Petar Lalovic
Le rat Le rat
Elisabeth Huppert
Diskzokej Diskzokej
Jirí Barta
Manövergäste Manövergäste
Georges Nicolas Hayek
Dilemma Dilemma
Джон Халас
André Derain, thèmes et variations André Derain, thèmes et variations
François Porcile
Ne me parlez plus jamais d'amour Ne me parlez plus jamais d'amour
Sylvain Madigan
Главный технический приз / Технический главный приз
Одни и другие 7.7
Одни и другие Les uns et les autres
For the sound quality.
Победитель
Лучший актер
Tragedy of a Ridiculous Man La tragedia di un uomo ridicolo
Уго Тоньяцци
Победитель
Лучшая актриса
Одержимая 7.3
Одержимая Possession
Изабель Аджани
Победитель
Quartet Quartet
Изабель Аджани
Победитель
Лучший сценарий
Мефисто 7.3
Мефисто Mephisto
Иштван Сабо
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Desperado City Desperado City
Вадим Гловна
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Zea Zea
André Leduc
Победитель
Le rat Le rat
Elisabeth Huppert
Победитель
Приз Экуменического жюри
Человек из железа 7.4
Человек из железа Człowiek z żelaza
Анджей Вайда
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Огненные колесницы 7.1
Огненные колесницы Chariots of Fire
Хью Хадсон
Победитель
Looks and Smiles Looks and Smiles
Кен Лоуч
Победитель
Лучший художественный вклад
Экскалибур 7.4
Экскалибур Excalibur
Джон Бурмен
Победитель
Лучший актер второго плана
Огненные колесницы 7.1
Огненные колесницы Chariots of Fire
Иэн Холм
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Fact Faktas
Елена Соловей
Победитель
Премия молодого кино
Looks and Smiles Looks and Smiles
Кен Лоуч Tied with Neige (1981).
Победитель
Neige Neige
Жюльет Берто, Jean-Henri Roger Tied with Looks and Smiles (1981).
Победитель
Премия «Шанс в Каннах»
Take Your Ten Thousand Francs and Get Out Prends 10000 balles et casse-toi
Махмуд Земмоури
Победитель
Год проведения
Номинации

