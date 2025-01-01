Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2000

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2000 году

Место проведения Франция
Дата проведения 10 мая 2000 - 21 мая 2000
Золотая пальмовая ветвь
Танцующая в темноте 7.3
Танцующая в темноте Dancer in the Dark
Ларс фон Триер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Код неизвестен 6.9
Код неизвестен Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages
Михаэль Ханеке
О, где же ты, брат? 7.9
О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou?
Джоэл Коэн
Песни со второго этажа 7.4
Песни со второго этажа Songs from the Second Floor
Рой Андерссон
Ярды 6.9
Ярды The Yards
Джеймс Грэй
Chunhyang Chunhyangdyun
Им Квон Тэк
Turbulence Estorvo
Руй Гуерра
Blackboards Takhté siah
Самира Махмальбаф
Eureka Yurîka
Shinji Aoyama
Киппур 6.3
Киппур Kippur
Амос Гитай
Один и два 8.1
Один и два Yi yi
Эдвард Ян
Сестричка Бетти 6.2
Сестричка Бетти Nurse Betty
Нил ЛаБут
Fast Food Fast Women Fast Food Fast Women
Амос Коллек
Табу 6.9
Табу Gohatto
Нагиса Осима
Хлеб и розы 7.0
Хлеб и розы Bread and Roses
Кен Лоуч
Сентиментальные судьбы 6.7
Сентиментальные судьбы Destinées sentimentales, Les
Оливье Ассайас
Esther Kahn Esther Kahn
Арно Деплешен
With a Friend Like Harry... Harry, un ami qui vous veut du bien
Доминик Молль
Devils on the Doorstep Guizi lai le
Цзянь Вэнь
Любовное настроение 7.3
Любовное настроение In The Mood For Love
Вонг Кар-Вай
Faithless Trolösa
Лив Ульман
Свадьба 7.1
Свадьба Svadba
Павел Лунгин
Золотая чаша 6.2
Золотая чаша The Golden Bowl
Джеймс Айвори
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Eureka Yurîka
Shinji Aoyama For its penetrating insights into the lives of survivors of a tragedy, for the formal beauty of the photography, and for the moving performances.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Время пьяных лошадей 7.7
Время пьяных лошадей Zamani barayé masti asbha
Бахман Гобади For its compassionate but rigorous depiction of a harsh reality where horses and humans share the same predicament.
Победитель
Главный приз жюри
Devils on the Doorstep Guizi lai le
Цзянь Вэнь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Shadows Anino
Raymond Red
Победитель
Все номинанты
Stop Stop
Anthony Mullins
Usan Usan
Chul-Won Yoo
Sochinushki Sochinushki
Сергей Овчаров
Shut the Door Døren som ikke smakk
Йенс Лиен
Pieces of My Wife Des morceaux de ma femme
Frédéric Pelle
Infection Infection
James Cunningham
Bone Bone
Darren Walsh
Better or Worse? Better or Worse?
Jocelyn Cammack
Three Minutes 3 Minutos
Ana Luiza Azevedo
Bzz Bzz
Benoît Féroumont
Главный технический приз / Технический главный приз
Любовное настроение 7.3
Любовное настроение In The Mood For Love
Уильям Чанг, Кристофер Дойл, Ping Bin Lee
Победитель
Любовное настроение 7.3
Любовное настроение In The Mood For Love
Уильям Чанг, Кристофер Дойл, Ping Bin Lee
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Girlfight Girlfight
Карин Кусама
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
The King's Daughters Saint-Cyr
Патрисия Мазюи
Победитель
Лучший актер
Любовное настроение 7.3
Любовное настроение In The Mood For Love
Тони Люн Чу Вай
Победитель
Лучшая актриса
Танцующая в темноте 7.3
Танцующая в темноте Dancer in the Dark
Бьорк
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
Один и два 8.1
Один и два Yi yi
Эдвард Ян
Победитель
Лучший сценарий
Сестричка Бетти 6.2
Сестричка Бетти Nurse Betty
James Flamberg, John C. Richards
Победитель
Сестричка Бетти 6.2
Сестричка Бетти Nurse Betty
James Flamberg, John C. Richards
Победитель
Премия Канал+
To Be Continued... To Be Continued...
Linus Tunström
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Five Feet High and Rising Five Feet High and Rising
Питер Соллетт
Победитель
Все номинанты
Breathing Under Water Respirar (Debaixo D'água)
Антонио Феррейра
Indien Indien
Пернилла Фишер Кристенсен Tied with Cuôc xe dêm (2000).
Cuôc xe dêm Cuôc xe dêm
Буй Тхак Чуен Tied with Indien (2000).
Kiss It Up to God Kiss It Up to God
Caran Hartsfield Tied with Kinu'ach (2000).
Dessert Kinu'ach
Amit Sakomski Tied with Kiss It Up to God (1999).
Главный приз Недели критики
Сука-любовь 7.8
Сука-любовь Amores Perros
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая камера / Золотая камера
Время пьяных лошадей 7.7
Время пьяных лошадей Zamani barayé masti asbha
Бахман Гобади
Победитель
Djomeh Djomeh
Hassan Yektapanah
Победитель
Все номинанты
Girlfight Girlfight
Карин Кусама
Downtown 81 Downtown 81
Edo Bertoglio
Little Darling Petite chérie
Анна Вилласек
The Three Madeleines Les fantômes des Trois Madeleine
Guylaine Dionne
Mallboy Mallboy
Vincent Giarrusso
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Стивен Долдри
Pretend I'm Not Here Faites comme si je n'étais pas là
Оливье Джехан
The Secret Le secret
Виржини Вагон
Приз жюри
Песни со второго этажа 7.4
Песни со второго этажа Songs from the Second Floor
Рой Андерссон Tied with Takhté siah (2000).
Победитель
Blackboards Takhté siah
Самира Махмальбаф Tied with Sånger från andra våningen (2000).
Победитель
Приз Экуменического жюри
Fast Food Fast Women Fast Food Fast Women
Амос Коллек This is a special award.
Победитель
Eureka Yurîka
Shinji Aoyama
Победитель
Код неизвестен 6.9
Код неизвестен Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages
Михаэль Ханеке This is a special award.
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Женские тайны 6.8
Женские тайны Things You Can Tell Just by Looking at Her
Родриго Гарсиа
Победитель
Все номинанты
The Farewell Abschied - Brechts letzter Sommer
Jan Schütte
The Waiting List Lista de espera
Хуан Карлос Табио
Djomeh Djomeh
Hassan Yektapanah
Lost Killers Lost Killers
Дито Цинцадзе
Preferisco il rumore del mare Preferisco il rumore del mare
Миммо Калопрести
Wild Blue, Notes for Several Voices Wild Blue, notes à quelques voix
Thierry Knauff, Antoine Meert
April Captains Capitães de Abril
Мария де Медейрос
Such Is Life Así es la vida...
Артуро Рипстейн
Jacky Jacky
Fow Pyng Hu, Brat Ljatifi
Le premier du nom Le premier du nom
Sabine Franel
Девственница, раздетая ее холостяками 7.2
Девственница, раздетая ее холостяками Oh! Soo-jung
Хон Сан-су
The King Is Alive The King Is Alive
Кристиан Левринг
Tierra del Fuego Tierra del Fuego
Мигель Литтин
The Season of Men La Saison des Hommes
Moufida Tlatli
Я мечтала об Африке 6.6
Я мечтала об Африке I Dreamed Of Africa
Хью Хадсон
The King's Daughters Saint-Cyr
Патрисия Мазюи
Sunday's Dream Nichiyobi wa owaranai
Yôichirô Takahashi
Lisa Picard Is Famous Lisa Picard Is Famous
Гриффин Данн
The Vertical Ray of the Sun Mùa hè chieu thang dung
Чан Ань Хунг
Jacky Jacky
Fow Pyng Hu, Brat Ljatifi
Me You Them Eu Tu Eles
Андруша Ваддингтон
Женщина сверху 5.3
Женщина сверху Woman on Top
Фина Торрес
Специальная премия молодежи
Nico and Dani Krámpack
Сеск Гай
Победитель
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Сука-любовь 7.8
Сука-любовь Amores Perros
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Bad Connection Faux contact
Eric Jameux
Победитель
Большой Золотой Рельс
Сука-любовь 7.8
Сука-любовь Amores Perros
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Малый Золотой Рельс
Bad Connection Faux contact
Eric Jameux
Победитель
Каннская юниорская премия
Jaime Jaime
Антониу-Педру Вашконселуш
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Life Doesn't Scare Me La vie ne me fait pas peur
Ноэми Львовски
Победитель
Премия Франсуа Шале
Киппур 6.3
Киппур Kippur
Амос Гитай
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Salam Salam
Суад Эль Буати
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
C'est pas si compliqué C'est pas si compliqué
Xavier de Choudens
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Jaime Jaime
Антониу-Педру Вашконселуш
Победитель
Все номинанты
No Place to Go Die Unberührbare
Оскар Рёлер
Гармонии Веркмейстера 8.1
Гармонии Веркмейстера Werckmeister harmóniák
Бела Тарр
Cuba feliz Cuba feliz
Карим Дриди
Peppermint Candy Bakhasatang
Ли Чхан-дон
Film Noir Koroshi
Masahiro Kobayashi
Girlfight Girlfight
Карин Кусама
Pretend I'm Not Here Faites comme si je n'étais pas là
Оливье Джехан
The Dark Room La chambre obscure
Тень вампира 6.9
Тень вампира Shadow Of The Vampire
Э. Элиас Мериге
Purely Belter Purely Belter
Марк Херман
The Captive La captive
Шанталь Акерман
The Secret Le secret
Виржини Вагон
Little Darling Petite chérie
Анна Вилласек
Lumumba Lumumba
Рауль Пек
The Three Madeleines Les fantômes des Trois Madeleine
Guylaine Dionne
Mallboy Mallboy
Vincent Giarrusso
Хлеб и тюльпаны 7.3
Хлеб и тюльпаны Pane e tulipani
Сильвио Сольдини
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Стивен Долдри
Everything's Fine, We're Leaving Tout va bien, on s'en va
Claude Mouriéras
L'affaire Marcorelle L'affaire Marcorelle
Serge Le Péron
Голоса 6.4
Голоса Some Voices
Саймон Селлан Джоунс
Downtown 81 Downtown 81
Edo Bertoglio
Премия Гра Савойя
Le mur Le mur
Faouzi Bensaïdi
Победитель
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Me You Them Eu Tu Eles
Андруша Ваддингтон
Победитель
