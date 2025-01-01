Меню
Каннский кинофестиваль 2000
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2000 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
10 мая 2000 - 21 мая 2000
Золотая пальмовая ветвь
7.3
Танцующая в темноте
Dancer in the Dark
Ларс фон Триер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Код неизвестен
Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages
Михаэль Ханеке
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
Джоэл Коэн
7.4
Песни со второго этажа
Songs from the Second Floor
Рой Андерссон
6.9
Ярды
The Yards
Джеймс Грэй
Chunhyang
Chunhyangdyun
Им Квон Тэк
Turbulence
Estorvo
Руй Гуерра
Blackboards
Takhté siah
Самира Махмальбаф
Eureka
Yurîka
Shinji Aoyama
6.3
Киппур
Kippur
Амос Гитай
8.1
Один и два
Yi yi
Эдвард Ян
6.2
Сестричка Бетти
Nurse Betty
Нил ЛаБут
Fast Food Fast Women
Fast Food Fast Women
Амос Коллек
6.9
Табу
Gohatto
Нагиса Осима
7.0
Хлеб и розы
Bread and Roses
Кен Лоуч
6.7
Сентиментальные судьбы
Destinées sentimentales, Les
Оливье Ассайас
Esther Kahn
Esther Kahn
Арно Деплешен
With a Friend Like Harry...
Harry, un ami qui vous veut du bien
Доминик Молль
Devils on the Doorstep
Guizi lai le
Цзянь Вэнь
7.3
Любовное настроение
In The Mood For Love
Вонг Кар-Вай
Faithless
Trolösa
Лив Ульман
7.1
Свадьба
Svadba
Павел Лунгин
6.2
Золотая чаша
The Golden Bowl
Джеймс Айвори
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Eureka
Yurîka
Shinji Aoyama
For its penetrating insights into the lives of survivors of a tragedy, for the formal beauty of the photography, and for the moving performances.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
7.7
Время пьяных лошадей
Zamani barayé masti asbha
Бахман Гобади
For its compassionate but rigorous depiction of a harsh reality where horses and humans share the same predicament.
Победитель
Главный приз жюри
Devils on the Doorstep
Guizi lai le
Цзянь Вэнь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Shadows
Anino
Raymond Red
Победитель
Stop
Stop
Anthony Mullins
Usan
Usan
Chul-Won Yoo
Sochinushki
Sochinushki
Сергей Овчаров
Shut the Door
Døren som ikke smakk
Йенс Лиен
Pieces of My Wife
Des morceaux de ma femme
Frédéric Pelle
Infection
Infection
James Cunningham
Bone
Bone
Darren Walsh
Better or Worse?
Better or Worse?
Jocelyn Cammack
Three Minutes
3 Minutos
Ana Luiza Azevedo
Bzz
Bzz
Benoît Féroumont
Главный технический приз / Технический главный приз
7.3
Любовное настроение
In The Mood For Love
Уильям Чанг, Кристофер Дойл, Ping Bin Lee
Победитель
7.3
Любовное настроение
In The Mood For Love
Уильям Чанг, Кристофер Дойл, Ping Bin Lee
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Girlfight
Girlfight
Карин Кусама
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
The King's Daughters
Saint-Cyr
Патрисия Мазюи
Победитель
Лучший актер
7.3
Любовное настроение
In The Mood For Love
Тони Люн Чу Вай
Победитель
Лучшая актриса
7.3
Танцующая в темноте
Dancer in the Dark
Бьорк
Победитель
Лучший режиссер
8.1
Один и два
Yi yi
Эдвард Ян
Победитель
Лучший сценарий
6.2
Сестричка Бетти
Nurse Betty
James Flamberg, John C. Richards
Победитель
6.2
Сестричка Бетти
Nurse Betty
James Flamberg, John C. Richards
Победитель
Премия Канал+
To Be Continued...
To Be Continued...
Linus Tunström
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Five Feet High and Rising
Five Feet High and Rising
Питер Соллетт
Победитель
Breathing Under Water
Respirar (Debaixo D'água)
Антонио Феррейра
Indien
Indien
Пернилла Фишер Кристенсен
Tied with Cuôc xe dêm (2000).
Cuôc xe dêm
Cuôc xe dêm
Буй Тхак Чуен
Tied with Indien (2000).
Kiss It Up to God
Kiss It Up to God
Caran Hartsfield
Tied with Kinu'ach (2000).
Dessert
Kinu'ach
Amit Sakomski
Tied with Kiss It Up to God (1999).
Главный приз Недели критики
7.8
Сука-любовь
Amores Perros
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
7.7
Время пьяных лошадей
Zamani barayé masti asbha
Бахман Гобади
Победитель
Djomeh
Djomeh
Hassan Yektapanah
Победитель
Girlfight
Girlfight
Карин Кусама
Downtown 81
Downtown 81
Edo Bertoglio
Little Darling
Petite chérie
Анна Вилласек
The Three Madeleines
Les fantômes des Trois Madeleine
Guylaine Dionne
Mallboy
Mallboy
Vincent Giarrusso
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Стивен Долдри
Pretend I'm Not Here
Faites comme si je n'étais pas là
Оливье Джехан
The Secret
Le secret
Виржини Вагон
Приз жюри
7.4
Песни со второго этажа
Songs from the Second Floor
Рой Андерссон
Tied with Takhté siah (2000).
Победитель
Blackboards
Takhté siah
Самира Махмальбаф
Tied with Sånger från andra våningen (2000).
Победитель
Приз Экуменического жюри
Fast Food Fast Women
Fast Food Fast Women
Амос Коллек
This is a special award.
Победитель
Eureka
Yurîka
Shinji Aoyama
Победитель
6.9
Код неизвестен
Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages
Михаэль Ханеке
This is a special award.
Победитель
Премия «Особый взгляд»
6.8
Женские тайны
Things You Can Tell Just by Looking at Her
Родриго Гарсиа
Победитель
The Farewell
Abschied - Brechts letzter Sommer
Jan Schütte
The Waiting List
Lista de espera
Хуан Карлос Табио
Djomeh
Djomeh
Hassan Yektapanah
Lost Killers
Lost Killers
Дито Цинцадзе
Preferisco il rumore del mare
Preferisco il rumore del mare
Миммо Калопрести
Wild Blue, Notes for Several Voices
Wild Blue, notes à quelques voix
Thierry Knauff, Antoine Meert
April Captains
Capitães de Abril
Мария де Медейрос
Such Is Life
Así es la vida...
Артуро Рипстейн
Jacky
Jacky
Fow Pyng Hu, Brat Ljatifi
Le premier du nom
Le premier du nom
Sabine Franel
7.2
Девственница, раздетая ее холостяками
Oh! Soo-jung
Хон Сан-су
The King Is Alive
The King Is Alive
Кристиан Левринг
Tierra del Fuego
Tierra del Fuego
Мигель Литтин
The Season of Men
La Saison des Hommes
Moufida Tlatli
6.6
Я мечтала об Африке
I Dreamed Of Africa
Хью Хадсон
The King's Daughters
Saint-Cyr
Патрисия Мазюи
Sunday's Dream
Nichiyobi wa owaranai
Yôichirô Takahashi
Lisa Picard Is Famous
Lisa Picard Is Famous
Гриффин Данн
The Vertical Ray of the Sun
Mùa hè chieu thang dung
Чан Ань Хунг
Jacky
Jacky
Fow Pyng Hu, Brat Ljatifi
Me You Them
Eu Tu Eles
Андруша Ваддингтон
5.3
Женщина сверху
Woman on Top
Фина Торрес
Специальная премия молодежи
Nico and Dani
Krámpack
Сеск Гай
Победитель
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
7.8
Сука-любовь
Amores Perros
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Bad Connection
Faux contact
Eric Jameux
Победитель
Большой Золотой Рельс
7.8
Сука-любовь
Amores Perros
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Малый Золотой Рельс
Bad Connection
Faux contact
Eric Jameux
Победитель
Каннская юниорская премия
Jaime
Jaime
Антониу-Педру Вашконселуш
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Life Doesn't Scare Me
La vie ne me fait pas peur
Ноэми Львовски
Победитель
Премия Франсуа Шале
6.3
Киппур
Kippur
Амос Гитай
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Salam
Salam
Суад Эль Буати
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
C'est pas si compliqué
C'est pas si compliqué
Xavier de Choudens
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Jaime
Jaime
Антониу-Педру Вашконселуш
Победитель
No Place to Go
Die Unberührbare
Оскар Рёлер
8.1
Гармонии Веркмейстера
Werckmeister harmóniák
Бела Тарр
Cuba feliz
Cuba feliz
Карим Дриди
Peppermint Candy
Bakhasatang
Ли Чхан-дон
Film Noir
Koroshi
Masahiro Kobayashi
Girlfight
Girlfight
Карин Кусама
Pretend I'm Not Here
Faites comme si je n'étais pas là
Оливье Джехан
The Dark Room
La chambre obscure
6.9
Тень вампира
Shadow Of The Vampire
Э. Элиас Мериге
Purely Belter
Purely Belter
Марк Херман
The Captive
La captive
Шанталь Акерман
The Secret
Le secret
Виржини Вагон
Little Darling
Petite chérie
Анна Вилласек
Lumumba
Lumumba
Рауль Пек
The Three Madeleines
Les fantômes des Trois Madeleine
Guylaine Dionne
Mallboy
Mallboy
Vincent Giarrusso
7.3
Хлеб и тюльпаны
Pane e tulipani
Сильвио Сольдини
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
Стивен Долдри
Everything's Fine, We're Leaving
Tout va bien, on s'en va
Claude Mouriéras
L'affaire Marcorelle
L'affaire Marcorelle
Serge Le Péron
6.4
Голоса
Some Voices
Саймон Селлан Джоунс
Downtown 81
Downtown 81
Edo Bertoglio
Премия Гра Савойя
Le mur
Le mur
Faouzi Bensaïdi
Победитель
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Me You Them
Eu Tu Eles
Андруша Ваддингтон
Победитель
