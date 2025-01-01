Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2005

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2005 году

Место проведения Франция
Дата проведения 11 мая 2005 - 22 мая 2005
Золотая пальмовая ветвь
Дитя 6.3
Дитя Enfant, L'
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Дитя 6.3
Дитя Enfant, L'
Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Победитель
Все номинанты
Последние дни 6.1
Последние дни Last Days
Гас Ван Сент
Оправданная жестокость 6.4
Оправданная жестокость A History of Violence
Дэвид Кроненберг
Город грехов 7.9
Город грехов Sin City
Роберт Родригес, Фрэнк Миллер
Смотреть трейлер
Tale of Cinema Geuk jang jeon
Хон Сан-су
Три времени 6.9
Три времени Zui hao de shi guang
Хоу Сяосянь
Входите без стука 5.7
Входите без стука Don't Come Knockin'
Вим Вендерс
Bashing Bashing
Masahiro Kobayashi
To Paint or Make Love Peindre ou faire l'amour
Арно Ларье, Жан-Мари Ларье
Три могилы 7.2
Три могилы The Three Burials of Melquiades Estrada
Томми Ли Джонс
Shanghai Dreams Qing hong
Ван Сяошуай
Kilometre Zero Kilomètre zéro
Хинер Салеем
Скрытое 6.1
Скрытое Caché / Hidden
Михаэль Ханеке
Once You're Born You Can No Longer Hide Quando sei nato non puoi più nasconderti
Марко Туллио Джордана
Выборы 7.1
Выборы Hak seh wui / Election
Джонни То
Битва на небесах 5.3
Битва на небесах Batalla en el cielo / Battle in Heaven
Карлос Рейгадас
Свободная зона 5.6
Свободная зона Free Zone
Амос Гитай
Где скрывается правда 6.4
Где скрывается правда Where the Truth Lies
Атом Эгоян
Лемминг 6.0
Лемминг Lemming
Доминик Молль
Мандерлей 6.4
Мандерлей Manderlay
Ларс фон Триер
Сломанные цветы 7.1
Сломанные цветы Broken Flowers
Джим Джармуш
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Скрытое 6.1
Скрытое Caché / Hidden
Михаэль Ханеке
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Crying Fist Jumeogi unda
Рю Сын Ван
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Кровь 5.9
Кровь Sangre
Амат Эскаланте
Победитель
Главный приз жюри
Сломанные цветы 7.1
Сломанные цветы Broken Flowers
Джим Джармуш
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Wayfarers Podorozhni
Ihor Strembitskyi
Победитель
Все номинанты
Baby Shark Bébé requin
Паскаль Винсент
Missing Missing
Kit Hui
The Man Who Met Himself The Man Who Met Himself
Ben Crowe
Kitchen Kitchen
Алис Винокур
Nothing Special Nothing Special
Хелена Брукс
Before Dawn Before Dawn
Bálint Kenyeres
Moonglow Schijn van de maan
Peter Ghesquière
Clara Clara
Van Sowerwine
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Clara Clara
Van Sowerwine
Победитель
Главный технический приз / Технический главный приз
Последние дни 6.1
Последние дни Last Days
Leslie Shatz For the sound design.
Победитель
Город грехов 7.9
Город грехов Sin City
Роберт Родригес For the visual shaping.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия молодежи / Молодежная премия
Нижний город 4.8
Нижний город Cidade Baixa
Сержиу Машадо
Победитель
Лучший актер
Три могилы 7.2
Три могилы The Three Burials of Melquiades Estrada
Томми Ли Джонс
Победитель
Лучшая актриса
Свободная зона 5.6
Свободная зона Free Zone
Хана Ласло
Победитель
Лучший режиссер
Скрытое 6.1
Скрытое Caché / Hidden
Михаэль Ханеке
Победитель
Лучший сценарий
Три могилы 7.2
Три могилы The Three Burials of Melquiades Estrada
Гильермо Арриага
Победитель
Премия Канал+
Jona/Tomberry Jona/Tomberry
Rosto
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Buy It Now Buy It Now
Антонио Кампос
Победитель
Все номинанты
The White Sheet O Lençol Branco
Марко Дутра, Джулиана Рохас
Visiting Hours Bikur Holim
Майя Дрейфусс Tied with Vdvoyom (2005).
The White Sheet O Lençol Branco
Марко Дутра, Джулиана Рохас
Vdvoyom Vdvoyom
Николай Хомерики Tied with _Bikur Holim (2005)_.
La plaine La plaine
Roland Edzard Tied with Be Quiet (2005).
Slavek the Shit Slavek the Shit
Гримур Хаконарсон
Be Quiet Be Quiet
Самех Зоаби Tied with _ La plaine (2005) _.
Главный приз Недели критики
Я и ты и все, кого мы знаем 7.1
Я и ты и все, кого мы знаем Me and You and Everyone We Know
Миранда Джулай
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Я и ты и все, кого мы знаем 7.1
Я и ты и все, кого мы знаем Me and You and Everyone We Know
Миранда Джулай
Победитель
The Forsaken Land Sulanga Enu Pinisa
Vimukthi Jayasundara
Победитель
Все номинанты
Спящий агент 6.4
Спящий агент Schläfer
Беньямин Хайзенберг
Волчья яма 5.8
Волчья яма Wolf Creek
Грег МакЛин
Jewboy Jewboy
Tony Krawitz
Northeast Nordeste
Хуан Соланас
Поцелуй навылет 7.2
Поцелуй навылет Kiss Kiss Bang Bang
Шейн Блэк
Alice Alice
Марко Мартинс
Кровь 5.9
Кровь Sangre
Амат Эскаланте
One Night Yek shab
Niki Karimi
Приз жюри
Shanghai Dreams Qing hong
Ван Сяошуай
Победитель
Приз Экуменического жюри
Скрытое 6.1
Скрытое Caché / Hidden
Михаэль Ханеке
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Delwende Delwende
S. Pierre Yameogo
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Смерть господина Лазареску 8.0
Смерть господина Лазареску Moartea domnului Lazarescu
Кристи Пую
Победитель
Все номинанты
One Night Yek shab
Niki Karimi
Натянутая тетива 6.8
Натянутая тетива Hwal
Ким Ки Дук
The Forsaken Land Sulanga Enu Pinisa
Vimukthi Jayasundara
Marock Marock
Laïla Marrakchi
Король 6.6
Король The King
Джеймс Марш
Зим и Компания 6.6
Зим и Компания Zim and Co.
Пьер Жоливе
Нижний город 4.8
Нижний город Cidade Baixa
Sergio Machado
Кровь 5.9
Кровь Sangre
Амат Эскаланте
I Am Guilty Falscher Bekenner
Кристоф Хоххойслер
Habana Blues Habana Blues
Benito Zambrano
My God, My God, Why Hast Thou Forsaken Me? Eri Eri rema sabakutani
Shinji Aoyama
Northeast Nordeste
Хуан Соланас
Cinema, Aspirins and Vultures Cinema, Aspirinas e Urubus
Марсело Гомес
Johanna Johanna
Корнел Мундружо
Это случилось в долине 5.7
Это случилось в долине Down in the Valley
Дэвид Джейкобсон
Jewboy Jewboy
Tony Krawitz
Спящий агент 6.4
Спящий агент Schläfer
Беньямин Хайзенберг
Le filmeur Le filmeur
Ален Кавалье
Время прощания 6.9
Время прощания Time to Leave / Temps qui reste, Le
Франсуа Озон
Темная лошадка 7.5
Темная лошадка Voksne mennesker
Дагюр Каури
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Я и ты и все, кого мы знаем 7.1
Я и ты и все, кого мы знаем Me and You and Everyone We Know
Миранда Джулай Tied with Unmei janai hito (2005).
Победитель
Мой незнакомец 7.1
Мой незнакомец Unmei janai hito / Stranger of Mine, A
Кэндзи Утида Tied with Me and You and Everyone We Know (2005).
Победитель
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Respire Hu xi
Хо Ви-Дин
Победитель
Большой Золотой Рельс
Мой незнакомец 7.1
Мой незнакомец Unmei janai hito / Stranger of Mine, A
Кэндзи Утида
Победитель
Малый Золотой Рельс
Imago Imago
Cédric Babouche
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Cinema, Aspirins and Vultures Cinema, Aspirinas e Urubus
Марсело Гомес
Победитель
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Avanim Avanim
Raphaël Nadjari
Победитель
Проклятие 7.7
Проклятие Kárhozat
Бела Тарр
Победитель
Премия Франсуа Шале
Once You're Born You Can No Longer Hide Quando sei nato non puoi più nasconderti
Марко Туллио Джордана
Победитель
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Катрин Денев
Катрин Денев
Победитель
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Respire Hu xi
Хо Ви-Дин
Победитель
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший полнометражный фильм
Alice Alice
Марко Мартинс
Победитель
Я и ты и все, кого мы знаем 7.1
Я и ты и все, кого мы знаем Me and You and Everyone We Know
Миранда Джулай
Победитель
Премия SACD за сценарий
Маленький Иерусалим 7.0
Маленький Иерусалим Petite Jerusalem, La
Карин Альбу Tied with Kenji Uchida for Unmei janai hito (2005).
Победитель
Мой незнакомец 7.1
Мой незнакомец Unmei janai hito / Stranger of Mine, A
Кэндзи Утида Tied with Karin Albou for La petite Jérusalem (2005).
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Sisters in Law Sisters in Law
Ким Лонджинотто, Florence Ayisi
Победитель
Все номинанты
Tbilisi-Tbilisi Tbilisi-Tbilisi
Levan Zakareishvili
Семь человек-невидимок 6.4
Семь человек-невидимок Seven Invisible Men
Шарунас Бартас
Two Drifters Odete
Жуан Педру Родригиш
Волчья яма 5.8
Волчья яма Wolf Creek
Грег МакЛин
Alice Alice
Марко Мартинс
Keane Keane
Lodge Kerrigan
Room Room
Kyle Henry
Фактотум 6.9
Фактотум Factotum
Бент Хамер
Премия ACID / Премия ACID
Grain in Ear Mang zhong
Чжан Лу
Победитель
Исследовательские кинотеатры – особое упоминание
Two Drifters Odete
Жуан Педру Родригиш
Победитель
Премия Гра Савойя
À bras le corps À bras le corps
Победитель
Все номинанты
Sous le bleu Sous le bleu
Дэвид Оельхоффен
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Усы 6.7
Усы La moustache
Эммануэль Каррере
Победитель
Премия Нормана Макларена
С уважением, премия «Надежда»
Delwende Delwende
S. Pierre Yameogo
Победитель
Награда за близость
Le filmeur Le filmeur
Ален Кавалье
Победитель
Премия SACD за короткометражный фильм
Du soleil en hiver Du soleil en hiver
Самюэль Колларде
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Келли Райлли
Келли Райлли
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Победитель
Награда города Рима
Pele Forever Pelé Eterno
Anibal Massaini Neto
Победитель
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Фестивальный трофей
Джордж Лукас
Джордж Лукас
Победитель
Премия Хохоа
Cécile Vernant
For Il était une fois... Sasha et Désiré (2006).
Победитель
Пальмовая собака
The Cave of the Yellow Dog Die Höhle des gelben Hundes
"Bruno"
Победитель
Пальмовая собака – особое упоминание
The Adventures of Greyfriars Bobby The Adventures of Greyfriars Bobby
"faithful little West Highland terrier"
Победитель
