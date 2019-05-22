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Лед в огне Лед в огне
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Ice on Fire

Лед в огне, 2019

2019 / США / Хорватия / Франция / Германия / Исландия
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продюсерский проект оскаровского лауреата Леонардо ДиКаприо, его отца Джорджа ДиКаприо и Мэтью Шмида – это захватывающий документальный фильм, в котором рассказывается о многих ранее не использовавшихся решениях, призванных замедлить развитие экологического кризиса. Картина выходит за рамки привычного нарратива и дает надежду на то, что человечество на самом деле способно предотвратить наихудшие последствия глобального потепления при условии сокращения выбросов углерода за счет использования традиционных и нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Своими мнениями на этот счет поделятся те, кто каждый день встречается лицом к лицу с непосредственными проявлениями экологических бедствий, – ученые, фермеры, инженеры и многие другие.

  • Премьера картины состоялась на Каннском фестивале, где публика встретила его стоячими овациями.
  • За двенадцать лет до выхода «Льда в огне» Леонардо ДиКаприо совместно с режиссером Лейлой Коннерс Петерсон создал документальный фильм «Одиннадцатый час» (2007), который также посвящен проблемам глобального потепления.
  • У картины крайне обширная география: съемки проходили в самых разных точках планеты – от Норвегии до Аляски, от Исландии до Колорадо, от Швейцарии до Коста-Рики и Коннектикута.

Можем ли мы обратить вспять изменение климата? «Лед в огне» исследует множество способов снижения выбросов углерода в атмосферу и, что более важно, как «вытягивать» углерод, выводя CO2 из атмосферы и, таким образом, прокладывать путь к снижению температуры. Изменение климата является неотложной задачей.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 22 мая 2019
Возраст 18+
Режиссер
Лейла Коннерс Петерсон
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лед в огне 2 постера
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Лед в огне

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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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