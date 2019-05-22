Лед в огне, 2019

Продюсерский проект оскаровского лауреата Леонардо ДиКаприо, его отца Джорджа ДиКаприо и Мэтью Шмида – это захватывающий документальный фильм, в котором рассказывается о многих ранее не использовавшихся решениях, призванных замедлить развитие экологического кризиса. Картина выходит за рамки привычного нарратива и дает надежду на то, что человечество на самом деле способно предотвратить наихудшие последствия глобального потепления при условии сокращения выбросов углерода за счет использования традиционных и нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Своими мнениями на этот счет поделятся те, кто каждый день встречается лицом к лицу с непосредственными проявлениями экологических бедствий, – ученые, фермеры, инженеры и многие другие.
Можем ли мы обратить вспять изменение климата? «Лед в огне» исследует множество способов снижения выбросов углерода в атмосферу и, что более важно, как «вытягивать» углерод, выводя CO2 из атмосферы и, таким образом, прокладывать путь к снижению температуры. Изменение климата является неотложной задачей.