Лед в огне, 2019

Продюсерский проект оскаровского лауреата Леонардо ДиКаприо, его отца Джорджа ДиКаприо и Мэтью Шмида – это захватывающий документальный фильм, в котором рассказывается о многих ранее не использовавшихся решениях, призванных замедлить развитие экологического кризиса. Картина выходит за рамки привычного нарратива и дает надежду на то, что человечество на самом деле способно предотвратить наихудшие последствия глобального потепления при условии сокращения выбросов углерода за счет использования традиционных и нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Своими мнениями на этот счет поделятся те, кто каждый день встречается лицом к лицу с непосредственными проявлениями экологических бедствий, – ученые, фермеры, инженеры и многие другие.