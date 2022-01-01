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Коты-антитеррористы
Swat Kats: The Radical Squadron
Коты-антитеррористы, 1993
1993 / США
8.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Жанр:
триллер
боевик
фантастика
анимация
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О фильме
Телевизионный сериал 30 серий по 16 мин.
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8.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность
8 часов 26 минут
Год выпуска
1993
Премьера в России
11 сентября 1993
Премьера в мире
11 сентября 1993
Возраст
12+
Режиссер
Роберт Альварес
В ролях
Бэрри Гордон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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