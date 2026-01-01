Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Восходящее солнце
Киноафиша Фильмы Восходящее солнце

Восходящее солнце

Rising Sun 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В зале заседаний совета директоров крупной японской корпорации найдена задушенная проститутка. Расследование этого убийства поручается детективу со знанием японской культуры и Лос-Анджелесскому офицеру.

Впоследствии становится ясно, что мертвая девушка только верхушка айсберга хитросплетенных интриг и жестоких войн корпораций. Чтобы распутать эту головоломку, они окунаются в тайный мир новейших технологий, древних традиций и мнимой преданности.

Страна США
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 30 июля 1993
Дата выхода
30 июля 1993 Россия 16+
28 октября 1993 Австралия
15 октября 1993 Великобритания
11 ноября 1993 Венгрия
10 ноября 1993 Германия
25 декабря 1993 Греция
12 ноября 1993 Италия
30 июля 1993 Казахстан
26 ноября 1993 Португалия
30 июля 1993 США
30 июля 1993 Украина
10 ноября 1993 Франция
16 декабря 2003 Чехия
4 декабря 1993 Южная Корея 15
6 ноября 1993 Япония
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $107 198 790
Производство Twentieth Century Fox, Walrus & Associates
Другие названия
Rising Sun, Sol naciente, Blodröd sol, Die Wiege der Sonne, Sol Nascente, Soleil levant, Anatellon ilos, Blodrød sol, Gyilkos nap, Izlazece sunce, Nouseva aurinko, Rasarit de soare, Rísandi Sól, Soare răsare, Sol levante, Sol naixent, Solen stiger, Tekanti saule, Tõusev päike, Vychádzajúce slnko, Vycházející slunce, Vzhajajoce sonce, Wschodzące słońce, Yükselen Güneş, Ανατέλλων ήλιος, Восходящее солнце, Изгряващо слънце, Излазеће сунце, Сонце, що сходить, राइज़िंग सन, ライジング・サン（1993）, 旭日東昇
Режиссер
Филип Кауфман
Филип Кауфман
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава
Кевин Андерсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Цитаты
John Connor Японцы говорят: «Решай проблему, а не ищи виноватых». Найди, что конкретно сломалось, и почини. Никого не винят. У нас же всегда — кто напортачил? Их подход лучше.
Слушать
саундтрек фильма Восходящее солнце
Кадры из фильма
