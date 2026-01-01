Отзывы о фильме
В зале заседаний совета директоров крупной японской корпорации найдена задушенная проститутка. Расследование этого убийства поручается детективу со знанием японской культуры и Лос-Анджелесскому офицеру.
Впоследствии становится ясно, что мертвая девушка только верхушка айсберга хитросплетенных интриг и жестоких войн корпораций. Чтобы распутать эту головоломку, они окунаются в тайный мир новейших технологий, древних традиций и мнимой преданности.
|30 июля 1993
|Россия
|16+
|28 октября 1993
|Австралия
|15 октября 1993
|Великобритания
|11 ноября 1993
|Венгрия
|10 ноября 1993
|Германия
|25 декабря 1993
|Греция
|12 ноября 1993
|Италия
|30 июля 1993
|Казахстан
|26 ноября 1993
|Португалия
|30 июля 1993
|США
|30 июля 1993
|Украина
|10 ноября 1993
|Франция
|16 декабря 2003
|Чехия
|4 декабря 1993
|Южная Корея
|15
|6 ноября 1993
|Япония