6.6
Джеронимо: Американская легенда

, 1993
Geronimo: An American Legend
США / исторический, драма, вестерн / 18+
О фильме

1885—86 годы. Пять тысяч американских солдат брошены на то, чтобы раз и навсегда подавить сопротивление индейцев. Во главе повстанцев стоит легендарный индейский воин Джеронимо. Похоже, что ему и горстке его храбрецов не страшна даже такая большая армия.

Легендарного индейца удаётся взять в плен, но Джеронимо сбегает в сторону Мексики. И тогда разъярённый бригадный генерал приказывает разделаться с непокорным предводителем краснокожих…

В ролях

Джейсон Патрик
Джин Хэкмен
Роберт Дювалл
Мэтт Дэймон
Уэс Стьюди
Родни А. Грант
Режиссер Уолтер Хилл
Сценарист Джон Милиус, Ларри Гросс
Композитор Рай Кудер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 2 декабря 1993
Дата выхода
2 декабря 1993 Россия 12+
10 декабря 1993 Бразилия
16 июня 1994 Германия
2 декабря 1993 Казахстан
10 декабря 1993 США
2 декабря 1993 Украина
30 марта 1994 Франция
21 мая 1994 Южная Корея 12
21 мая 1994 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $18 635 620
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Geronimo: An American Legend, Geronimo, Geronimo: Americká legenda, Gerónimo: Una Leyenda Americana, Gerónimo, Geronimo - Az amerikai legenda, Geronimo - Das Blut der Apachen, Geronimo - Den siste krigaren, Geronimo - Eine Legende, Geronimo - en amerikansk legende, Geronimo - Uma Lenda Americana, Gerónimo, una leyenda, Geronimo: Amerikos legenda, Geronimo: Amerykańska legenda, Geronimo: Bir Amerikan Efsanesi, Geronimo: O Legenda Americana, Gerônimo: Uma Lenda Americana, Jerónimo - Uma Lenda Americana, Τζερόνιμο, Джеронимо: Американская легенда, Джеронимо: Една американска легенда, Джеронімо: Американська легенда, ジェロニモ, 印第安傳奇

Рейтинг фильма

6.6
6.6 IMDb

Цитаты

Al Sieber, Chief of Scouts Там две убитые женщины... и двое маленьких детей. Им содрали скальпы со всех, всех четырёх. Охотники за головами. Правительство здесь платит 200 песо за голову мужчины, 100 — за женщину и 50 — за ребёнка. Они убивают любого индейца, а потом заявляют, что это апач. Не понимаю, как человек может опуститься так низко. Должно быть, техасцы... самая низкая форма белого человека.

Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
В мае — мощнейшее средство против клещей: 5 капель на одежду, и хоть ложись в траву, паразит не пристанет
Эту дрянь жевали всем Союзом вместо импортного «Орбита»: гудрон, смола, кислота и мел - как выжили эти дети
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
