Человек дождя, 1988

Когда автомобильный дилер Чарли Бэббит узнает, что его отчужденный отец умер, он возвращается домой в Цинциннати, где обнаруживает, что у него есть старший брат, страдающий аутизмом. Его брата зовут Рэймонд, и все состояние их отца в размере 3 миллионов долларов оставлено психиатрической больнице, в которой о нем заботятся. Мотивированный деньгами своего отца, Чарли выписывает Рэймонда из учреждения, чтобы вернуться с ним в Лос-Анджелес. Поездка братьев по стране в конечном итоге меняет их жизни, и меркантильный карьерист Чарли получает шанс прозреть.
Молодой человек, возмущенный тем, что большая часть его наследства после смерти отца отошла к неизвестному, решает познакомиться с этим неизвестным. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что этот неизвестный - его брат, о существовании которого он раньше и не подозревал. При этом вновь обретенный брат оказывается неизлечимо больным человеком - он страдает аутизмом и не может существовать без присмотра врачей...