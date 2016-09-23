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Человек дождя Человек дождя
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Rain Man

Человек дождя, 1988

1988 / США
7.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда автомобильный дилер Чарли Бэббит узнает, что его отчужденный отец умер, он возвращается домой в Цинциннати, где обнаруживает, что у него есть старший брат, страдающий аутизмом. Его брата зовут Рэймонд, и все состояние их отца в размере 3 миллионов долларов оставлено психиатрической больнице, в которой о нем заботятся. Мотивированный деньгами своего отца, Чарли выписывает Рэймонда из учреждения, чтобы вернуться с ним в Лос-Анджелес. Поездка братьев по стране в конечном итоге меняет их жизни, и меркантильный карьерист Чарли получает шанс прозреть.

  • Во время съемок Дастин Хоффман не был уверен в потенциале фильма и собственном исполнении. Через три недели после начала проекта Хоффман захотел уйти, сказав Барри Левинсону: «Найди Ричарда Дрейфуса, найди кого-нибудь, Барри, потому что это худшая актерская игра в моей жизни». Вскоре Хоффман получил свою вторую премию Оскар за лучшую мужскую роль в этой картине.
  • Дастин Хоффман провел много времени с савантистом Ким Пиком, вдохновившим персонажа Рэймонда. Сценарист фильма Барри Морроу впервые встретился с ним в 1986 году, а после того, как получил «Оскар» за сценарий к этому фильму, вручил его Пику. Там Хоффман дал отцу Кима обещание, что он «поделится им с миром». Почти двадцать лет до своей смерти Пик путешествовал по миру на средства актера. 
  • Хоффман и Круз долго сомневались в фильме и звали его «Два болвана в машине».

Молодой человек, возмущенный тем, что большая часть его наследства после смерти отца отошла к неизвестному, решает познакомиться с этим неизвестным. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что этот неизвестный - его брат, о существовании которого он раньше и не подозревал. При этом вновь обретенный брат оказывается неизлечимо больным человеком - он страдает аутизмом и не может существовать без присмотра врачей...

7.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 17 сентября 1993
Премьера в мире 11 декабря 1988
Возраст 16+
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Том Круз
Том Круз
Валерия Голино
Валерия Голино
Джеральд Р. Молен
Бонни Хант
Бонни Хант
Все актеры и съемочная группа
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