Человек дождя, 1988

Когда автомобильный дилер Чарли Бэббит узнает, что его отчужденный отец умер, он возвращается домой в Цинциннати, где обнаруживает, что у него есть старший брат, страдающий аутизмом. Его брата зовут Рэймонд, и все состояние их отца в размере 3 миллионов долларов оставлено психиатрической больнице, в которой о нем заботятся. Мотивированный деньгами своего отца, Чарли выписывает Рэймонда из учреждения, чтобы вернуться с ним в Лос-Анджелес. Поездка братьев по стране в конечном итоге меняет их жизни, и меркантильный карьерист Чарли получает шанс прозреть.