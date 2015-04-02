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Много шума из ничего Много шума из ничего
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Much Ado About Nothing

Много шума из ничего, 1993

1993 / Великобритания
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть О фильме
По одноименной пьесе Шекспира
Молодая пара - Геро и Клаудио - должна пожениться через неделю. Время идет, и они заключают пари с доном Педро, что сведут убежденного холостяка Бенедикта с язвительной спорщицей Беатриче, его давней знакомой. Тем временем злодей дон Джон хочет расстроить свадьбу Клаудио, обвинив Геро в неверности. И, казалось бы, до истины уже не докопаться, но, к счастью, все это лишь только шум... шум из ничего.
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1993
Премьера в России 26 мая 1993
Премьера в мире 7 мая 1993
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $11 000 000
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Киану Ривз
Киану Ривз
Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Много шума из ничего 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Милая вещица от Уидона, дуракавалятельная слегка. Некоторые монологи звучат архаично и нелепо (невеста нечестна!!!). Но это же игра такая, поместить… Читать дальше…
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Приятный фильм.
Замечательно смотрелся момент, где принцу показывают арест его брата на экране смартфона, при том, что весь фильм черно-белый.… Читать дальше…
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14 голосов
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саундтрек фильма Много шума из ничего
Кадры из фильма Все кадры
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