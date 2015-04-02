Много шума из ничего, 1993

Молодая пара - Геро и Клаудио - должна пожениться через неделю. Время идет, и они заключают пари с доном Педро, что сведут убежденного холостяка Бенедикта с язвительной спорщицей Беатриче, его давней знакомой. Тем временем злодей дон Джон хочет расстроить свадьбу Клаудио, обвинив Геро в неверности. И, казалось бы, до истины уже не докопаться, но, к счастью, все это лишь только шум... шум из ничего.

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