Конец XIX века. Графиня Прозорова страдает от преследующих ее кошмаров. Во сне светская дама оказывается в будущем, в 1993 году. Вместо Российской империи – загадочная страна под названием СНГ, вместо роскошной жизни – работа посудомойкой в затрапезной столовой. Взволнованный состоянием своей супруги, граф Прозоров обращается за помощью к специалисту по снам – доктору Ренуару. С помощью гипноза граф хочет своими глазами увидеть то, что снится жене, и предотвратить мрачное будущее России.
Аристократка девятнадцатого века, Графиня Призорова, живет в Москве. Она богата, молода, но с некоторых пор ей стали сниться очень странные сны. Будто она не графиня, а уборщица Маша Степанова, работает в Москве, в 1993 году, в столовой N 9. Она лимитчица из глубинки и живет в общежитии. Не найдя объяснений столь странным сновидениям, графиня обращается к доктору.