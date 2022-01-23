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Сны, 1993

1993 / Россия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Конец XIX века. Графиня Прозорова страдает от преследующих ее кошмаров. Во сне светская дама оказывается в будущем, в 1993 году. Вместо Российской империи – загадочная страна под названием СНГ, вместо роскошной жизни – работа посудомойкой в затрапезной столовой. Взволнованный состоянием своей супруги, граф Прозоров обращается за помощью к специалисту по снам – доктору Ренуару. С помощью гипноза граф хочет своими глазами увидеть то, что снится жене, и предотвратить мрачное будущее России.

  • Режиссерами, сценаристами и продюсерами фильма стали Александр Бороднянский и Карен Шахназаров. Комедия «Сны» – их седьмая совместная работа. 
  • Действие фильма разворачивается сразу в двух временных пластах, в 1893 году и сто лет спустя, в 1993-м. Однако в 1893 году правил не Николай II, как это показано в картине, а Александр III. 
  • Финальные сцены были сняты в усадьбе Гребнево, расположенной в Подмосковье. На кадрах можно заметить, что фасад старинного здания выглядит обветшавшим. Дело в том, что в 1991 году, как раз во время реставрации, в Гребнево произошел пожар. 
  • Амалия Мордвинова и Армен Джигарханян позднее снимались вместе в мюзикле «Три мушкетера» (2005) и мелодраме «Цветной свет» (2018).

Аристократка девятнадцатого века, Графиня Призорова, живет в Москве. Она богата, молода, но с некоторых пор ей стали сниться очень странные сны. Будто она не графиня, а уборщица Маша Степанова, работает в Москве, в 1993 году, в столовой N 9. Она лимитчица из глубинки и живет в общежитии. Не найдя объяснений столь странным сновидениям, графиня обращается к доктору.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 11 сентября 1993
Премьера онлайн 23 января 2022
Премьера в мире 11 сентября 1993
Возраст 16+
Режиссер
Александр Бородянский
В ролях
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Петр Меркурьев
Валерий Носик
Валерий Носик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сны 2 постера
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