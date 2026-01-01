Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Поэтичная Джастис
6.5 Рейтинг IMDb: 6.2
2 постера
Поэтичная Джастис

Поэтичная Джастис

Poetic Justice 18+
О фильме

Её парня убили на её глазах в машине, когда они смотрели кино на открытом воздухе. Джастис пишет стихи и от мира отгородилась чёрной стеной скорби. Работает она в парикмахерской, и все подруги говорят ей, что она должна забыть и жить дальше.

Поддавшись на уговоры одной из них, она отправляется с ней и двумя другим черными парнями-почтальонами в Окленд. С одним из них после долгих ссор и ругани у нее завязывается любовь — оба находят в этом лекарство от горького прошлого.

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 21 июля 1993
Дата выхода
23 июля 1993 Россия 18+
21 октября 1993 Австралия MA 15+
14 апреля 1995 Великобритания 15
1 октября 1993 Дания 11
23 сентября 1994 Испания
23 июля 1993 Казахстан
11 августа 1993 Норвегия 15
23 июля 1993 США
23 июля 1993 Украина
4 мая 1994 Франция
27 мая 1994 Швеция 11
19 марта 1994 Япония
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $27 515 786
Производство Columbia Pictures, New Deal Productions, Nickel
Другие названия
Poetic Justice, Cesta za láskou, Fugir do Bairro, Hazug igazság, Justicia poética, Justícia poètica, Murhan jälkeen, Poetic Justice - film o miłości, Poetic justice - Skjebnens ironi, Poetic Justice: A Street Romance, Poetska pravda, Poetyczna Justice, Sadece Justice, Sem Medo no Coração, Sin miedo en el corazón, Skjebnens ironi, Έρωτας στους δρόμους της βίας, Поетична Джастіс, Поетичната Джъстис, Поэтичная Джастис, ポエティック・ジャスティス 愛するということ, 馬路羅曼史
Режиссер
Джон Синглтон
Джон Синглтон
В ролях
Джанет Джексон
Джанет Джексон
Тупак Шакур
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Джо Торри
Тайра Феррелл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
11 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
