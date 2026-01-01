Её парня убили на её глазах в машине, когда они смотрели кино на открытом воздухе. Джастис пишет стихи и от мира отгородилась чёрной стеной скорби. Работает она в парикмахерской, и все подруги говорят ей, что она должна забыть и жить дальше.

Поддавшись на уговоры одной из них, она отправляется с ней и двумя другим черными парнями-почтальонами в Окленд. С одним из них после долгих ссор и ругани у нее завязывается любовь — оба находят в этом лекарство от горького прошлого.