Дмитрий Певцов в самом «перестроечном» боевике «Мафия бессмертна», где он сыграл роль разжалованного оперуполномоченного, который волею судеб был вовлечен в поиски древнего артефакта. Следователь уголовного розыска Виктор Гришанин был отправлен за решетку после того, как одного из свидетелей по очень важному делу обнаружили мертвым. Отец Виктора был убит при странных обстоятельствах, поэтому сын лично вел расследование. Тюрьма рушит все его планы, однако к нему на помощь приходит старый отцовский друг, который помогает Виктору совершить побег. После освобождения новый покровитель посвящает героя в тайну камня Будды, который практически всю свою жизнь разыскивал Гришанин старший. Виктор вспоминает рассказы отца о некоем тайнике и решает продолжить поиски, начатые папой. Тем временем две конкурирующие криминальные группировки также становятся обладателями секретных данных. Виктору предстоит вступить в схватку с отчаянными уголовниками, отыскать камень и защитить свою возлюбленную.