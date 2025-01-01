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Постер фильма Мафия бессмертна
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Киноафиша Фильмы Мафия бессмертна

Мафия бессмертна

Mafiya bessmertna 18+
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О фильме

Дмитрий Певцов в самом «перестроечном» боевике «Мафия бессмертна», где он сыграл роль разжалованного оперуполномоченного, который волею судеб был вовлечен в поиски древнего артефакта. Следователь уголовного розыска Виктор Гришанин был отправлен за решетку после того, как одного из свидетелей по очень важному делу обнаружили мертвым. Отец Виктора был убит при странных обстоятельствах, поэтому сын лично вел расследование. Тюрьма рушит все его планы, однако к нему на помощь приходит старый отцовский друг, который помогает Виктору совершить побег. После освобождения новый покровитель посвящает героя в тайну камня Будды, который практически всю свою жизнь разыскивал Гришанин старший. Виктор вспоминает рассказы отца о некоем тайнике и решает продолжить поиски, начатые папой. Тем временем две конкурирующие криминальные группировки также становятся обладателями секретных данных. Виктору предстоит вступить в схватку с отчаянными уголовниками, отыскать камень и защитить свою возлюбленную.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 января 1993
Дата выхода
1 января 1993 Россия 12+
6 июня 1993 США
Производство Евразия, Свердловская киностудия
Другие названия
Mafiya bessmertna, The Mafia Is Immortal, Мафия бессмертна
Режиссер
Леонид Партигул
В ролях
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Татьяна Скороходова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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Мафия бессмертна

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