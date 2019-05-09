Harrison Winslow Кто вообще придумал эту идиотскую идею? Решить всю свою жизнь одним смелым шагом? А если я провалюсь? А я провалюсь. Говорю тебе. Я всегда проваливаюсь. Тогда вся моя жизнь окажется сплошным провалом.

Thomas Reilly Без обид, Харрисон. Но ты умер как неудачник, потому что даже не пытался.