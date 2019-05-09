Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Сердце и души
7.2 Рейтинг IMDb: 7
Киноафиша Фильмы Сердце и души

Сердце и души

Heart and Souls 18+
О фильме

Смерть часто приходит неожиданно, и человек не успевает сделать самое важное, то, без чего жизнь его не будет завершенной. Так случилось с четырьмя разными людьми, погибшими в 1959 году в автобусе, упавшем с моста в Сан-Франциско. Но у них был шанс совершить один, только один поступок уже после смерти — чтобы они покинули этот мир со спокойной душой.

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 9 мая 2019
Премьера в мире 13 августа 1993
Дата выхода
13 августа 1993 Россия 16+
9 сентября 1993 Великобритания
11 ноября 1993 Германия
13 августа 1993 Казахстан
13 августа 1993 США
13 августа 1993 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $16 589 540
Производство Universal Pictures, Alphaville Films, Stampede Entertainment
Другие названия
Heart and Souls, El cielo los espera, 4 fantasmi per un sogno, 4 himmlische Freunde, Almas e um Desejo, Corazones y almas, Drôles de fantômes, El amor es eterno, El cielo los esperaba, Heart and Souls - En andra chans, La dernière chance, Lelkük rajta, Morrendo e Aprendendo, Serce i dusze, Širdis ir sielos, Srce i duse, Sydän ja sielut, Vier himmlische Freunde, Καρδιά και ψυχές, Сердце и души, Серце та душі, Сърце и души, 天堂過客, 愛が微笑む時
Режиссер
Рон Андервуд
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Чарльз Гродин
Чарльз Гродин
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Все актеры и съемочная группа
7.2
Цитаты
Harrison Winslow Кто вообще придумал эту идиотскую идею? Решить всю свою жизнь одним смелым шагом? А если я провалюсь? А я провалюсь. Говорю тебе. Я всегда проваливаюсь. Тогда вся моя жизнь окажется сплошным провалом.
Thomas Reilly Без обид, Харрисон. Но ты умер как неудачник, потому что даже не пытался.
