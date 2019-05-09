Отзывы о фильме
Смерть часто приходит неожиданно, и человек не успевает сделать самое важное, то, без чего жизнь его не будет завершенной. Так случилось с четырьмя разными людьми, погибшими в 1959 году в автобусе, упавшем с моста в Сан-Франциско. Но у них был шанс совершить один, только один поступок уже после смерти — чтобы они покинули этот мир со спокойной душой.
|13 августа 1993
|Россия
|16+
|9 сентября 1993
|Великобритания
|11 ноября 1993
|Германия
|13 августа 1993
|Казахстан
|13 августа 1993
|США
|13 августа 1993
|Украина