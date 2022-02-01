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Scent of a Woman

Запах женщины, 1992

1992 / США
8.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Нуждающийся в деньгах для поступления в колледж, выпускник элитной школы Чарли Симмс находит способ отлично подзаработать за выходные - для этого ему нужно лишь присмотреть за слепым родственником семейной пары. Однако на деле все оказывается не так просто, поскольку этим слепым оказывается озлобленный на жизнь ветеран войны, подполковник Фрэнк Слэйд. У него на выходные есть свои планы и он всеми силами хочет избавиться от надоедливого юнца Чарли.

  • Готовясь к роли, Аль Пачино посещал школу для слепых. Актер рассказал, что не позволял глазам ни на чем сфокусироваться, когда играл слепого. 
  • Аль Пачино часто оставался в образе вне съемочной площадки. Он продолжал использовать свою трость и не смотрел на своих собеседников. 
  • Эпизода, где Слэйд спотыкается о мусорный бак, на самом деле не было в сценарии. 
  • Аль Пачино и Габриэль Анвар репетировали свое танго две недели. На съемку сцены ушло три дня. 
  • Изначально Аль Пачино отказался от роли. Создатели уже рассматривали кандидатуры Джека Николсона, Харрисона Форда, Дастина Хоффмана и Джо Пеши, когда агент Пачино убедил актера принять роль. Позже Аль Пачино признал, что агент был прав, а его нежелание сниматься было ошибкой. 
  • Аль Пачино произносит междометие “ху-а!” ровно десять раз за фильм.

Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, «побаловав» себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты.

Есть лишь две проблемки. Первая: Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая: волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симмз. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слэйду — так это «зеленый» юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе не похожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда.

8.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 17 сентября 1993
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 23 декабря 1992
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Брест
Мартин Брест
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Джеймс Ребхорн
Джеймс Ребхорн
Габриель Анвар
Габриель Анвар
Ричард Вентуре
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Все актеры и съемочная группа
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Запах женщины

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Буквально на днях посмотрела, валяясь с простудой дома. Голливудский вариант плохо помню, скучный он вроде был, с Томом Крузом.
Итальянский… Читать дальше…
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