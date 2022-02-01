Запах женщины, 1992

Нуждающийся в деньгах для поступления в колледж, выпускник элитной школы Чарли Симмс находит способ отлично подзаработать за выходные - для этого ему нужно лишь присмотреть за слепым родственником семейной пары. Однако на деле все оказывается не так просто, поскольку этим слепым оказывается озлобленный на жизнь ветеран войны, подполковник Фрэнк Слэйд. У него на выходные есть свои планы и он всеми силами хочет избавиться от надоедливого юнца Чарли.
Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, «побаловав» себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты.
Есть лишь две проблемки. Первая: Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая: волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симмз. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слэйду — так это «зеленый» юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе не похожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда.
Итальянский… Читать дальше…