Запах женщины, 1992

Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, «побаловав» себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты.

Есть лишь две проблемки. Первая: Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая: волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симмз. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слэйду — так это «зеленый» юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе не похожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда.