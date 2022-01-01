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Американский дедушка
Киноафиша Фильмы Американский дедушка

Американский дедушка, 1993

1993 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Некая Костылева, которую уволили (сократили) с работы грозится покончить жизнь самоубийством. Ее коллега предлагает сократить его. Самопожертвование было неправильно понято женой этого сотрудника. Из чувства ревности она решает бросить мужа и уйти из дома.

А тот неожиданно узнает, что из Америки приезжает погостить дедушка, которого (а вдруг он миллионер!) надо встретить, как следует — не каждый день из США родственники приезжают! Дедушка приезжает на допотопном авто, чтобы «весело умереть» на родине, в России.

Гроб и место на кладбище купили, а со смертью возникли проблемы. Оказалось, что жизнь только начинается. Зря только дед все деньги отдал на санатории для бездомных собак…

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 1 января 1993
Премьера в мире 1 января 1993
Возраст 16+
Режиссер
Иван Щеголев
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Владимир Носик
Владимир Носик
Валерий Носик
Валерий Носик
Вячеслав Шалевич
Вячеслав Шалевич
Галина Польских
Галина Польских
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский дедушка 1 постер
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