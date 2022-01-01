Американский дедушка, 1993

Некая Костылева, которую уволили (сократили) с работы грозится покончить жизнь самоубийством. Ее коллега предлагает сократить его. Самопожертвование было неправильно понято женой этого сотрудника. Из чувства ревности она решает бросить мужа и уйти из дома.



А тот неожиданно узнает, что из Америки приезжает погостить дедушка, которого (а вдруг он миллионер!) надо встретить, как следует — не каждый день из США родственники приезжают! Дедушка приезжает на допотопном авто, чтобы «весело умереть» на родине, в России.



Гроб и место на кладбище купили, а со смертью возникли проблемы. Оказалось, что жизнь только начинается. Зря только дед все деньги отдал на санатории для бездомных собак…