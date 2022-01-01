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Cool Runnings

Крутые виражи, 1993

1993 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда ямайского спринтера по имени Дериса Бэннока дисквалифицируют из команды Олимпийских игр из-за глупого происшествия, он решает дать себе шанс принять участие в соревнованиях по бобслею. Он встречает старого и опозоренного тренера Ирвинга Блитцера, который живет один в далекой тропической стране после выигрыша двух золотых медалей и их потери из-за жульничества. Дерис убеждает его тренировать первую ямайскую команду по бобслею. Они образуют группу с водителем тележки в супермаркете Санкой Коффи, спринтером Юлом Бреннером и богатым папенькиным сынком Джуниором Бевилом и без спонсора вылетают в Канаду для участия в зимних Олимпийских играх. Смогут ли герои вернуться домой с победой?

  • Фильм основан на реальной истории появления национальной сборной Ямайки по бобслею во время зимних Олимпийских игр 1988 года в Калгари. Вопреки событиям из фильма, ямайскую команду с распростертыми объятиями встретили международные команды по бобслею. Одна из команд даже отдала им свои запасные снегоходы. 
  • Это последний фильм Джона Кэнди, выпущенный до того, как он умер от сердечного приступа. Он умер через пять месяцев во время съемок фильма «Караван на восток». 
  • Ранние наброски сценария несли в себе больше драмы, чем комедии. На тот момент фильм назывался «Голубая Маага», а режиссером был назначен Брайан Гибсон.

Четверо спортсменов из Ямайки мечтают ни много, ни мало — об участии в Олимпиаде. Причем им не важно в каком виде спорта выступать. А почему бы не бобслей!?

Чего только не сделаешь на пути к заветной мечте. Пусть даже этот путь ледяной, а мчаться приходится в непонятном снаряде.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 1 октября 1993
Премьера в мире 1 октября 1993
Возраст 16+
Режиссер
Джон Тертелтауб
Джон Тертелтауб
В ролях
Леон
Даг Э. Даг
Роул Д. Льюис
Мэлик Йоба
Мэлик Йоба
Джон Кэнди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крутые виражи 2 постера
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