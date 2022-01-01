Крутые виражи, 1993

Когда ямайского спринтера по имени Дериса Бэннока дисквалифицируют из команды Олимпийских игр из-за глупого происшествия, он решает дать себе шанс принять участие в соревнованиях по бобслею. Он встречает старого и опозоренного тренера Ирвинга Блитцера, который живет один в далекой тропической стране после выигрыша двух золотых медалей и их потери из-за жульничества. Дерис убеждает его тренировать первую ямайскую команду по бобслею. Они образуют группу с водителем тележки в супермаркете Санкой Коффи, спринтером Юлом Бреннером и богатым папенькиным сынком Джуниором Бевилом и без спонсора вылетают в Канаду для участия в зимних Олимпийских играх. Смогут ли герои вернуться домой с победой?