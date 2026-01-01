Полицейским Крису и Биллу вновь доверяют ответственное задание. На этот раз им предстоит разыскать важного свидетеля, который скрывается от мести мафии. Вдвоем они без труда справились бы с этим поручением, но в их дружной компании появляется третий лишний, когда окружной прокурор направляет к ним помощницу Джину. Эта самоуверенная дама приводит с собой собачку — огромного ротвейлера. Вместе они отправляются на поиски. И они обязательно выполнят задание… если по пути песик не слопает друзей, а полицейские и их новая напарница не перестреляют друг друга!..
|23 июля 1993
|Россия
|16+
|31 декабря 1993
|Великобритания
|13 января 1994
|Германия
|14 января 1994
|Дания
|15
|23 июля 1993
|Казахстан
|22 июля 1993
|США
|25 февраля 1994
|Турция
|23 июля 1993
|Украина
|6 января 1994
|Чехия
|12+