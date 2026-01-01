5.6
Слежка 2: Снова в засаде
5.6

Слежка 2: Снова в засаде

, 1993
Another Stakeout
США / триллер, криминал, боевик, комедия / 18+
О фильме

Полицейским Крису и Биллу вновь доверяют ответственное задание. На этот раз им предстоит разыскать важного свидетеля, который скрывается от мести мафии. Вдвоем они без труда справились бы с этим поручением, но в их дружной компании появляется третий лишний, когда окружной прокурор направляет к ним помощницу Джину. Эта самоуверенная дама приводит с собой собачку — огромного ротвейлера. Вместе они отправляются на поиски. И они обязательно выполнят задание… если по пути песик не слопает друзей, а полицейские и их новая напарница не перестреляют друг друга!..

В ролях

Ричард Дрейфусс
Эмилио Эстевес
Марша Стрэссмен
Кэти Мориарти
Крис О'Доннелл
Дэннис Фарина
Режиссер Джон Бэдэм
Сценарист Джим Кауф
Композитор Артур Б. Рубинштейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 22 июля 1993
Дата выхода
23 июля 1993 Россия 16+
31 декабря 1993 Великобритания
13 января 1994 Германия
14 января 1994 Дания 15
23 июля 1993 Казахстан
22 июля 1993 США
25 февраля 1994 Турция
23 июля 1993 Украина
6 января 1994 Чехия 12+
MPAA PG-13
Сборы в мире $20 208 496
Производство Touchstone Pictures, Stakeout II Productions, Kouf/Bigelow Productions
Другие названия
Another Stakeout, Indiscrétion assurée, Aftur á Vaktinni, Aynasızlar İş Üstünde, Debaixo de Olho II, Die Abservierer, Die Nacht hat viele Augen II, En el punto de mira, Flere øjne i natten, Nova zaseda, Nowa zasadzka, Nuevamente al acecho, Occhio al testimone, Oi tsiliadoroi, Policijska zaseda 2, Sledování, Spanarna 2, Spanerne 2, Stakeout 2, Stakeout II - Die Nacht hat noch mehr Augen!, The Lookout, Toinen kyttäyskeikka, Uma Nova Tocaia, Une autre filature, Zasjeda 2, Zirnazargiri 2, Zsarulesen 2., Οι τσιλιαδόροι, Отново в засада, Слежка 2: Снова в засаде, Стеження 2, 張り込みプラス

Рейтинг фильма

5.6
5.6 IMDb
Отзывы о фильме

