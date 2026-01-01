Имя Лени Рифеншталь давно уже стало культовым. В двадцатых годах прошлого века она соперничала с Марлен Дитрих, и кто знает, на какой уровень вывела бы ее актерская судьба, если бы Лени не стала «главным режиссером» нацистской Германии. Ее фильмы «Триумф воли» и «Олимпия» стали вехой в истории мирового кинематографа.

«Я была танцовщицей сердцем и душою. Если говорить об актерской жизни, то мои желания так и остались нереализованными. Фотографом я стала только потому, что после войны попала под бойкот и не могла снимать фильмы», — говорила Лени. А когда ей было уже под 80, она занялась подводными съемками, отсняв самые потрясающие кадры за всю историю этого жанра.

Она скончалась 9 августа 2003 на 102 году жизни.