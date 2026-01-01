Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь

Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь

Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Имя Лени Рифеншталь давно уже стало культовым. В двадцатых годах прошлого века она соперничала с Марлен Дитрих, и кто знает, на какой уровень вывела бы ее актерская судьба, если бы Лени не стала «главным режиссером» нацистской Германии. Ее фильмы «Триумф воли» и «Олимпия» стали вехой в истории мирового кинематографа.

«Я была танцовщицей сердцем и душою. Если говорить об актерской жизни, то мои желания так и остались нереализованными. Фотографом я стала только потому, что после войны попала под бойкот и не могла снимать фильмы», — говорила Лени. А когда ей было уже под 80, она занялась подводными съемками, отсняв самые потрясающие кадры за всю историю этого жанра.

Она скончалась 9 августа 2003 на 102 году жизни.

Страна Франция / Великобритания / Германия / Бельгия
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 11 сентября 1993
Дата выхода
11 сентября 1993 Россия 0+
2 августа 1996 Бразилия
11 сентября 1993 Казахстан
11 сентября 1993 Канада
25 августа 2002 Португалия
14 октября 1993 США
11 сентября 1993 Украина
8 ноября 1995 Франция
8 июля 1995 Япония
Сборы в мире $449 707
Производство Omega Film GmbH, Nomad Films, Channel Four Films
Другие названия
Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl, The Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl, A képek hatalma: Leni Riefenstahl, Billedets magt, La forza delle immagini, Leni Riefenstahl - A Deusa Imperfeita, Leni Riefenstahl - Le Pouvoir des images, Leni Riefenstahlin ihana, kauhea elämä, Potęga obrazu - Leni Riefenstahl, The Power of the Image: Leni Riefenstahl, The Wonderful Horrible Life of Leni Reifenstahl, Zendegiye Makhoof va Shegeftangize Leni Riefenstahl, Η δύναμη των εικόνων: Η υπέροχη, φρικτή ζωή της Λένι Ρίφενσταλ, Λένι Ρίφενσταλ: Σκοτάδι και φως, Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь, レニ
Режиссер
Рэй Мюллер
В ролях
Лени Рифеншталь
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Вальтер Френц
Сабуро Ито
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
