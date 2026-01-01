Отзывы о фильме
Действие этой драмы с элементами триллера происходит в самом конце девятнадцатого столетия. Рассказ ведется от лица молодого, талантливого врача Пола Райзнера, приглашенного работать в только что открытом институте, финансируемом по завещанию богатого мецената для проведения научно-исследовательских работ в области медицины. Пол становится любимым учеником главы института доктора Мэндри, но вынужден бросить ему вызов, когда узнает, что его учитель «прячет под сукно» открытие его друга. Когда же ему становится известно, что доктор Мэндри проводит жуткие эксперименты по стерилизации людей, намереваясь таким образом улучшить человеческую породу, он делает все, чтобы остановить убийцу.
