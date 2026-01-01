Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Столетие
1 постер
Киноафиша Фильмы Столетие

Столетие

Century 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие этой драмы с элементами триллера происходит в самом конце девятнадцатого столетия. Рассказ ведется от лица молодого, талантливого врача Пола Райзнера, приглашенного работать в только что открытом институте, финансируемом по завещанию богатого мецената для проведения научно-исследовательских работ в области медицины. Пол становится любимым учеником главы института доктора Мэндри, но вынужден бросить ему вызов, когда узнает, что его учитель «прячет под сукно» открытие его друга. Когда же ему становится известно, что доктор Мэндри проводит жуткие эксперименты по стерилизации людей, намереваясь таким образом улучшить человеческую породу, он делает все, чтобы остановить убийцу.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 31 декабря 1993
Дата выхода
31 декабря 1993 Россия 16+
31 декабря 1993 Великобритания
31 декабря 1993 Казахстан
31 декабря 1993 Украина
MPAA R
Сборы в мире $7 271
Производство Beambright, British Broadcasting Corporation (BBC), Incorporated Television Company (ITC)
Другие названия
Century, Столетие, Edistyksen hinta, Siglo XX
Режиссер
Стивен Полякофф
В ролях
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Роберт Стивенс
Джоан Хиксон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Столетие
Анна Каренина. История Вронского 6.6
Анна Каренина. История Вронского (2017)
Бертон и Тэйлор 6.5
Бертон и Тэйлор (2014)
Аназапта 5.2
Аназапта (2001)
Гротеск 5.6
Гротеск (1995)
Дворец Джо 6.7
Дворец Джо (2007)
Поймать Мэри 6.8
Поймать Мэри (2007)
1939 6.4
1939 (2009)
Сильнее 6.9
Сильнее (2017)
До встречи с тобой 7.8
До встречи с тобой (2016)
Склонность 7.1
Склонность (1997)
Апостол 7.2
Апостол (1997)
Жестокая игра 6.7
Жестокая игра (1992)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше