Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма В стране глухих
Постер фильма В стране глухих
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы В стране глухих

В стране глухих

Le pays des sourds 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция / Великобритания / Италия / Швейцария
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 25 ноября 1992
Дата выхода
3 марта 1993 Россия 12+
3 марта 1993 Казахстан
3 марта 1993 Украина
25 ноября 1992 Франция
Производство Les Films d'Ici, La Sept Cinéma, Centre Européen Cinématographique Rhône-Alpes
Другие названия
Le pays des sourds, In the Land of the Deaf, Nel paese dei sordi, Gestos no Silêncio, Im Land der Stille, Kuurojen maa, Land of the Deaf, W krainie głuchych, Η χώρα των κωφών, 音のない世界で
Режиссер
Николас Филибер
В ролях
Жан-Клод Пулен
Абу Бак
Ан Туан
Бетти
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на В стране глухих
Дом радио 6.5
Дом радио (2013)
На Адаманте 6.4
На Адаманте (2023)
Маркс может подождать 7.4
Маркс может подождать (2021)
Голая бухта 5.4
Голая бухта (2012)
Дикарь 6.6
Дикарь (1975)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше