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Бенни и Джун
Benny & Joon
Бенни и Джун, 1993
1993 / США
8.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
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8.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1993
Премьера в России
23 апреля 1993
Премьера в мире
16 апреля 1993
Возраст
18+
MPAA
PG
Режиссер
Джеримайя С. Чечик
В ролях
Джонни Депп
Мэри Стюарт Мастерсон
Эйдан Куинн
Джулианна Мур
Оливер Платт
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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