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Бенни и Джун
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Benny & Joon

Бенни и Джун, 1993

1993 / США
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 23 апреля 1993
Премьера в мире 16 апреля 1993
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Джеримайя С. Чечик
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Мэри Стюарт Мастерсон
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Оливер Платт
Оливер Платт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бенни и Джун 2 постера
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