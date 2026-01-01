Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Выбор игры
Рейтинг IMDb: 7.3
Выбор игры

Выбор игры

Searching for Bobby Fischer 18+
О фильме

Джош Вайцкен, как и все американские мальчишки учится в школе и обожает бейсбол. Но все меняется в тот день, когда он впервые в жизни оказывается за шахматной доской. Ребенок сразу выигрывает партию у своего отца. Вскоре становится очевидно, что у Джоша просто уникальные способности.

Родители юного гения, окрыленные успехами сына, нанимают ему известного шахматного преподавателя Брюса Пандолфини в надежде, что он сделает из их мальчика второго Бобби Фишера.

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 11 августа 1993
Дата выхода
11 августа 1993 Россия 16+
14 января 1994 Испания
11 августа 1993 Казахстан
14 января 1994 Португалия M/12
13 августа 1993 США
11 августа 1993 Украина
22 декабря 1993 Франция
5 февраля 1994 Япония
MPAA PG
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $7 266 383
Производство Mirage Enterprises
Другие названия
Searching for Bobby Fischer, Innocent Moves, À la recherche de Bobby Fischer, Jugada inocente, A bajnok, Athoes kiniseis, Bobio Fišerio beieškant, Das Königsspiel, Das Königsspiel - Ein Meister wird geboren, En busca de Bobby Fischer, In cerca di Bobby Fischer, Jaque a la inocencia, Jogada Inocente, Kuningaspeli, Lances Inocentes, Masum Hamleler, Mutari inofensive, Oikeat siirrot, Oskyldiga drag, Szachowe dzieciństwo, Αθώες κινήσεις, Выбор игры, Невинни ходове, У пошуках Боббі Фішера, ボビー・フィッシャーを探して, 天生小棋王
Режиссер
Стивен Зэйллян
В ролях
Макс Померанц
Джо Мантенья
Джо Мантенья
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Все актеры и съемочная группа
7.4
7.3 IMDb
