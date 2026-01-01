Джош Вайцкен, как и все американские мальчишки учится в школе и обожает бейсбол. Но все меняется в тот день, когда он впервые в жизни оказывается за шахматной доской. Ребенок сразу выигрывает партию у своего отца. Вскоре становится очевидно, что у Джоша просто уникальные способности.

Родители юного гения, окрыленные успехами сына, нанимают ему известного шахматного преподавателя Брюса Пандолфини в надежде, что он сделает из их мальчика второго Бобби Фишера.