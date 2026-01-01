Отзывы о фильме
Джош Вайцкен, как и все американские мальчишки учится в школе и обожает бейсбол. Но все меняется в тот день, когда он впервые в жизни оказывается за шахматной доской. Ребенок сразу выигрывает партию у своего отца. Вскоре становится очевидно, что у Джоша просто уникальные способности.
Родители юного гения, окрыленные успехами сына, нанимают ему известного шахматного преподавателя Брюса Пандолфини в надежде, что он сделает из их мальчика второго Бобби Фишера.
|11 августа 1993
|Россия
|16+
|14 января 1994
|Испания
|11 августа 1993
|Казахстан
|14 января 1994
|Португалия
|M/12
|13 августа 1993
|США
|11 августа 1993
|Украина
|22 декабря 1993
|Франция
|5 февраля 1994
|Япония