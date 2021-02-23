Tina Turner [Подходит к стойке отеля, избитая и в крови] Мне нужно поговорить с вашим менеджером.

Hotel Clerk Да, мадам, сейчас же. Джордж!

Tina Turner [Джордж оборачивается] Я... я Тина Тёрнер. Мы с мужем поссорились. Сегодня вечером у меня выступление в Академии. У меня есть 36 центов и карта Mobil, но если вы дадите мне номер, я КЛЯНУСЬ, что верну деньги.

[Она начинает снимать украшения]

George (the Ramada Inn Manager) Нет, нет, нет, это не понадобится. Мисс Тёрнер, для меня будет честь, правда. Мы позаботимся о вас.

Tina Turner Спасибо.