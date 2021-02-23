Оповещения от Киноафиши
Постер фильма На что способна любовь
7.3 Рейтинг IMDb: 7.4
На что способна любовь

На что способна любовь

What's Love Got to Do with It 18+
О фильме

Мало кому из суперзвезд рока выпадала такая драматичная судьба, как Тине Тернер. Урожденная Анна Мэи Баллок, эта скромная девушка, казалось, вытянула счастливый билет в тот момент, когда ее мужем стал удачливый музыкант и продюсер Айк Тернер. Она и в страшном сне не могла предвидеть, что когда ее слава перерастет популярность мужа, ее жизнь станет кошмаром.

Айк превратился из прекрасного парня в монстра, из ревности к ее известности избивавшего супругу по полусмерти. И кто знает, как сложилась бы судьба певицы, если бы не музыка. Она была ее призванием. Она же стала силой, помогшей преодолеть ей все невзгоды и стать той самой Тиной Тернер, которую любят миллионы.

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 9 июня 1993
Дата выхода
25 июня 1993 Россия 16+
9 июня 1993 Австралия PG
9 сентября 1993 Германия
9 июня 1993 Дания A
12 ноября 1993 Ирландия
12 ноября 1993 Италия
25 июня 1993 Казахстан
5 ноября 1993 Португалия M/16
9 июня 1993 США
25 июня 1993 Украина
29 сентября 1993 Франция
5 ноября 1993 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $39 100 956
Производство Touchstone Pictures
Другие названия
What's Love Got to Do with It, Tina, Tina - What's Love Got to Do with It, Tina, la verdadera historia de Tina Turner, Che Rabti Be Eshgh Darad, Čo s tým má spoločné láska, Eu, Tina, Eu, Tina Turner, Kaj ima ljubezen s tem, Kuo čia dėta meilė?, Peu importe l'amour, Što ljubav ima s tim?, Tina - A Verdadeira História de Tina Turner, Tina - Što ljubav ima s tim, Tina Turner, Tina: Aşkın Bununla Ne İlgisi Var, Tina: What's Love Got to Do with It, TINA/ティナ, What's Love Got to Do with It?, Τίνα, Какво общо има това с любовта?, На что способна любовь, Тина, 與愛何干
Режиссер
Брайан Гибсон
В ролях
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Вирджиния Кейперс
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Дороти Тортон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Tina Turner [Подходит к стойке отеля, избитая и в крови] Мне нужно поговорить с вашим менеджером.
Hotel Clerk Да, мадам, сейчас же. Джордж!
Tina Turner [Джордж оборачивается] Я... я Тина Тёрнер. Мы с мужем поссорились. Сегодня вечером у меня выступление в Академии. У меня есть 36 центов и карта Mobil, но если вы дадите мне номер, я КЛЯНУСЬ, что верну деньги.
[Она начинает снимать украшения]
George (the Ramada Inn Manager) Нет, нет, нет, это не понадобится. Мисс Тёрнер, для меня будет честь, правда. Мы позаботимся о вас.
Tina Turner Спасибо.
George (the Ramada Inn Manager) Ник, давайте дадим мисс Тёрнер номер.
