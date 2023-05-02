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Скалолаз Скалолаз
Киноафиша Фильмы Скалолаз
Cliffhanger

Скалолаз, 1993

1993 / США / Франция / Италия
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

В горах после снежной лавины теряются 5 человек. На их поиски отправляется один из лучших альпинистов и горных проводников — Гейб Уокер. Неожиданно он понимает, что его специально заманили в горы для совершенно другого дела.

Также становится ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья «избавятся». Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводительством международного террориста Эрика Куалена…

7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в России 20 мая 1993
Премьера в мире 20 мая 1993
Возраст 16+
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Джанин Тернер
Все актеры и съемочная группа
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Скалолаз

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саундтрек фильма Скалолаз
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сильвестр Сталлоне сыграет в перезапуске «Скалолаза» Его партнером выступит некий молодой актер.
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2 мая 2023 14:07
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