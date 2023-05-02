Скалолаз, 1993

В горах после снежной лавины теряются 5 человек. На их поиски отправляется один из лучших альпинистов и горных проводников — Гейб Уокер. Неожиданно он понимает, что его специально заманили в горы для совершенно другого дела.

Также становится ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья «избавятся». Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводительством международного террориста Эрика Куалена…