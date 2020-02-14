После долгого отсутствия Аксель Блэкмар оказывается у себя на родине, в Аризоне. Здесь он встречается со своим дядей Лео, который хочет, чтобы родственник унаследовал семейный бизнес по продаже кадиллаков. Поначалу Аксель всячески противится этой затее, но затем соглашается и остается в городе. Вскоре он заводит роман с 40-летней вдовой по имени Элен. После смерти мужа она живет вдвоем с падчерицей Грейс. Мирно существовать под одной крышей обе женщины не могут и постоянно ссорятся. Когда Аксель исполняет давнюю мечту любовницы – строит для нее аэроплан, – Грейс в гневе крушит конструкцию. Вскоре выясняется, что девушка тоже влюблена в Акселя. Похоже, что этот любовный треугольник не сулит ничего хорошего ни одной из сторон…