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Постер фильма Аризонская мечта
6.8
Киноафиша Фильмы Аризонская мечта
6.8

Аризонская мечта

, 1993
Arizona Dream
США, Франция / фантастика, комедия, драма / 18+
Постер фильма Аризонская мечта
6.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

После долгого отсутствия Аксель Блэкмар оказывается у себя на родине, в Аризоне. Здесь он встречается со своим дядей Лео, который хочет, чтобы родственник унаследовал семейный бизнес по продаже кадиллаков. Поначалу Аксель всячески противится этой затее, но затем соглашается и остается в городе. Вскоре он заводит роман с 40-летней вдовой по имени Элен. После смерти мужа она живет вдвоем с падчерицей Грейс. Мирно существовать под одной крышей обе женщины не могут и постоянно ссорятся. Когда Аксель исполняет давнюю мечту любовницы – строит для нее аэроплан, – Грейс в гневе крушит конструкцию. Вскоре выясняется, что девушка тоже влюблена в Акселя. Похоже, что этот любовный треугольник не сулит ничего хорошего ни одной из сторон…

  • Продолжительность первоначальной, режиссерской версии картины составляет около четырех часов. Копию этой версии Эмир Кустурица передал Джонни Деппу.
  • Несмотря на то что съемки фильма были завершены еще в 1991 году, на экраны он вышел только в 1994-м. 
  • Продюсер Клоди Оссар обратилась к Эмиру Кустурице с предложением о сотрудничестве после того, как увидела его фильм «Время цыган» (1988).
  • В 1994 году Джонни Депп и Фэй Данауэй появились вместе в картине «Дон Жуан Де Марко».

Это первый фильм Эмира Кустурицы, снятый в Америке и с американскими актерами. И, несмотря на достаточно прохладную критику, лента воплотила всю красоту, аллегоричность, символизм и философский смысл, какие вкладывал в нее режиссер. Это фильм о Мечте. Но дело совсем не в Аризоне. Картина говорит о том, что человек сам должен осуществлятьсвои мечты, не полагаясь на кого-то другого.И тогда даже самые фантастические желания сбудутся, хотя, возможно, и не в реальной жизни, а лишь в воображении.

В ролях

Джонни Депп
Джонни Депп
Аксель Блэкмар
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Elaine Stalker
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Grace Stalker
Джерри Льюис
Leo Sweetie
Винсент Галло
Винсент Галло
Paul Leger
Паулина Поризкова
Паулина Поризкова
Millie
Майкл Дж. Поллард
Fabian
Candyce Mason
Blanche
Alexia Rane
Angie
Polly du Pont Noonan
Betty
Режиссер Эмир Кустурица
Сценарист Дэвид Эткинс, Эмир Кустурица
Композитор Goran Bregovic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 6 января 1993
Дата выхода
6 января 1993 Россия 16+
21 декабря 1994 Бразилия
30 июня 1995 Великобритания
4 июня 1993 Венгрия
13 мая 1993 Германия
24 сентября 1993 Греция
19 августа 1994 Дания
24 сентября 1993 Испания
29 мая 1998 Италия
6 января 1993 Казахстан
6 мая 1993 Нидерланды
27 января 1995 Польша
7 октября 1994 Португалия
9 сентября 1994 США
18 февраля 1994 Турция
6 января 1993 Украина
19 марта 1995 Уругвай
27 мая 1994 Финляндия
6 января 1993 Франция
19 января 2002 Чехия
10 февраля 1993 Швейцария
15 октября 1993 Швеция
30 июля 1994 Япония
MPAA R
Бюджет $19 000 000
Сборы в мире $112 571
Производство Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Constellation
Другие названия
Arizona Dream, El sueño de Arizona, American Dreamers, Amerikan Rüyası, Arizona, Arizona Dream: Um Sonho Americano, Arizonai álmodozók, Arizonos svajone, Arizonský sen, Il valzer del pesce freccia, Rêve d'Arizona, Sanje v Arizoni, Sueño de Arizona, Sueños de Arizona, Sueños en Arizona, The Arrowtooth Waltz, Аризона дрим, Аризонска мечта, Аризонская мечта, Аризонська мрія, Снови у Аризони, アリゾナ・ドリーム, 亚利桑那之梦, El Sueño de Arizona, 亚历桑那梦游, El Sueño de Arizona [Arizona Dream], Αριζόνα Ντρημ

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 16 марта 2021

Отзывы о фильме

evayu 14 февраля 2020, 01:10
Один из моих любимых фильмов. Сумасшедший, полный наивной несуразицы, но такой добрый. Фильм о людях, о чувствах, о том, с каким трудом нам… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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