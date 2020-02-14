После долгого отсутствия Аксель Блэкмар оказывается у себя на родине, в Аризоне. Здесь он встречается со своим дядей Лео, который хочет, чтобы родственник унаследовал семейный бизнес по продаже кадиллаков. Поначалу Аксель всячески противится этой затее, но затем соглашается и остается в городе. Вскоре он заводит роман с 40-летней вдовой по имени Элен. После смерти мужа она живет вдвоем с падчерицей Грейс. Мирно существовать под одной крышей обе женщины не могут и постоянно ссорятся. Когда Аксель исполняет давнюю мечту любовницы – строит для нее аэроплан, – Грейс в гневе крушит конструкцию. Вскоре выясняется, что девушка тоже влюблена в Акселя. Похоже, что этот любовный треугольник не сулит ничего хорошего ни одной из сторон…
Это первый фильм Эмира Кустурицы, снятый в Америке и с американскими актерами. И, несмотря на достаточно прохладную критику, лента воплотила всю красоту, аллегоричность, символизм и философский смысл, какие вкладывал в нее режиссер. Это фильм о Мечте. Но дело совсем не в Аризоне. Картина говорит о том, что человек сам должен осуществлятьсвои мечты, не полагаясь на кого-то другого.И тогда даже самые фантастические желания сбудутся, хотя, возможно, и не в реальной жизни, а лишь в воображении.
|6 января 1993
|Россия
|16+
|21 декабря 1994
|Бразилия
|30 июня 1995
|Великобритания
|4 июня 1993
|Венгрия
|13 мая 1993
|Германия
|24 сентября 1993
|Греция
|19 августа 1994
|Дания
|24 сентября 1993
|Испания
|29 мая 1998
|Италия
|6 января 1993
|Казахстан
|6 мая 1993
|Нидерланды
|27 января 1995
|Польша
|7 октября 1994
|Португалия
|9 сентября 1994
|США
|18 февраля 1994
|Турция
|6 января 1993
|Украина
|19 марта 1995
|Уругвай
|27 мая 1994
|Финляндия
|6 января 1993
|Франция
|19 января 2002
|Чехия
|10 февраля 1993
|Швейцария
|15 октября 1993
|Швеция
|30 июля 1994
|Япония