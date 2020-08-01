Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Настоящая любовь
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Настоящая любовь

Настоящая любовь

True Romance 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о грандиозной любви, полностью поглотившей обычного парня Кларенса Уорли и проститутку Алабаму, которую специально для Кларенса вызвал его босс, дабы поздравить парня с Днем рождения. В результате Кларенс решает спасти девушку от ее сутенера, что и делает незамедлительно, после чего влюбленные пускаются в бега через всю Америку с кейсом наркотиков стоимостью в пять миллионов долларов.

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1993
Премьера онлайн 1 августа 2020
Премьера в мире 9 сентября 1993
Дата выхода
10 сентября 1993 Россия 18+
29 ноября 1993 Австралия
18 ноября 1993 Аргентина 16
22 июля 1994 Бразилия 18
15 октября 1993 Великобритания
6 июня 1996 Венгрия
27 января 1994 Германия
27 января 1994 Греция
8 апреля 1994 Дания 15
5 ноября 1993 Ирландия
12 ноября 1993 Испания 18
26 ноября 1993 Италия
10 сентября 1993 Казахстан
10 сентября 1993 Канада 18A
10 февраля 2024 Латвия N16
5 ноября 1993 Мексика B
9 июня 1994 Нидерланды
26 декабря 1993 Норвегия 18
3 февраля 1995 Португалия
9 сентября 1993 США
11 июля 1997 Сальвадор
18 апреля 2002 Сингапур M18
3 февраля 1995 Турция 18+
10 сентября 1993 Украина
10 июня 1994 Финляндия K-18
20 октября 1993 Франция
25 апреля 1994 Чехия 15+
3 декабря 1993 Швеция 15
31 декабря 1993 Южная Корея 18
22 января 1994 Япония
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $13 095 485
Производство Morgan Creek Entertainment, Davis Films, August Entertainment
Другие названия
True Romance, Amor a quemarropa, Escape salvaje, La Fuga, トゥルー・ロマンス, À coeur perdu, Amor a boca de canó, Amor à Queima Roupa, Amor à Queima-Roupa, Breakaway, Çılgın Romantik, Iubire adevărată, Lãng Mạn và Tội Ác, Prava romansa, Prava stvar, Pravdivá romanca, Pravdivá romance, Prawdziwy romans, Roman al Emet, Romance Salvaje, Sönn ást, Tikra meilė, Tiszta románc, Tõeline romanss, Una vita al massimo, Ιλιγγιώδης έρωτας, Истински романс, Настоящая любовь, Права романса, Справжнє кохання, 絕命大煞星
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Настоящая любовь
Прирожденные убийцы 7.2
Прирожденные убийцы (1994)
Дикие сердцем 7.4
Дикие сердцем (1990)
Убить Билла 2 7.9
Убить Билла 2 (2004)
Джеки Браун 7.8
Джеки Браун (1997)
Калифорния 6.6
Калифорния (1993)
Доказательство смерти 7.0
Доказательство смерти (2007)
Город грехов 7.9
Город грехов (2005)
Поцелуй навылет 7.1
Поцелуй навылет (2005)
Очень дикие штучки 6.9
Очень дикие штучки (1998)
Страх и ненависть в Лас-Вегасе 7.4
Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)
Запекшаяся кровь 5.9
Запекшаяся кровь (1996)
Четыре комнаты 7.0
Четыре комнаты (1995)
Фильм находится в подборках
Фильмы про безответную любовь Фильмы про безответную любовь

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Clifford Worley Ты сицилиец, да?
Coccotti Да, сицилиец.
Clifford Worley Знаешь, я много читаю. Особенно про историю. Меня это дерьмо просто завораживает. Вот факт, не знаю, знаешь ты его или нет. Сицилийцы — потомки негров.
Coccotti [Он переспрашивает] Что-что?
Clifford Worley Это факт. Да. Видишь ли, у сицилийцев в жилах течёт чёрная кровь. Слушай, если не веришь, можешь проверить. Сотни лет назад мавры завоевали Сицилию. А мавры — это негры.
Coccotti Ага...
Clifford Worley Так что, понимаешь, раньше сицилийцы были, типа, итальянцами с севера — все блондины с голубыми глазами. Но потом пришли мавры и, блин, так насрали с сицилийскими женщинами, что навсегда изменили кровь. Вот почему блондины с голубыми глазами стали темноволосыми и с тёмной кожей. Меня просто поражает, что спустя сотни лет сицилийцы до сих пор носят этот негритянский ген. Вот это...
[Коккоти расхохотался]
Clifford Worley Нет, я, нет, я цитирую... историю. Это написано. Это факт, это написано.
Coccotti [смеётся] Обожаю этого парня.
Clifford Worley Твои предки — негры. Ага.
[Тоже начинает смеяться]
Clifford Worley Эй. Да. И твоя пра-пра-пра-пра-бабка пер****ла негра, ха-ха, и у неё был полу-негритянский ребёнок... Ну, если это факт, скажи, я вру? Потому что ты — наполовину баклажан.
[Все смеются]
Новости о фильме
Вселенная Квентина Тарантино: Ищем «пасхалки» в творчестве режиссера
Вселенная Квентина Тарантино: Ищем «пасхалки» в творчестве режиссера Квентин Тарантино — известный киноман, переосмысляющий многие жанры кино. Поиск отсылок в его фильмах вызывает неизменный восторг у особо дотошных киноманов, но сегодня мы хотели бы поговорить о другом. Режиссёр любит с помощью незаметных деталей соединять свои фильмы и персонажей. Конечно, нельзя говорить о некой Tarantino Cinematic Universe. Режиссёр обычно соглашается с фанатскими догадками о связи тех или иных персонажей, но не уделяет этому особого внимания. Кажется, для самого Тарантино это просто небольшая деталь. Впрочем, помогающая понять, насколько продуманным является каждый художественный мир, им снятый. 
Написать
7 июня 2020 19:32
«Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого
«Киноафиша.инфо» творит историю! Люди, имена, события, незабываемые моменты прошлого Книжный «отец» кинохита «Собачье сердце» Михаил Булгаков и роковая блондинка из гайдаевской комедии «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная, голливудский
Написать
15 мая 2017 17:35
Кинопоказы на крышах Петербурга!
Кинопоказы на крышах Петербурга! На этой неделе кинотеатр на крыше ROOF CINEMA приготовил для вас сразу два интереснейших кинопоказа - в эту пятницу, 14 августа на крыше клуба MOD (наб.канала Грибоедова, 7) вас ждет захватывающий
Написать
13 августа 2015 00:00
Кадры из фильма
