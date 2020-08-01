Отзывы о фильме
Фильм о грандиозной любви, полностью поглотившей обычного парня Кларенса Уорли и проститутку Алабаму, которую специально для Кларенса вызвал его босс, дабы поздравить парня с Днем рождения. В результате Кларенс решает спасти девушку от ее сутенера, что и делает незамедлительно, после чего влюбленные пускаются в бега через всю Америку с кейсом наркотиков стоимостью в пять миллионов долларов.
|10 сентября 1993
|Россия
|18+
|29 ноября 1993
|Австралия
|18 ноября 1993
|Аргентина
|16
|22 июля 1994
|Бразилия
|18
|15 октября 1993
|Великобритания
|6 июня 1996
|Венгрия
|27 января 1994
|Германия
|27 января 1994
|Греция
|8 апреля 1994
|Дания
|15
|5 ноября 1993
|Ирландия
|12 ноября 1993
|Испания
|18
|26 ноября 1993
|Италия
|10 сентября 1993
|Казахстан
|10 сентября 1993
|Канада
|18A
|10 февраля 2024
|Латвия
|N16
|5 ноября 1993
|Мексика
|B
|9 июня 1994
|Нидерланды
|26 декабря 1993
|Норвегия
|18
|3 февраля 1995
|Португалия
|9 сентября 1993
|США
|11 июля 1997
|Сальвадор
|18 апреля 2002
|Сингапур
|M18
|3 февраля 1995
|Турция
|18+
|10 сентября 1993
|Украина
|10 июня 1994
|Финляндия
|K-18
|20 октября 1993
|Франция
|25 апреля 1994
|Чехия
|15+
|3 декабря 1993
|Швеция
|15
|31 декабря 1993
|Южная Корея
|18
|22 января 1994
|Япония