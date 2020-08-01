Clifford Worley Ты сицилиец, да?

Coccotti Да, сицилиец.

Clifford Worley Знаешь, я много читаю. Особенно про историю. Меня это дерьмо просто завораживает. Вот факт, не знаю, знаешь ты его или нет. Сицилийцы — потомки негров.

Coccotti [Он переспрашивает] Что-что?

Clifford Worley Это факт. Да. Видишь ли, у сицилийцев в жилах течёт чёрная кровь. Слушай, если не веришь, можешь проверить. Сотни лет назад мавры завоевали Сицилию. А мавры — это негры.

Coccotti Ага...

Clifford Worley Так что, понимаешь, раньше сицилийцы были, типа, итальянцами с севера — все блондины с голубыми глазами. Но потом пришли мавры и, блин, так насрали с сицилийскими женщинами, что навсегда изменили кровь. Вот почему блондины с голубыми глазами стали темноволосыми и с тёмной кожей. Меня просто поражает, что спустя сотни лет сицилийцы до сих пор носят этот негритянский ген. Вот это...

[Коккоти расхохотался]

Clifford Worley Нет, я, нет, я цитирую... историю. Это написано. Это факт, это написано.

Coccotti [смеётся] Обожаю этого парня.

Clifford Worley Твои предки — негры. Ага.

[Тоже начинает смеяться]

Clifford Worley Эй. Да. И твоя пра-пра-пра-пра-бабка пер****ла негра, ха-ха, и у неё был полу-негритянский ребёнок... Ну, если это факт, скажи, я вру? Потому что ты — наполовину баклажан.