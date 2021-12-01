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Уж кто бы говорил 3 Уж кто бы говорил 3
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Уж кто бы говорил 3, 1993

1993 / США
4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Подросшие дети — Майки и Джули — усиленно познают мир, выбирая для этого самые беспокойные и нервирующие бедных родителей способы. А помогают им методично превращать семейный очаг в сумасшедший дом парочка очаровательных псов. Подобно детишкам из первых серий, собачки умеют говорить, хотя их, опять-таки слышат только зрители, но не герои. А тем временем, пока лучшие друзья человека изощряются в остроумии, над браком Джеймса и Молли нависает угроза в виде красивой и изнывающей от одиночества богачки Саманты, которая наняла мистера Убриакко в качестве личного пилота. И она не прочь позволить ему выйти за рамки рабочих отношений…

4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 5 ноября 1993
Премьера в мире 5 ноября 1993
Возраст 12+
Режиссер
Том Ропелевски
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Дэвид Галлахер
Табита Люпьен
Лизетт Энтони
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Уж кто бы говорил 3 2 постера
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Уж кто бы говорил 3 смотреть онлайн

Уж кто бы говорил 3
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1 декабря 2021 18:31
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