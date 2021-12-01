Уж кто бы говорил 3, 1993

Подросшие дети — Майки и Джули — усиленно познают мир, выбирая для этого самые беспокойные и нервирующие бедных родителей способы. А помогают им методично превращать семейный очаг в сумасшедший дом парочка очаровательных псов. Подобно детишкам из первых серий, собачки умеют говорить, хотя их, опять-таки слышат только зрители, но не герои. А тем временем, пока лучшие друзья человека изощряются в остроумии, над браком Джеймса и Молли нависает угроза в виде красивой и изнывающей от одиночества богачки Саманты, которая наняла мистера Убриакко в качестве личного пилота. И она не прочь позволить ему выйти за рамки рабочих отношений…