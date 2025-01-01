Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Гномы и Горный Король
Гномы и Горный Король
Gnomy i gornyy korol
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Фантазия на темы Эдварда Грига: «Утро», «Шествие гномов» и «В пещере Горного короля».
Развернуть
Страна
Россия
Продолжительность
7 минут
Год выпуска
1993
Премьера в мире
4 июня 1993
Дата выхода
4 июня 1993
Россия
6+
Производство
Союзмультфильм
Другие названия
Gnomy i gornyy korol, The Gnomes and the Mountain King, Гномы и горный король
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Гномы и Горный Король
6.8
Горный мастер
(1978)
6.9
Сказка о попе и о работнике его Балде
(1973)
6.1
Камаринская
(1980)
6.2
Картинки с выставки
(1984)
5.9
Снегирь
(1983)
6.8
Чучело-мяучело
(1982)
5.9
Однажды утром
(1981)
5.3
Салют, Олимпиада!
(1979)
6.2
Русские напевы
(1972)
6.2
Четверо с одного двора
(1967)
7.1
Как львенок и черепаха пели песню
(1972)
6.0
Детский альбом
(1976)
Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667