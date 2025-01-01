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Постер мультфильма Гномы и Горный Король
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Киноафиша Фильмы Гномы и Горный Король

Гномы и Горный Король

Gnomy i gornyy korol 18+
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О фильме

Фантазия на темы Эдварда Грига: «Утро», «Шествие гномов» и «В пещере Горного короля».

Страна Россия
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 4 июня 1993
Дата выхода
4 июня 1993 Россия 6+
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Gnomy i gornyy korol, The Gnomes and the Mountain King, Гномы и горный король
Режиссер
Инесса Ковалевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
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7 IMDb
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