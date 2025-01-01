Юная сирота Маша счастлива с Максимом, парнем из благополучной семьи. Жизни молодых влюблённых навсегда меняются, когда в город приезжает американка Сьюзен, намеренная познакомиться с исторической родиной.

Много лет назад Маша пережила ужасную трагедию и осталась сиротой. Девочка всю жизнь провела в детском доме, где без поддержки родных людей стала очень скромной и неуверенной в себе. Знакомство с Максимом превратило её жизнь в настоящую сказку: девушка без памяти влюбилась в своего галантного принца и впервые за долгое время почувствовала себя счастливой.

Уютный и привычный мир Маши и Максима рушится, когда в Киев приезжает красавица Сьюзан. Американка с русскими корнями хочет увидеть родину своих предков и понять, что такое «загадочная русская душа». Сьюзан безнадёжно влюбляется в очаровательного Максима и готова пойти на всё, чтобы он ответил ей взаимностью.

Между двумя девушками из разных миров начинается настоящая война за сердце любимого. Кого из них выберет Максим?