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Киноафиша Фильмы Дикая любовь

Дикая любовь

Dikaya lyubov 18+
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О фильме

Юная сирота Маша счастлива с Максимом, парнем из благополучной семьи. Жизни молодых влюблённых навсегда меняются, когда в город приезжает американка Сьюзен, намеренная познакомиться с исторической родиной.

Много лет назад Маша пережила ужасную трагедию и осталась сиротой. Девочка всю жизнь провела в детском доме, где без поддержки родных людей стала очень скромной и неуверенной в себе. Знакомство с Максимом превратило её жизнь в настоящую сказку: девушка без памяти влюбилась в своего галантного принца и впервые за долгое время почувствовала себя счастливой.

Уютный и привычный мир Маши и Максима рушится, когда в Киев приезжает красавица Сьюзан. Американка с русскими корнями хочет увидеть родину своих предков и понять, что такое «загадочная русская душа». Сьюзан безнадёжно влюбляется в очаровательного Максима и готова пойти на всё, чтобы он ответил ей взаимностью.

Между двумя девушками из разных миров начинается настоящая война за сердце любимого. Кого из них выберет Максим? 

Страна Украина
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 июня 1993
Дата выхода
6 июня 1993 Россия 16+
11 ноября 1993 США
1 июня 1993 Украина
Другие названия
Dikaya lyubov, Wild Love, Дика любов, Дикая любовь, Дике кохання
Режиссер
Виллен Новак
В ролях
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Ксения Качалина
Мария Виноградова
Татьяна Окуневская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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