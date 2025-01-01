После смерти мужа Анна (Анна Каменкова), еще довольно молодая и привлекательная женщина, жила только работой (она профессиональный переводчик с французского языка) и сыном Олегом (Вадим Любшин), которого вынуждена была растить одна. Со временем у нее наладились и личная жизнь, и финансовые дела, но однажды все изменилось… На самом деле ничего ужасного, казалось бы, не произошло. Повзрослевший сын привел в дом девушку Иру (Инга Ильм) – воспитанницу детского дома и, как выясняется, свою новоиспеченную жену. Появление в доме невестки рождает в Анне невероятную ревность, ситуация между родственниками все больше накаляется, и в конце концов молодые переезжают. Оставшись в одиночестве, Анна продолжает страдать от материнской ревности, забыть о которой удается лишь после страшного известия: сын и невестка попали в автомобильную аварию.