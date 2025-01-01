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Ты есть...

Tu es... 18+
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О фильме

 После смерти мужа Анна (Анна Каменкова), еще довольно молодая и привлекательная женщина, жила только работой (она профессиональный переводчик с французского языка) и сыном Олегом (Вадим Любшин), которого вынуждена была растить одна. Со временем у нее наладились и личная жизнь, и финансовые дела, но однажды все изменилось… На самом деле ничего ужасного, казалось бы, не произошло. Повзрослевший сын привел в дом девушку Иру (Инга Ильм) – воспитанницу детского дома и, как выясняется, свою новоиспеченную жену. Появление в доме невестки рождает в Анне невероятную ревность, ситуация между родственниками все больше накаляется, и в конце концов молодые переезжают. Оставшись в одиночестве, Анна продолжает страдать от материнской ревности, забыть о которой удается лишь после страшного известия: сын и невестка попали в автомобильную аварию.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 января 1993
Дата выхода
1 января 1993 Россия 12+
Другие названия
Tu es..., Ty est..., Ты есть...
Режиссер
Владимир Макеранец
В ролях
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Иван Краско
Иван Краско
Инга Ильм
Регимантас Адомайтис
Регимантас Адомайтис
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Ты есть...

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