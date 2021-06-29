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Филадельфия Филадельфия
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Philadelphia

Филадельфия, 1993

1993 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трудолюбивый и скрупулезный молодой адвокат Эндрю Беккет видит, что его усилия окупаются, когда он все выше поднимается по карьерной лестнице в престижной юридической фирме в Филадельфии. Однако сразу после повышения по службе первые признаки СПИДа приводят к позорному увольнению героя из-за некомпетентности. Подозревая, что его смертельная болезнь и гомосексуализм являются единственными причинами увольнения, Энди решает подать в суд на своих бывших работодателей, заручившись помощью гомофобного адвоката Джо Миллера. Так начинается борьба двух мужчин с невежеством общества, корнем всех зол и предрассудков.

  • Режиссер Джонатан Демме хотел, чтобы его фильм посмотрели люди, не знакомые со СПИДом. Он чувствовал, что Брюс Спрингстин привлечет аудиторию, которая обычно не смотрит такое кино. Действительно, этот фильм и песня «Улицы Филадельфии» во многом способствовали повышению осведомленности о СПИДе в США. 
  • Том Хэнкс сбросил почти 15 килограммов, чтобы выглядеть изможденным для сцен в зале суда. Дензела Вашингтона, с другой стороны, попросили немного набрать для его роли, поэтому он часто ел шоколадные плитки на глазах голодавшего Хэнкса.
  • Фраза, которую говорит Мэри Стинберген о том, что ненавидит это дело, на самом деле  относится к самому фильму, но Демме решил включить эту реплику в ее образ.

Два главных героя не похожи как белое и черное — их разделяет цвет кожи, общественное положение, сексуальная ориентация, смертельная болезнь. Но каждый — служит закону и готов бороться против любой несправедливости.

Том Хэнкс и Дэнзел Вашингтон в драматической истории смертельно больного, но не отчаявшегося человека. Человека, который верил в справделивость...

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 22 декабря 1993
Премьера в мире 14 декабря 1993
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $26 000 000
Режиссер
Джонатан Демме
Джонатан Демме
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Джейсон Робартс-мл.
Роджер Корман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Филадельфия 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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29 июня 2021 17:47
Старая новая этика: фильмы прошлых лет, которые сейчас заподозрили бы в излишней толерантности Мы решили поговорить о фильмах, вышедших несколько десятилетий назад, в центре внимания которых находятся острые и по сей день проблемы.  В своё время эти картины наделали немало шума и вызвали большой общественный интерес. А в чём их можно было бы обвинить, выйди они на экраны сейчас? Получили бы они упрёки в излишней толерантности и навязчивом желании соответствовать повестке?
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