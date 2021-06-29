Филадельфия, 1993

Два главных героя не похожи как белое и черное — их разделяет цвет кожи, общественное положение, сексуальная ориентация, смертельная болезнь. Но каждый — служит закону и готов бороться против любой несправедливости.

Том Хэнкс и Дэнзел Вашингтон в драматической истории смертельно больного, но не отчаявшегося человека. Человека, который верил в справделивость...