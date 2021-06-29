Филадельфия, 1993

Трудолюбивый и скрупулезный молодой адвокат Эндрю Беккет видит, что его усилия окупаются, когда он все выше поднимается по карьерной лестнице в престижной юридической фирме в Филадельфии. Однако сразу после повышения по службе первые признаки СПИДа приводят к позорному увольнению героя из-за некомпетентности. Подозревая, что его смертельная болезнь и гомосексуализм являются единственными причинами увольнения, Энди решает подать в суд на своих бывших работодателей, заручившись помощью гомофобного адвоката Джо Миллера. Так начинается борьба двух мужчин с невежеством общества, корнем всех зол и предрассудков.
Два главных героя не похожи как белое и черное — их разделяет цвет кожи, общественное положение, сексуальная ориентация, смертельная болезнь. Но каждый — служит закону и готов бороться против любой несправедливости.
Том Хэнкс и Дэнзел Вашингтон в драматической истории смертельно больного, но не отчаявшегося человека. Человека, который верил в справделивость...