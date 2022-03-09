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Миссис Даутфайр Миссис Даутфайр
Киноафиша Фильмы Миссис Даутфайр
Mrs. Doubtfire

Миссис Даутфайр, 1993

1993 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

После развода с женой Дэниэл Хиллард получает постановление суда, согласно которому ему позволено видеться с собственными детьми всего раз в неделю. Мужчину это не устраивает и он находит нестандартный выход: загримировавшись в  пожилую женщину, он нанимается к своей бывшей жене в качестве домработницы. Детей теперь он может видеть хоть каждый день, но вот последствия такой аферы будут гораздо серьезнее, чем он мог представить.

  • Собственный сын Робина Уильямса не узнал его в гриме миссис Даутфайр, пока актер не заговорил. 
  • Согласно одной из биографий, Робин Уильямс решил проверить правдоподобность своего персонажа миссис Даутфайр во время съемок, зайдя в образе в книжный магазин для взрослых и сделав покупку. Никто ничего не заподозрил. 
  • Момент, когда миссис Даутфайр подает гостье чай, а грим на ее лице начинает течь, произошел случайно, из-за жара, который исходил от осветительных приборов. Робин Уильямс импровизировал большую часть этой сцены. 
  • Робин Уильямс часто оставался недоволен дублями, некоторые сцены приходилось снимать заново много раз. 
  • Крис Коламбус снимал сцены одновременно на несколько камер, поскольку не знал, как поведет себя в кадре любитель импровизаций Робин Уильямс.

Неприятности сыплются на Дэниеля Хиларда, как из рога изобилия: он теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю!

Но Дэниель находит выход — переодевается в женское платье и становится Миссис Даутфайр — пожилой женщиной. Он нанимается к собственной жене в домработницы, и теперь может видеть своих детей каждый день. Последствия, естественно, будут самыми непредсказуемыми.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 22 ноября 1993
Премьера в мире 22 ноября 1993
Возраст 12+
Режиссер
Крис Коламбус
Крис Коламбус
В ролях
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Салли Филд
Салли Филд
Харви Файерстин
Полли Холлидей
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миссис Даутфайр 4 постера
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Миссис Даутфайр
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