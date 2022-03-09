Миссис Даутфайр, 1993

После развода с женой Дэниэл Хиллард получает постановление суда, согласно которому ему позволено видеться с собственными детьми всего раз в неделю. Мужчину это не устраивает и он находит нестандартный выход: загримировавшись в пожилую женщину, он нанимается к своей бывшей жене в качестве домработницы. Детей теперь он может видеть хоть каждый день, но вот последствия такой аферы будут гораздо серьезнее, чем он мог представить.
Неприятности сыплются на Дэниеля Хиларда, как из рога изобилия: он теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю!
Но Дэниель находит выход — переодевается в женское платье и становится Миссис Даутфайр — пожилой женщиной. Он нанимается к собственной жене в домработницы, и теперь может видеть своих детей каждый день. Последствия, естественно, будут самыми непредсказуемыми.