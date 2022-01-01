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Предсказание, 1993

1993 / Россия / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Писатель Олег Горюнов возвращается из командировки. Цыганка, повстречавшаяся герою на вокзале, предсказывает ему необычную встречу, настоящую любовь и смерть через 24 часа. Оказавшись дома, Горюнов обнаруживает в своей квартире… самого же себя, только молодого. Вместе со своим двойником герой пытается разобраться в хитросплетениях прошлого, а также знакомится с юной красавицей Людой. Необычный день, во время которого сбылись сразу два предсказания, становится основой для повести Горюнова. Но сбудется ли третье предсказание, обещающее герою смерть?

  • Эльдар Рязанов снял фильм «Предсказание» в момент глубокого творческого кризиса. Основой для сценария послужила одноименная повесть, написанная самим же Рязановым в 1990 году. 
  • Главную женскую роль в картине исполнила франко-швейцарская актриса Ирен Жакоб. Перед тем как дать согласие на участие в съемках, Жакоб познакомилась с другими работами российского режиссера. По признанию актрисы, они помогли ей справиться с тяжелым периодом в ее жизни. 
  • Повесть «Предсказание», послужившая основой для фильма, также фигурирует в сюжете как творение одного из персонажей. Кроме того, в финале картины звучит песня на стихи Эльдара Рязанова. 
  • В 1994 году повесть Рязанова «Предсказание» вышла в издательстве «Вагриус» отдельным томом.

Москва начала 90-х. Известному писателю Олегу Владимировичу Горюнову, немолодому и одинокому человеку, остается жить всего 24 часа — так ему нагадала привокзальная цыганка. Эти последние сутки становятся для Горюнова насыщенней всей его предыдущей жизни: дома Олега Владимировича встречает человек с его лицом, именем и фамилией, но моложе на 25 лет…

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 24 ноября 1993
Премьера в мире 24 ноября 1993
Возраст 12+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Ирен Жакоб
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предсказание 1 постер
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