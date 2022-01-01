Предсказание, 1993

Писатель Олег Горюнов возвращается из командировки. Цыганка, повстречавшаяся герою на вокзале, предсказывает ему необычную встречу, настоящую любовь и смерть через 24 часа. Оказавшись дома, Горюнов обнаруживает в своей квартире… самого же себя, только молодого. Вместе со своим двойником герой пытается разобраться в хитросплетениях прошлого, а также знакомится с юной красавицей Людой. Необычный день, во время которого сбылись сразу два предсказания, становится основой для повести Горюнова. Но сбудется ли третье предсказание, обещающее герою смерть?