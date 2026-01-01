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Постер фильма Обнаженная
8.2
Киноафиша Фильмы Обнаженная
8.2

Обнаженная

, 1993
Naked
Великобритания / драма, комедия / 18+
Постер фильма Обнаженная
8.2

О фильме

Джонни — абсолютный антигерой нашего времени, холодный, циничный и грубый молодой человек «без руля и тормозов», разрушающий свою жизнь со скоростью реактивного самолета. Временами насмешливый, временами смешной, он может быть и страстным, и нежным…

В ролях

Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Johnny
Лесли Шарп
Louise
Кэтрин Картлидж
Sophie
Грег Краттуэлл
Jeremy
Клер Скиннер
Sandra
Питер Уайт
Brian
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Archie
Сьюзэн Видлер
Maggie
Deborah Maclaren
Woman in Window
Джина МакКи
Джина МакКи
Cafe Girl
Режиссер Майк Ли
Сценарист Майк Ли
Композитор Эндрю Диксон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 14 мая 1993
Дата выхода
6 августа 1993 Россия 18+
5 ноября 1993 Великобритания
10 марта 1994 Венгрия
27 января 1994 Германия
15 декабря 1993 Греция
9 сентября 1994 Дания
15 апреля 1994 Ирландия
8 июля 1994 Испания
23 ноября 1994 Италия
6 августа 1993 Казахстан
28 января 1994 Канада
3 февраля 1994 Нидерланды
6 августа 1993 Норвегия
13 мая 1994 Португалия
14 сентября 1993 США
6 августа 1993 Украина
17 декабря 1993 Финляндия
10 ноября 1993 Франция
26 ноября 1993 Швеция
21 мая 1994 Южная Корея 18
20 августа 1994 Япония
Сборы в мире $1 797 321
Производство Thin Man Films, British Screen Productions, Channel Four Films
Другие названия
Naked, Desnudo, Goli, Nahý, Naken, Nu, Alasti, Aroom, Dezgolit, Gymnos, Indefenso, L'histoire de Johnny, Mezítelenül, Mike Leigh's Naked, Nackt, Nadzy, Naked - Nudo, Nakinn, Neikiddo, Nuogas, Yalang'och, Γυμνός, Η ιστορία του Τζόνι, Голи, Обнаженная, Оголені, ネイキッド, 赤裸, Çıplak, Обнажённые, გახდილი, Çılpaq, 네이키드, Обнаженные

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Louise Ну и что, тебе в Манчестере скучно было?
Johnny Скучно? Нет, мне не было б###ь скучно. Мне никогда не скучно. Вот в чём проблема у всех — вам всем так скучно. Вам объяснили природу, и вам стало скучно, вам объяснили живое тело, и вам стало скучно, вам объяснили вселенную, и вам стало скучно. Так что теперь вы хотите дешёвых кайфов, да побольше, и плевать, насколько они пошлые или пустые, лишь бы новые, лишь бы новые, лишь бы мигали и б###ли во все сорок чертовых цветов. Так что что бы там обо мне ни говорили, мне не скучно, чёрт возьми.

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