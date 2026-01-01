Джонни — абсолютный антигерой нашего времени, холодный, циничный и грубый молодой человек «без руля и тормозов», разрушающий свою жизнь со скоростью реактивного самолета. Временами насмешливый, временами смешной, он может быть и страстным, и нежным…
|6 августа 1993
|Россия
|18+
|5 ноября 1993
|Великобритания
|10 марта 1994
|Венгрия
|27 января 1994
|Германия
|15 декабря 1993
|Греция
|9 сентября 1994
|Дания
|15 апреля 1994
|Ирландия
|8 июля 1994
|Испания
|23 ноября 1994
|Италия
|6 августа 1993
|Казахстан
|28 января 1994
|Канада
|3 февраля 1994
|Нидерланды
|6 августа 1993
|Норвегия
|13 мая 1994
|Португалия
|14 сентября 1993
|США
|6 августа 1993
|Украина
|17 декабря 1993
|Финляндия
|10 ноября 1993
|Франция
|26 ноября 1993
|Швеция
|21 мая 1994
|Южная Корея
|18
|20 августа 1994
|Япония