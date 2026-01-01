Louise Ну и что, тебе в Манчестере скучно было?

Johnny Скучно? Нет, мне не было б###ь скучно. Мне никогда не скучно. Вот в чём проблема у всех — вам всем так скучно. Вам объяснили природу, и вам стало скучно, вам объяснили живое тело, и вам стало скучно, вам объяснили вселенную, и вам стало скучно. Так что теперь вы хотите дешёвых кайфов, да побольше, и плевать, насколько они пошлые или пустые, лишь бы новые, лишь бы новые, лишь бы мигали и б###ли во все сорок чертовых цветов. Так что что бы там обо мне ни говорили, мне не скучно, чёрт возьми.