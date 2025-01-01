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Постер фильма Калифорния
Постер фильма Калифорния
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Калифорния

Калифорния

Kalifornia 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Журналист среднего пошиба, собирающий материал для книги о поведении убийц-маньяков, едет со своей любовницей на Запад Соединенных Штатов, чтобы посетить места, в которых были совершены самые громкие преступления. С собой, чтобы сократить транспортные расходы, они берут попутчиков: угрюмого парня с подругой, который на практике покажет писателю, кто такие маньяки и что ими движет.

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 24 июня 1993
Дата выхода
3 сентября 1993 Россия 16+
13 октября 1993 Австралия
3 февраля 1994 Аргентина +16
3 сентября 1993 Бразилия
1 апреля 1994 Великобритания 18
4 августа 1994 Венгрия 16
25 ноября 1993 Германия
1 сентября 1993 Греция
13 мая 1994 Дания 15
24 июня 1993 Ирландия
12 мая 1995 Испания
2 декабря 1993 Италия
3 сентября 1993 Казахстан
3 марта 1994 Нидерланды
25 марта 1994 Польша
6 января 1995 Португалия
24 июня 1993 Румыния 18+
3 сентября 1993 США
17 июня 1994 Турция
3 сентября 1993 Украина
17 июня 1994 Финляндия K-18
8 сентября 1993 Франция
3 сентября 1993 Чехия
21 января 1994 Швеция 15
17 июня 1995 Южная Корея 18
11 июня 1994 Япония
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $2 395 231
Производство Polygram Filmed Entertainment, Viacom Productions, Propaganda Films
Другие названия
Kalifornia, Kalifornija, Калифорния, Kalifornia - A halál nem utazik egyedül, Kalifornia - Uma jornada no inferno, Kalifornia: Passasjeren i baksetet, Kalifornia: Uma Jornada ao Inferno, Kalifornia: Uma Viagem ao Inferno, Sát Nhân ở Kalifornia, Καλιφόρνια, Калифорнија/Kalifornija, Каліфорнія, カリフォルニア, 加州殺手
Режиссер
Доминик Сена
Доминик Сена
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Мишель Форбс
Кэти Ларсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
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