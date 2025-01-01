Журналист среднего пошиба, собирающий материал для книги о поведении убийц-маньяков, едет со своей любовницей на Запад Соединенных Штатов, чтобы посетить места, в которых были совершены самые громкие преступления. С собой, чтобы сократить транспортные расходы, они берут попутчиков: угрюмого парня с подругой, который на практике покажет писателю, кто такие маньяки и что ими движет.
|3 сентября 1993
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|Польша
|6 января 1995
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|Украина
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|Финляндия
|K-18
|8 сентября 1993
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|Чехия
|21 января 1994
|Швеция
|15
|17 июня 1995
|Южная Корея
|18
|11 июня 1994
|Япония